Vídeo mostra mulher nua a passear-se por Ibiza em cima de um Ferrari

Uma mulher nua, a dançar ao ritmo da música, em cima de um Ferrari vermelho descapotável nas ruas de Ibiza. Parece um cenário irreal mas aconteceu mesmo e há um vídeo que o prova.O carro de luxo, ocupado por mais dois homens (entre os quais o condutor) foi visto junto à marina de Ibiza, um dos destinos de verão mais famosos em todo o mundo.O motorista da viatura incorreu em várias infrações, uma vez que eram mais os ocupantes do que os assentos do carro, arriscando-se ao pagamento de uma multa e à retirada de pontos da carta.As imagens do momento foram captadas por uma pessoa que circulava na rua e já se tornaram virais na Internet. Não se sabe ao certo a data em que o vídeo foi filmado.