Gato morto há 12 anos recebe formulário para votar nas presidenciais dos EUA

Em ano de eleições presidenciais nos EUA, a população é incentivada a registar-se para votar.



Mas nem sempre corre como o esperado. Foi o que aconteceu com uma família em Atlanta, que recebeu um formulário eletrónico de registo para votação... em nome do gato que já tinha morrido.



Segundo a Fox 5, Ron Tims ficou surpreendido quando encontrou um email endereçado a Cody Tims, o gato da família que tinha morrido há 12 anos.



"Tínhamos um pedido de registo de eleitores em nome de Cody Tims. É um gato e está morto há muito tempo", afirmou a dona Carol Tims em entrevista ao canal Fox 5 Atlanta.

A mulher reconhece o esforço para incentivar as pessoas a irem às urnas, mas brinca com a situação. "Se estão a tentar registar gatos, não tenho certeza de quem está registado", afirmou.



Num comunicado, o Gabinete do Secretário de Estado defende que o pedido não veio do gabinete, e sim de grupos de pessoas que estão a ajudar a registar eleitores para as próximas eleições.

A entidade afirma ainda que, mesmo que o gato estivesse vivo e aparecesse nas urnas, não teria permissão para votar, uma vez que não possuía uma licença ou identificação do estado.