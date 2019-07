Padre aluga helicóptero para lançar água benta dos céus

Tal como diz o ditado, "para grandes males, grandes remédios".Foi desta forma que pensou o padre que teve a ideia de realizar um exorcismo em toda a cidade de Buenaventura, na Colômbia.A ideia era acabar com a onda de mortes naquela zona, alvo constante de incidentes violentos nos últimos anos.O objetivo seria alugar um helicóptero - um empréstimo do exército colombiano - para lançar água benta dos céus e, assim, expulsar o demónio e as más energias da cidade.O exorcismo está marcado para os dias 13 e 14 de julho, por ocasião das festividades realizadas anualmente em Buenaventura.