China limita número de videojogos para "evitar miopia" entre as crianças

Presidente chinês, Xi Jinping, apelou à proteção da visão das crianças.

Por Lusa | 07:31

A China vai limitar o número de videojogos disponíveis na Internet do país, "para evitar a miopia", uma doença que afeta muitas crianças e adolescentes chineses, avançou o ministério chinês da Educação.

O novo regulamento foi anunciado na quinta-feira, logo após uma "importante diretriz" do Presidente chinês, Xi Jinping, que apelou à proteção da visão das crianças.

As autoridades limitarão o número de videojogos na Internet, mas também o lançamento de novos produtos no mercado, segundo o comunicado do ministério da Educação.