Dador de esperma escondeu doença mental e gerou 15 filhos

James MacDougall, de 37 anos, vive em Inglaterra e fazia doações online de esperma sem contar às mães que sofria de Síndrome de X Frágil, uma doença genética. Ao todo, afirma que já gerou 15 filhos.

A doença de MacDougall é incurável e pode levar a um baixo QI e a um atrasos no desenvolvimento do doente. Sabendo que não seria aceite em nenhuma clínica, James começou a fazer doações privadas na Internet para mulheres que não conseguem pagar os altos valores do processo.

O caso foi levado a tribunal e a juíza decidiu revelar a identidade do homem para impedir que mais mulheres recorressem às doações de James.