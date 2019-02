Pénis de baleia do século XIX vendido em leilão por 5200 euros

Vários "objetos estranhos" foram leiloados no Reino Unido.

Um pénis embalsamado de uma baleia do século XIX foi vendido por 5200 euros num leilão realizado na semana passada, no Reino Unido.



Segundo avança o Independent, o pénis tem quase 30 centímetros de diâmetro e cerca de 1,67 metros de comprimento, fazendo parte de um conjunto de "objetos estranhos" que foram leiloados.



Para além do pénis, também foi vendido um fato de Michael Jackson, a cerca de 18200 euros, assim como um urso polar embalsamado, no valor de 22800 euros, entre outros itens.



De acordo com um especialista, em declarações ao Atlas Obscura, o pénis pesa pouco mais de oito quilos e era utilizado por marinheiros para guardar tabaco, dado que era ali que se mantinha fresco durante as viagens.



De acordo com o The Independent, a coleção destes objetos tinha o preço total de 324 mil euros.