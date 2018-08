Madalena Meneses acompanhava o irmão ao hospital do Porto quando fez a gravação.

11:39

Madalena Menezes partilhou um vídeo nas redes sociais e as imagens estrão a provocar gargalhadas generalizadas. A mulher de Lousada estava no Hospital de Santa Maria, no Porto, a acompanhar o irmão quando decidiu filmar-se para provar que tem "muita saúde".



Enquanto o irmão estava "muito doente", devido a um acidente que sofreu, a mulher divertia-se a mostrar que, ao contrário, saúde era coisa que a ela não lhe faltava.

"Tenho doença do meu sorriso ser divertido, é a minha doença (SIC)", afirma Madalena no vídeo que já conta com mais de milhares de visualizações.