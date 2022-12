Tiktoker "viajante do tempo" diz que "aliens que construíram as pirâmides vão voltar à Terra em breve"

Um auto-proclamado "viajante do tempo" lançou um aviso, na rede social TikTok, de que os "aliens que construíram as pirâmides" vão voltar à Terra em breve e vão começar uma guerra no dia de Natal."Atenção! A 25 de Dezembro de 2022 o governo dos EUA vai revelar que as pirâmides foram construídas por aliens", refere o vídeo partilhado na plataforma, que conta já com mais de 160 mil visualizações. "Quando regressarem ao nosso planeta, vão iniciar a Primeira Guerra da Terra", pode ler-se na publicação.O criador de conteúdos digitais tem mais de 351 mil seguidores no TikTok, onde partilha alegados avisos sobre eventos futuros. Os vídeos de previsões incluem a descoberta de ovos de dinossauros e dragões para uma "puficação mundial", refere o jornal britânico Mirror.