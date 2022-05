Mulher que sente atração sexual por objetos anuncia namoro com um avião

Sarah Rodo, de 23 anos, assume sentir uma atração sexual por objetos inanimados - Objectum Sexual - e diz estar apaixonada pela réplica de um avião de passageiros.

Rodo vive na Alemanha e a primeira vez que se sentiu atraída por um objeto foi aos 14 anos.



Segundo o The Mirror, a jovem sonha em casar com o objeto a que chama de namorado, uma réplica de um Boeing 737, a que chamou "Dicky".

Sarah também viaja muitas vezes de avião para se sentir próxima do seu parceiro.

"Percebi que não me sentia atraída por pessoas quando não as queria abraçar ou tornar-me íntima delas, ao contrário do que acontecia com os meus objetos, onde anseio por abraços e intimidade - é o melhor sexo que já fiz", relatou Sarah. "Eu amo tudo nele, mas particularmente o seu rosto, asas e motor... Acho-o tão sexy", acrescentou.