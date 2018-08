Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Videojogos e DVD rendem 17,3 milhões de euros

No 1º semestre do ano, o comércio de filmes voltou a registar um novo mínimo histórico.

Por Duarte Faria | 01:30

As vendas de DVD no mercado português continuam a ser fortemente penalizadas pelo declínio do suporte físico, em detrimento das plataformas digitais.



No primeiro semestre deste ano, esta área de negócio voltou a registar mínimos de receitas e de unidades vendidas, segundo dados disponibilizados ao Correio da Manhã pela GfK Portugal.



A venda de DVD e Blu-ray gerou 3,8 milhões de euros em receitas, um recuo de 17% (800 mil euros) face ao período homólogo de 2017, quando este negócio gerou 4,6 milhões.



A estes valores correspondem 439 200 unidades comercializadas, uma queda de 17% em comparação com o ano passado (527 800 unidades vendidas).



Ou seja, os consumidores nacionais compraram menos 88 600 unidades. De referir que a análise feita pela GfK incide apenas sobre o mercado físico.



Já o comércio de jogos de PC e consolas continua a crescer. No primeiro semestre foram geradas receitas na ordem dos 13,5 milhões de euros, o que compara com os 12,1 milhões registados até junho do ano passado (mais 1,4 milhões de euros).



O setor teve um aumento de valor de 12%. O número de exemplares vendidos sofreu também um incremento: 342 100 unidades vendidas, o que compara com as 315 200 dos primeiros seis meses de 2017 (mais 9%). Mais uma vez, a análise incide apenas sobre as vendas físicas.



No total, estes mercados movimentaram 17,3 milhões de euros (mais 600 mil euros do que no primeiro semestre do ano passado), a que corresponderam cerca de 781 300 unidades vendidas (menos 61 700).