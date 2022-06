Homem quase fica sem pénis depois de sexo oral provocar acidente de carro

Um homem, não identificado, perdeu controlo do carro ao receber sexo oral e embateu contra uma carrinha da empresa de entregas FedEx. O acidente quase que fez com que a companheira do indivíduo arrancasse, com os dentes, o pénis do homem. O excitamento sexual acabou por provocar a perda de controlo do carro.

O impacto da colisão da viatura com a carrinha fez com que a mulher mordesse com força o órgão genital do parceiro. O indivíduo acabou por sofrer ferimentos graves na área genital, informa o Daily Star. A companheira sofreu lesões leves.

O condutor e passageiro da carrinha de entregas sofreram lesões mínimas. O acidente ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos.



Não há para já informações sobre possíveis acusações relacionadas com crime e nenhum dos envolvidos foi convocado pela polícia, que esteve no local do acidente.