Mulher de 52 anos diz que consegue manter-se jovem e prevenir rugas apenas a mexer os olhos durante 10 segundos

Uma mulher britânica, de 52 anos, tornou-se assunto nas redes sociais depois de revelar a sua idade. Os seguidores de Ella acreditavam que a influenciadora digital tivesse menos 20 anos.



No seu perfil na rede social TikTok, a mulher revela alguns métodos naturais que tem vindo a adotar para manter uma aparência jovem. Ella começou a realizar exercícios faciais, revelando ser esta a "maior dica de antienvelhecimento". "Comecei a fazer exercícios faciais aos trinta anos e, por causa disso, agora estou na casa dos 50 a parecer que ainda estou nos 30", conta.

Num dos seus tutoriais, Ella mostra a rotina de massagem facial "antienvelhecimento" que desenvolveu. O truque promete ajudar a eliminar as rugas na testa e nos olhos. No vídeo, a tiktoker explica que olhando para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita durante dez segundos, conseguirá conquistar o efeito de uns "olhos lindos e largos".



Noutro vídeo, mostra uma forma de acabar com o queixo duplo e manter a pele firme ao redor do pescoço. "Passei muito tempo a pesquisar sobre músculos faciais para treinar a resistência do meu rosto", informou no seu site Facial exercises.



Alguns dos seguidores acusaram Ella de usar filtros e de recorrer a preenchimentos estéticos, como o botox, para parecer mais jovem. No entanto, a influencer nega as acusações insistindo que o efeito é conseguido através de exercícios faciais e cuidados com a pele.