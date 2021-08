Mulher nunca mais vai poder ter sexo com o marido após operação para remover completamente a vagina

Natasha e o marido não fazem sexo há 15 anos e agora a mulher revela que nunca mais o vai poder fazer, uma vez que foi submetida a uma operação para remover completamente a vagina.

A mulher, de 45 anos, abriu o coração ao Daily Star e explica que, na adolescência, sentia calores e suores, tinha ansiedade e mau-humor e nunca teve menstruação. Durante anos nunca consultou um médico para resolver o problema por estar aterrorizada com o que lhe podiam diagnosticar.

Só aos 25 anos, ao conhecer o atual marido, é que este a convenceu a consultar um médico. O diagnóstico foi duro: Natasha entrou logo na menopausa aos 13 anos e, por isso, nunca poderia ter filhos. O casal viria a adotar James e Amy, em 2006, para cumprir o sonho de ter constituir família.

Aos 30 anos, a saúde de Natasha sofreu novo revés: descobriu que sofria de planus do líquene erosivo, uma doença de pele crónica que lhe afetou a vagina, criando feridas dolorosas na zona genital. Desde então que o casal não tem relações sexuais.

Tentaram vários tratamentos e, em 2017, sem qualquer sucesso nas terapias, Natacha fez uma histerectomia no Hospital de Liverpool. Dois anos depois os médicos descobriram que a vagina de Natasha estava a ficar com acumulação de fluídos e uma infeção, pelo que foi necessário remover-lhe completamente os genitais, sendo que ficou com cerca de dois centímetros de tecido vaginal.

"Não é medicamente possível ter relações sexuais. A parte de baixo da minha vagina foi o que restou, mas está corroída e colada. Tenho que ser operada a cada 12 meses e apenas ir à casa de banho é muito doloroso. Chego mesmo a sangrar", revela a cabeleireira.

Apesar de todos os problemas, e do facto do casal não poder manter relações sexuais, Natasha está otimista.

"É parte da minha vida. Tenho a minha família, que era tudo o que eu queria, e tudo o que passei tornou a relação com o meu marido mais forte, aliás, mais forte do que alguma vez foi", garante a inglesa.