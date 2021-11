Homem fica com parte do pénis "podre" após ataque de cobra altamente venenosa na sanita

Um homem holandês, de 47 anos, ficou sem parte do pánis após ter sido atacado nos genitais por uma cobra-focinhuda durante um safari na África do Sul. O ataque do réptil aconteceu quando o homem estava na casa de banho: a cobra, altamente venenosa, estava sentada na sanita da casa de banho usada pela vítima.

O caso vem descrito num estudo dos Urology Case Reports, citado pelo Daily Mail. Após o ataque, o homem teve que esperar três horas por um helicóptero, para ser transportado para o hospital mais próximo, a mais de 350 quilómetros de distância.

Durante o helitransporte, o holandês relatou uma sensação de "queimadura e ardor" nos genitais, que começaram a inchar e a ficar roxos, sinal de necrose dos tecidos: tinha parte do pénis e testículos a "ficarem podres". Segundo os investigadores, trata-se do primeiro caso registado em que uma cobra-focinhuda atacou alguém nos genitais.

Já no hospital, o homem teve que ter parte do pénis amputada. Nove dias depois, já de volta aos Países Baixos, foi sujeito a nova operação para retirar parte dos genitais.

Depois os médicos holandeses tiveram que lhe reconstruis os órgãos sexuais usando enxertos de tecido retirado das pernas e virilhas.

"Recomendamos que disparem sempre o autoclismo antes de se sentar na sanita, quando estiverem em países famosos pelas suas populações de cobras", aconselham os clínicos responsáveis pelo estudo.

Após o episódio, o homem conseguiu recuperar todas as funções do órgão sexual e voltou a ter sensibilidade nos genitais.