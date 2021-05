Condutor irrompe contra esquadra e tenta matar policias. Veja as imagens

Um homem de 24 anos, Timothy Kahl, entrou numa esquadra a dentro de carro na tentativa de matar os agentes da autoridade na noite de domingo passado. Minutos antes, tinha ligado para a polícia de Maryland, nos Estados Unidos da América, a confessar que ia dirigir-se até esse mesmo quartel para matar um oficial.

Após a chamada, os agentes localizaram a ligação telefónica que vinha das redondezas da moradia de Kahl, na cidade de Maryland. Os agentes seguiram até ao local e encontraram o suspeito a conduzir de forma irregular, enquanto tentava atropelar polícias e embatia noutros veículos que se encontravam na faixa de rodagem.

De seguida, o homem conduziu em direção à esquadra de Maryland e "intencionalmente guiou o veículo para as portas da frente", afirmou o cabo Ken Terry num comunicado à imprensa, esta segunda feira. O acidente foi gravado pelas câmaras de vigilância do local que mostravam o homem a entrar abruptamente na esquadra e a destruir as instalações, dada a velocidade a que seguia.

Não estando satisfeito com os estragos causados, Kahl saiu da viatura e tentou agredir os polícias que se encontravam no local. Acabou por ser atingido por uma arma taser e preso.

Nenhum agente sofreu ferimentos e o suspeito foi levado para um hospital, onde continua a receber tratamento médico. Terry afirmou que o suspeito irá enfrentar "inúmeras acusações criminais", mas ainda nenhuma acusação formal foi feita.