Mulher com condição rara tem memórias desde os primeiros 12 dias de vida

Jovem de 29 anos tem recordações de momentos aterrorizadores de quando era bebé.

Rebecca Sharrock, uma mulher de 29 anos, nasceu com uma condição neurológica extremamente rara que faz com que esta se lembre de praticamente tudo aquilo que viveu desde que nasceu, algo que esta considera ser uma bençâo, mas também uma maldição.



A primeira memória que Rebecca tem é de si com apenas 12 dias de idade, a ser-lhe tirada uma fotografia. A jovem consegue detalhar os pormenores da sua primeira festa de aniversário, desde o vestido que usou e que lhe dava bastante comichão, ao peluche da Minnie que a "aterrorizava".



Apesar de algumas memórias serem mais claras do que outras, Rebecca recorda-se das emoções que sentiu, bem como dos sabores e dos cheiros que experienciou.



"As minhas recordações estão todas em sequência, vêm numa ordem cronológica por dias e horas. Quando tinha 12 anos vi uma foto minha que me foi tirada quando eu era bebé e lembrava-me perfeitamente desse momento. A minha mãe ficou chocada quando começou a perceber que eu me lembrava de coisas desde que tinha apenas dias de vida, mas para mim era algo natural", explica a jovem ao jornal The Mirror.



Rebecca é um dos apenas 60 casos diagnosticados de pessoas no mundo que sofrem de Memória Autobiográfica Altamente Superior, o que para além de a fazer ter memórias desde muito nova, fazem com que esta consiga ter memórias descritivas altamente detalhadas, chegando até a conseguir decorar livros inteiros.