"Viajante do futuro" do TikTok diz que hoje é o dia em que aliens vão invadir a Terra

Eno Alaric, nome virtual de um utilizador da rede social TikTok que afirma ser um viajante do futuro, afirma que o mundo vai ser invadido por aliens esta quinta-feira. O utilizador da internet diz que uma espécie alienígena hostil vai levar oito mil humanos para outro planeta habitável."Sim, eu sou um viajante do tempo, o mundo vai acabar em breve. No dia 23 de março de 2023, cerca de oito mil pessoas serão levadas para outro planeta habitável", começa por dizer Eno Alaric num vídeo publicado em outubro no TikTok. "Uma espécie alienígena muito hostil está a regressar para recuperar a Terra, mas outro extraterrestre salvará alguns de nós", acrescenta.Eno Alaric esclarece ainda que "a Terra não acaba no dia 23 de março" e que essa data apenas representa o dia um alien vai levar pessoas para outro planeta.A publicação teve várias reações, grande parte delas de carácter humorístico. "Esta quinta-feira? Vou arranjar o meu travão de mão, será a invasão depois de pagar ou antes", disse um utilizador. "Prove-o. Diga-me quais são os números da lotaria esta semana", disse outro.Eno Alaric conta com mais de 350 mil seguidores no TikTok.