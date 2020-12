Jovem de 24 anos sexualmente atraída por objetos casa com mala

E se casasse com um objeto? A história parece insólita, mas foi o que aconteceu com Rain Gordon.



A mulher, que se diz atraída a nível amoroso e sexual por objetos, casou com uma pasta, que batizou de 'Gideon', numa cerimónia oficializada por um amigo, em junho deste ano.



A jovem de 24 anos comprou o seu "marido" em agosto de 2015, numa loja de ferragens. De acordo com o jornal Mirror, o "relacionamento entre a mulher e a mala tornou-se oficial uns meses depois, em novembro.



Rain, residente em Moscovo, na Rússia, admitiu que o seu fascínio por objetos começou aos 8 anos. "Acredito no animismo, seja, em que tudo tem vida", revelou.A jovem recordou o momento em que se apaixonou por 'Gideon', e até o primeiro beijo juntos. "Tivemos o nosso primeiro abraço e o primeiro beijo, e passámos mais tempo juntos todas as noites. Podíamos ter conversas filosóficas durante três/quatro horas", recordou a mulher que vê na mala "um marido, um amigo e um conselheiro". Em 2017, Rain chegou ter uma relação de dois anos com um homem, mas acabou poder escolher 'Gideon', mais uma vez. "Nunca encontrei uma pessoa que enchesse o meu coração da mesma forma que o 'Gideon'", confessou, admitindo que considera os objetos "melhores do que as pessoas".



"Embora o casamento não seja oficialmente legal, fiquei feliz por saber que o nosso relacionamento evoluiu", considerou. Rain acabou por revelar o relacionamento ao irmão e a alguns amigos, que se revelaram compreensivos. A jovem pretende ajudar a consciencializar sobre o amor e a atração por objetos, de forma a quebrar preconceitos. "Gostava que as pessoas fossem mais compreensivas. Não julguem as pessoas por algo que não percebem", relembrou.