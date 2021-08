Médicos salvam pénis de homem que o cortou e esteve sem órgão sexual durante um dia

Um homem que sofria de esquizofrenia paranóide cortou o próprio pénis durante "um ato de auto-mutilação deliberada" mas, mesmo passadas quase 24 horas do episódio, os médicos conseguiram salvar os órgãos genitais do doente, deixando-os completamente funcionais. O caso aconteceu no Reino Unido e foi agora relatado no British Medical Jounal.

De acordo com o Daily Mail, o homem de 24 anos foi encontrado em casa, em Bimingham, inconsciente e numa poça do próprio sangue. Tinha cortado o próprio pénis com recurso a uma faca de cozinha.

O doente foi imediatamente levado para o Hospital Universitário de Birmingham, de ambulância, com o órgão genital acondicionado em gelo.

Após a reanimação do homem, e a preparação da sala de operações, haviam passado mais de 23 horas desde que o paciente tinha cortado os genitais, quando as esperanças de conseguir salvá-los era praticamente nula. A evidência científica, aponta o estudo, demonstra que, após 15 horas, as hipóteses de recolocar com sucesso um pénis decepado são quase inexistentes.

Mas deu-se um ‘milagre médico’: utilizando uma veia do braço do paciente para garantir o fornecimento de sangue ao pénis, os médicos conseguiram recolocar o órgão sexual. Ao fim de seis semanas, "o paciente foi capaz de atingir uma ereção plena", descrevem os cirurgiões responsáveis pelo estudo.

"O sucesso deste caso deve encorajar os cirurgiões a tentar a replantação peniana, mesmo tendo passado algum tempo, devido ao possível sucesso da operação e aos eventuais efeitos físicos e psicossociais da perda do órgão para o paciente", terminam os investigadores.