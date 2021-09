Demência e derrames: Agressão sexual pode provocar danos cerebrais nas mulheres, revela estudo

As mulheres que já foram foram agredidas sexualmente têm maior risco de desenvolver danos cerebrais associados ao declínio cognitivo, demência e derrames. O novo estudo, apresentado esta quinta-feira na reunião anual da Sociedade Norte-Americana da Menopausa, junta-se a um crescente conjunto de pesquisas sobre o impacto a longo prazo da agressão sexual no corpo e na mente."Pode ser abuso sexual na infância ou violência sexual na idade adulta", disse a autora do estudo Rebecca Thurston, professora e diretora do Laboratório de Saúde Biocomportamental da Mulher da Escola de Graduação em Saúde Pública da Universidade de Pittsburgh. "Com base em dados populacionais, a maioria das mulheres sofre agressões sexuais no início da adolescência e no início da idade adulta", acrescentou, "portanto, essas são provavelmente as primeiras experiências que manifestam marcas mais tarde na vida"."É preciso depositar a nossa atenção nesta questão da violência sexual contra as mulheres e não deixá-la sair do radar da sociedade, porque continua a ser um grande problema para a saúde da mulher", disse Thurston.Estudos anteriores descobriram que o trauma sexual é responsável por níveis mais altos de triglicéridos e de pressão arterial na meia-idade, e a um risco três vezes maior de desenvolver estenose carotídea, todos os principais fatores de risco para as doenças cardíacas. Além disso, um estudo de 2018, conduzido por Thurston, descobriu que mulheres que relataram ter sido abusadas sexualmente tinham três vezes maior probabilidade de sofrer de depressão e duas vezes maior probabilidade de ter ansiedade e insónias do que as mulheres sem histórico de qualquer trauma sexual.A Depressão, a ansiedade e os distúrbios do sono são condições ligadas a estados de saúde mais precários, nomeadamente doenças cardíacas, de acordo com os Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Estatísticas do mesmo centro também mostram que mais de 1 em cada 3 mulheres nos Estados Unidos (e 1 em cada 4 homens) sofreram de agressão sexual, pelo menos uma vez na vida.Thurston afirmou que os médicos devem abordar a temática dos traumas sexuais com os seus pacientes e que, as mulheres que já foram sexualmente agredidas, também se devem sentir capacitadas para contar aos médicos o seu historial, acrescentou.O estudo em causa, que será publicado em breve na revista Brain Imaging and Behavior, descobriu sinais de hiperintensidade na massa branca nos exames cerebrais de 145 mulheres de meia-idade, sem histórico de doenças cardiovasculares, derrames cerebrais ou demência. No entanto, 68% dos participantes experienciaram traumas e, para 23% das mulheres, esse trauma foi agressão sexual. A hiperintensidade na massa branca, que aparecem como pequenas manchas brancas nas ressonâncias magnéticas, são marcadores de interrupções no fluxo sanguíneo, que estão na origem dos danos ao cérebro.O estudo abrangiu outras doenças e condições que podiam afetar o desenvolvimento de hiperintensidade na massa branca, como a idade, a hipertensão, o tabagismo e os diabetes. O estudo também analisou doenças do foro mental, incluindo a depressão, a ansiedade e sintomas de transtorno de stress pós-traumático (PSPT).