Polícia salva suspeito em fuga de carro a arder após acidente nos EUA

Um homem suspeito de fugir às autoridades foi salvo, esta quinta-feira, pelas forças de segurança do Utah, nos Estados Unidos, depois de o carro onde seguia se ter despistado e embatido numa linha de comboio. Após a colisão, a viatura acabou por se incendiar.

De acordo com a polícia de Orem, no Utah, o suspeito escapou do acidente com uma fratura na perna e outros ferimentos.





"As autoridades conseguiram puxar o homem para fora do veículo em chamas e para um lugar seguro", escreveram as autoridades numa publicação na rede social Facebook.De acordo com a NBC News, as autoridades foram acionadas após uma denúncia de que um homem estaria a conduzir sob o efeito de álcool. Quando intercetado, o suspeito acabou por fugir.

Dustin Scott Butterfield, de 35 anos, foi acusado de evasão criminal e condução sob o efeito de drogas. Deverá comparecer em tribunal após a recuperação.