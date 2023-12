Influencer que teve sexo com 300 pessoas num ano conta o que o pai fez quando descobriu

Annie Knight, a influencer que ficou conhecida nas redes sociais após divulgar ter tido sexo com 300 pessoas num ano, disse que o pai foi compreensivo quando descobriu a verdade.A australiana, de 26 anos, contou que o pai foi surpreendido por uma jornalista que lhe disse que a filha era "maníaca sexual".A jovem ficou conhecida pelas declarações polémicas acerca da sua vida sexual e pela partilha de detalhes sobre a vida de um criador de conteúdos.A influencer revela que apesar de ter ganhado mais seguidores nos últimos meses, tem recebido muitos comentários negativos."As pessoas adoram dizer-me para 'arranjar um emprego a sério'. Outro comentário é 'a tua mãe e o teu pai devem estar orgulhosos', um comentário do qual me rio sempre porque, sim, eles estão", assegurou."A minha mãe envia-me mensagens todos os dias a dizer o quanto está orgulhosa por viver a minha vida de forma autêntica e não se importar com o que os outros pensam, e o meu pai apoia-me, aconteça o que acontecer", garantiu.