Funcionária corta com faca de cozinha pénis do patrão que a tentava violar num bar em Espanha

Bangladesh. Trabalhavam juntos no bar El Sibarita de la Barca há cerca de seis meses.



A mulher foi detida pelos Mossos d'Esquadra e confessou que o patrão a violava há algum tempo e após uma nova tentativa, agarrou na faca e cortou o genital. O homem, gravemente ferido, dirigiu-se de imediato à esquadra mais próxima.



As autoridades tentam agora apurar a veracidade das alegações da mulher.

Uma funcionário de um bar em Sant Andreu, Espanha, foi detida por ter cortado os genitais do seu patrão com uma faca de cozinha. A mulher afirma que se tratou de legítima defesa uma vez que o homem a tentava violar.Segundo a agressora e alegada vítima de abusos sexuais, o homem vinha a forçá-la a relações sexuais não consentidas há algum tempo.De acordo com o La Vanguardia, a mulher e o patrão têm cerca de 40 anos e são naturais do