Jovem recebe seis doses da vacina por engano. Especialista explica o que pode acontecer

Virgínia, de 23 anos, foi este domingo inoculada por engano com seis doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Passadas praticamente 48 horas, o que pode acontecer à jovem? Giuseppe Nocentini, um especialista italiano em farmacologia, ouvido pelo jornal italiano Corriere Della Sera, traça os cenários possíveis.De acordo com Giuseppe, é impossível ter certezas do que pode acontecer, mas podem colocar-se hipóteses. Um dos primeiros riscos seria um choque anafilático, porém, esse seria imediato e não se manifestou, por isso é uma hipótese que se pode riscar.O que se segue na lista de possibilidades é uma "hiper reação" do sistema imunológico. Isso traduzir-se-ia numa produção excessiva da proteína Spike (aquela que a vacina induz no nosso corpo para que este desenvolva anticorpos).Este excesso de proteína Spike pode acarretar efeitos como a paralisiade Bell, que é uma condição temporária e sem preocupação particular ou distúrbio gastrointestinal. Também pode acontecer o contrário: o excesso de doses não se diluir no corpo e consequentemente não atuar, sendo completamente inútil.Além disso, poder-se-á esperar gânglios linfáticos inchados, febre alta, forte dor de cabeça, dor no braço onde a injeção foi aplicada, estes últimos dois sintomas já foram descritos pela jovem inoculada por engano.