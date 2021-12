Mulher ‘barbuda’ aceita pelos no rosto e faz furor nas redes sociais

Uma norte-americana, conhecida por Pekabook Pumpikin no TikTok, tournou-se viral e está a dar que falar após mostrar-se com barba, fruto de um distúrbio hormonal que afeta a jovem, com o objetivo de quebrar os estereótipos de beleza feminina.

A mulher, de 36 anos, conta nas redes sociais, onde já se tornou viral, que tem síndrome de ovário poliquístico, que causa distúrbios hormonais, que por sua vez se manifestam, por exemplo, no crescimento de pelos faciais, na zona do queixo.

Pekabook Pumpikin revela que, durante muitos anos de combate contra a doença, recorria a lâminas de barbear para eliminar os pelos faciais mas, agora, aprendeu a viver com os mesmos e agora mostra-se orgulhosa com a barba, da qual cuida diariamente.

"A remoção a laser nunca resultou para mim. Levei anos a aprender a viver com a minha barba", relata a mulher nos vídeos, onde se mostra a aparar, hidratar ou entrançar a longa barba que lhe cresce no queixo.