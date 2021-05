Segurança mostra brinquedos sexuais que ‘apanhou’ a passageira e acaba despedido

Um segurança do metro da cidade de Guangzhou-Foshan foi despedido após divulgar nas redes sociais imagens do momento em que ‘apanhou’ uma passageira com uma mala cheia de brinquedos sexuais.

Segundo o South China Morning Post, a mulher em questão havia sido parada no controlo de bagagem por raios-X após terem sido detetados materiais com metais pesados. Foi-lhe pedido que abrisse a mala e só nesse momento é que os seguranças olharam com cuidado para a imagem do aparelho de raio-X: mostrava um dildo, um vibrador, plugs anais, um chicote, lingerie sensual e outros brinquedos sexuais.

O segurança publicou a imagem nas redes sociais, com o comentário: "Há muitas mulheres bonitas em Guangzhou, mas não são assim tão sérias. Parecia uma estrela de cinema, na sua saia travada, mas tinha isto na mala dela".

A publicação depressa se tornou viral, com muitos a atacarem o segurança por estar a violar a privacidade da passageira. O caso depressa originou uma investigação interna do metro local, cerca de um mês depois da polémica, acabou por despedir o segurança responsável.

O segurança em questão já pediu desculpa pelo sucedido e justificou que apenas enviou a fotografia (e o comentário) a um amigo, que depois tratou de a divulgar nas redes sociais.

"Temos tolerância zero para qualquer ação que comprometer a segurança e privacidade dos nossos passageiros. A nossa unidade de segurança está a investigar para restringir este tipo de comportamentos por parte dos nossos funcionários. Vamos também formar os nossos empregados sobre este tema para que incidentes similares não voltem a acontecer", afirma o Metro de Guangzhou em comunicado.