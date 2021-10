Jovem de 21 anos morre ao cair de penhasco enquanto tirava uma selfie

perdeu o equilíbrio ao tirar uma fotografia perto da ponte que aparece no filme Skyfall, protagonizado por James Bond, na província turca de Adana, avançou o The Sun.



Uma mulher morreu aoenquanto tentava tirar umaem Karaisali, na Turquia.A vítima estava com o primo de 26 anos, Mazlum Sozeri, perto do centenário Viaduto Varda, quando a tragédia aconteceu. Hatice estava a tirar uma fotografia com o primo quando se desequilibrou.

Os serviços de emergência foram chamados para o local e usaram um guindaste para resgatar os dois jovens. Hatice foi declarada morta no local enquanto o primo foi levado de urgência para o hospital.

A jovem tinha levado o primo, que veio de Espanha visitá-la, para ver a popular atração turística da cidade.



Vício que mata

O vício em selfies já custou a vida a 330 pessoas em todo o mundo, avançou o The Sun. Na última década, inúmeras mortes foram relatadas, incluindo pessoas que caíram de penhascos, foram eletrocutadas ou morreram afogadas enquanto tentavam tirar a fotografia perfeita.

Três países destacam-se por ter o maior número de mortes e ferimentos causados por selfies, sendo que a Índia ocupa o primeiro lugar com 176 casos registados.

Os Estados Unidos em segundo, com 26, e a Rússia em terceiro, com 19.