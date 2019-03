Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padres usam imagem de estrelas porno em boletim da igreja sobre família

Párocos Antonio Varela e Ventura Martinez estão a ser fortemente criticados pela seleção da imagem.

19:09

Dois padres estão a ser altamente criticados por terem utilizado a imagem de duas estrelas porno num boletim da igreja cujo tema era a vida familiar.



O panfleto, que foi distribuído aos paroquianos na província espanhola de Pontevedra, na Galiza, deu que falar na imprensa local quando os dois atores foram identificados.



O boletim controverso, cujo título era "O diálogo na vida familiar", foi enviado para mais de 1300 assinantes na paróquia. Os padres Antonio Varela, de 77 anos, e Ventura Martinez, de 34 anos, disseram estar absolutamente tranquilos com a situação.



"Algumas pessoas até podem aproveitar para criticar a igreja, mas o que interessa é que leiam o que está no artigo", disse o vigário mais novo.



De acordo com relatos locais, os sacedortes tinham procurado por imagens de "casais raivosos" na Internet e encontraram uma em que os atores Johnny Sins e Jayden Jaymes estavam sentados lado a lado.