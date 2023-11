Tropas israelistas detêm 41 palestinianos incluindo 14 membros do Hamas na Cisjordânia

Na manhã de sábado, 7 de outubro, Israel acordou em alerta, após um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados da Faixa de Gaza.



As sirenes em cidades como Telavive e Beersheba começaram a ser ouvidas, enquanto múltiplos palestinianos armados rompiam muros controlados por Israel e entravam em solo israelita.

Além de terem provocado centenas de mortes, os palestinianos fizeram dezenas de reféns.

O primeiro-ministro israelita reagiu rapidamente e declarou "guerra" ao Hamas.



"Estamos em guerra. Não numa operação, não são rondas de combates, é uma guerra", disse Benjamin Netanyahu.

Ao minuto Atualizado a 10 de nov de 2023 | 13:14

13:14 | 10/11 Lusa União Europeia envia mais seis voos com ajuda humanitária para Gaza A União Europeia (UE) vai enviar mais seis aviões com ajuda humanitária para a população de Gaza, com dois voos a descolarem esta sexta-feira e no sábado de Brindisi (Itália), levando 55 toneladas de alimentos. A União Europeia (UE) vai enviar mais seis aviões com ajuda humanitária para a população de Gaza, com dois voos a descolarem esta sexta-feira e no sábado de Brindisi (Itália), levando 55 toneladas de alimentos. A ajuda enviada nestes dois voos inclui material logístico, como unidades móveis de armazenamento, frigoríficos e outros artigos que aumentarão a capacidade das organizações humanitárias para garantir uma resposta mais eficiente às populações de Gaza. Na próxima semana partirão mais três voos de Bucareste, com material de abrigo, como tendas e colchões, doados pela Roménia. O sexto voo descolará de Ostende (Bélgica) mais para o final do mês com mais bens doados por agências da ONU e outros parceiros humanitários. Com o envio destes aviões, a ponte aérea da UE totaliza 14 voos, com mais de 550 toneladas de ajuda de emergência ao povo de Gaza, transportada para o Egito e depois distribuída na Faixa de Gaza a partir da fronteira de Rafah. O Governo israelita concordou, na quinta-feira, em fazer pausas humanitárias em áreas limitadas e de apenas quatro horas por dia, afastando qualquer cenário de cessar-fogo.

12:06 | 10/11 Correio da Manhã Tropas israelistas detêm 41 palestinianos incluindo 14 membros do Hamas na Cisjordânia As Forças de Defesa de Israel afirmam que as tropas israelistas detiveram 41 palestinianos procurados, incluindo 14 membros do Hamas, durante rusgas noturnas na Cisjordânia, avança o The Times of Israel.



Confirmam, igualmente, que as tropas demoliram as casas de Hebron dos irmãos Saqer e Mohammed a-Shanter, acusados de matar Batsheva Nigri num ataque a tiro em agosto.



Desde 7 de outubro, as IDF afirmam que as tropas prenderam mais de 1500 palestinianos procurados em toda a Cisjordânia, incluindo mais de 930 filiados no Hamas.



O Ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana, avança que pelo menos 176 palestinianos da Cisjordânia foram mortos pelas forças israelitas e, em alguns casos, por colonos, desde 7 de outubro.

10:39 | 10/11 Correio da Manhã Grupo de defesa dos muçulmanos dos EUA critica plano de "pausa" diária de quatro horas em Gaza O grupo de defesa dos muçulmanos dos EUA criticou, esta sexta-feira, o plano de "pausa" diária de quatro horas, avança a Aljazeera. "Instituir uma pausa de quatro horas nos bombardeamentos indiscriminados de Israel no norte de Gaza para que os palestinianos possam fugir das suas casas e enfrentar os bombardeamentos indiscriminados de Israel no sul de Gaza não faz sentido", afirmou o diretor-adjunto do grupo, Edward Ahmed Mitchell, num comunicado. Edward Mitchell, diz precisarem de um cessar-fogo e não "da limpeza étnica do norte de Gaza". "O presidente Biden já tem o poder de exigir o fim da campanha egoísta de Netanyahu de assassinato em massa, garantir a libertação de todos os detidos injustamente em Gaza e Israel e, em seguida, procurar por uma paz justa e duradoura. Ele só precisa de ter o coração e a coragem para exercer esse poder", acrescentou.

09:40 | 10/11 Lusa Ataque ao Hospital al Shifa em Gaza faz um morto e vários feridos Um ataque ao complexo hospitalar Al Shifa, em Gaza, causou na manhã desta sexta-feira um morto e vários feridos, informou o Ministério da Saúde do enclave, que relatou outro atentado bombista ao centro infantil Al Rantisi. Um ataque ao complexo hospitalar Al Shifa, em Gaza, causou na manhã desta sexta-feira um morto e vários feridos, informou o Ministério da Saúde do enclave, que relatou outro atentado bombista ao centro infantil Al Rantisi. "Um morto e vários feridos num ataque que teve como alvo a maternidade do complexo médico Al Shifa", o maior hospital de Gaza, disse Ashraf al Qudra, porta-voz da saúde da Faixa de Gaza. A mesma fonte adiantou ainda que durante a noite houve outro "ataque direto ao Hospital Al Rantisi, especializado em crianças" e também localizado na cidade de Gaza, provocando um incêndio.

06:49 | 10/11 Lusa Israel ataca na Síria em resposta a drone que atingiu escola em Eilat Israel realizou uma operação na Síria esta madrugada em resposta ao ataque de um drone contra uma escola em Eilat na quinta-feira, informou o exército israelita. Israel realizou uma operação na Síria esta madrugada em resposta ao ataque de um drone contra uma escola em Eilat na quinta-feira, informou o exército israelita. "Em resposta a um drone proveniente da Síria que atingiu uma escola em Eilat, as Forças de Defesa de Israel atingiram a organização que realizou o ataque", declarou o exército num comunicado na rede social X (antigo Twitter). Israel "considera o regime sírio responsável por qualquer ato terrorista que emane do seu território", acrescentou.

00:19 | 10/11 Correio da Manhã Ataque israelita atinge pátio do maior hospital de Gaza Um ataque israelita atingiu o pátio do maior hospital de Gaza, o al-Shifa, na noite desta quinta-feira, avançou a Al Jazeera que cita o porta-voz do Ministério da Saúde palestiniano.



"As equipas médicas ainda estão a inspecionar a área para saber se há mortos ou feridos. Israel está agora a tomar estas medidas perigosas contra os hospitais para os pôr completamente fora de serviço e, subsequentemente, deslocar as pessoas que neles se abrigam, bem como os doentes e os médicos", disse Ashraf al-Qudra.

00:15 | 10/11 Lusa 165 palestinianos mortos na Cisjordânia desde ataque do Hamas A Médicos Sem Fronteiras (MSF) denunciou esta quinta-feira o aumento da violência pelas forças israelitas contra palestinianos na Cisjordânia ocupada, que resultou em 165 mortos e mais de 2 400 feridos desde 7 de outubro, segundo dados das autoridades palestinianas.

21:55 | 09/11 Lusa Exército aceitou "pausas táticas" diárias e afasta cessar-fogo O exército israelita esclareceu esta quinta-feira que aceitou fazer "pausas táticas locais" diárias no norte da Faixa de Gaza, destinadas a ajuda humanitária, insistindo que não haverá cessar-fogo nos combates, que duram há 34 dias. O exército israelita esclareceu esta quinta-feira que aceitou fazer "pausas táticas locais" diárias no norte da Faixa de Gaza, destinadas a ajuda humanitária, insistindo que não haverá cessar-fogo nos combates, que duram há 34 dias. "Não haverá cessar-fogo", mas "pausas táticas locais para a ajuda humanitária, limitadas no tempo e na área, quatro horas" por dia, disse o porta-voz do exército israelita, Richard Hetch, numa conferência de imprensa, depois de os EUA terem anunciado que Israel tinha concordado em permitir "pausas humanitárias" diárias no norte de Gaza, para que os civis possam sair para o sul. Esses corredores foram criados nos últimos dias para permitir a saída dos habitantes de Gaza da zona norte e da cidade de Gaza para o sul do enclave, enquanto prosseguem os combates entre as milícias do grupo islamita Hamas e as tropas israelitas, bem como os fortes bombardeamentos.

19:18 | 09/11 Lusa Chegou ao Egito novo grupo de feridos e de cidadãos estrangeiros Um grupo de 12 palestinianos feridos foi transferido esta quinta-feira de Gaza para o Egito, através de Rafah, juntamente com um número desconhecido de cidadãos estrangeiros, informaram as autoridades egípcias. O Ministério da Saúde do Egito disse, em comunicado, que um grupo de 12 palestinianos feridos chegou ao território egípcio para receber atendimento médico aos seus ferimentos causados pelos incessantes bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza. "Todos os casos vão receber cuidados médicos das equipas médicas presentes na passagem de Rafah ou dentro dos hospitais", disse o porta-voz oficial do Ministério, Hossam Abdel Ghaffar, citado no comunicado.

19:05 | 09/11 Lusa Rússia "chocada" com atrasos na retirada de cidadãos russos presos em Gaza O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou esta quinta-feira estar "chocado" com os atrasos na retirada para o Egito dos cidadãos russos presos em Gaza, o que, segundo Israel, pode demorar até duas semanas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou esta quinta-feira estar "chocado" com os atrasos na retirada para o Egito dos cidadãos russos presos em Gaza, o que, segundo Israel, pode demorar até duas semanas. "Ontem ficámos chocados quando ouvimos uma declaração do embaixador israelita em Moscovo, segundo a qual a elaboração das listas russas (para retirada) poderia demorar até duas semanas", afirmou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, em conferência de imprensa. "É uma lógica inaceitável", denunciou, assegurando que, do lado russo, "está tudo pronto" para evacuação através da passagem de Rafah, sob controlo egípcio.

19:01 | 09/11 Lusa ONU quer estar envolvida na coordenação de pausas humanitárias em Gaza O porta-voz da ONU alertou esta quinta-feira que qualquer pausa humanitária em Gaza, como as anunciadas esta quinta-feira por Washington, deve ser coordenada com a Organização, já que é responsável pelo envio desse tipo de ajuda ao enclave. O porta-voz da ONU alertou esta quinta-feira que qualquer pausa humanitária em Gaza, como as anunciadas esta quinta-feira por Washington, deve ser coordenada com a Organização, já que é responsável pelo envio desse tipo de ajuda ao enclave. Além disso, o porta-voz Stéphane Dujarric lembrou que estas medidas devem envolver todas as partes: "obviamente, para que isto seja feito de maneira segura para fins humanitários, todas as partes em conflito devem estar de acordo para que seja verdadeiramente eficaz", disse ainda, durante uma conferência de imprensa em Nova Iorque. A Casa Branca anunciou esta quinta-feira que Israel se comprometeu a permitir "pausas humanitárias" diárias de quatro horas no norte de Gaza para permitir a saída de civis.

18:48 | 09/11 Lusa Biden diz que não vê qualquer possibilidade para um cessar-fogo na Faixa de Gaza O Presidente dos EUA, Joe Biden, reiterou esta quinta-feira que não há qualquer possibilidade para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. O Presidente dos EUA, Joe Biden, reiterou esta quinta-feira que não há qualquer possibilidade para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Questionado pelos jornalistas sobre as hipóteses de um cessar-fogo, o líder norte-americano, que até agora se tem oposto a esta hipótese, foi perentório a rejeitar a solução. "Nenhuma. Nenhuma possibilidade", reconheceu Biden sobre o cessar-fogo que tem vindo a ser pedido por vários países e organizações.

18:37 | 09/11 Lusa Colômbia apoia denúncia da Argélia contra Netanyahu por crimes de guerra O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou esta quinta-feira que o país vai apoiar a denúncia apresentada pela Argélia junto do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra. O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou esta quinta-feira que o país vai apoiar a denúncia apresentada pela Argélia junto do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra. "A Colômbia vai apoiar a denúncia apresentada pela República da Argélia perante o TPI por crimes de guerra contra o senhor Benjamin Netanyahu, face ao massacre de crianças e civis do povo palestiniano que ele tem protagonizado", disse o Presidente colombiano. Petro disse através da sua conta na rede social X (antigo Twitter) que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Álvaro Leyva, vai reunir-se esta sexta-feira com o procurador do TPI, Karim Khan, aproveitando a sua presença no Fórum da Paz de Paris, que se realiza este fim de semana na capital francesa.

18:34 | 09/11 Lusa Doadores prometem mais de mil milhões de euros em ajuda humanitária a Gaza Os países que participaram na "conferência humanitária" sobre Gaza, organizada esta quinta-feira em Paris, comprometeram-se com uma ajuda superior a mil milhões de euros até ao final deste ano, anunciou a Presidência francesa. Os países que participaram na "conferência humanitária" sobre Gaza, organizada esta quinta-feira em Paris, comprometeram-se com uma ajuda superior a mil milhões de euros até ao final deste ano, anunciou a Presidência francesa. "Os números relativos aos compromissos assumidos na conferência estão ainda a ser consolidados, mas é certo que a fasquia dos mil milhões de euros será ultrapassada", declarou o Eliseu. Uma grande parte desta ajuda será utilizada para satisfazer as necessidades das Nações Unidas para ajudar a população de Gaza e da Cisjordânia, estimadas em 1,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,120 mil milhões de euros) até ao final de 2023.

18:15 | 09/11 Correio da Manhã Soldado israelita mantido como refém pelo Hamas morto durante ataque aéreo O Hamas disse esta quinta-feira que um soldado israelita mantido com refém no centro de Gaza foi morto durante um ataque aéreo israelita. A informação é avançada pela Al Jazeera.



Segundo a mesma fonte, um outro militar israelita ficou ferido.

18:01 | 09/11 Lusa Jihad Islâmica palestiniana divulga vídeo de reféns em Gaza A Jihad Islâmica palestiniana divulgou esta quinta-feira um vídeo de dois reféns israelitas - uma mulher de 70 anos e um jovem adolescente - alegadamente em Gaza, dizendo estar pronto para libertá-los "se as condições de segurança forem atendidas". "Estamos prontos para libertá-los por razões humanitárias quando as condições de segurança no terreno estiverem reunidas", disse o porta-voz do braço militar da Jihad Islâmica, conhecido pelo nome de guerra de Abu Hamza, um grupo que luta ao lado do movimento islamita Hamas contra Israel na Faixa de Gaza. Esta é a primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em que este grupo oferece a libertação de reféns, e a primeira vez que divulga um vídeo de reféns para mostrar que ainda estão vivos. Al Qassam Brigades release video of the hostages addressing their situation and they have a message for Netanyahu.

"The Islamic Jihad are doing everything they can to keep me safe".



"Netanyahu I want to tell you that if something happens to me, you are accountable". pic.twitter.com/Rx8VFCgHkq — CristianoRonaldo (@Ferris5005) November 9, 2023

17:37 | 09/11 Lusa 15 palestinianos mortos na Cisjordânia em confrontos com exército israelita A Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) aumentou esta quinta-feira de nove para 15 o balanço de vítimas mortais palestinianas em confrontos com o exército israelita na Cisjordânia, 11 deles no campo de refugiados de Jenin. A Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) aumentou esta quinta-feira de nove para 15 o balanço de vítimas mortais palestinianas em confrontos com o exército israelita na Cisjordânia, 11 deles no campo de refugiados de Jenin. Na tarde de hoje, o som dos disparos continuava em Jenin, uma das principais cidades do norte da Cisjordânia, e no campo de refugiados palestinianos contíguo, cobertos por um espesso fumo negro, observou um jornalista da agência noticiosa France-Presse (AFP). De acordo com a agência EFE, o número de mortos nos confrontos de hoje na Cisjordânia ascende a 16, o maior balanço diário de vítimas desde 2002, no "pico" da segunda Intifada.

17:14 | 09/11 Correio da Manhã Israel nega ter concordado com "trégua humanitária" de quatro horas no norte de Gaza O primeiro-ministro de Israel negou que o país tenha concordado com uma "trégua humanitária" de quatro horas no norte de Gaza para a retirada de civis palestinianos em segurança. Benjamin Netanyahu reforçou que o exército não irá ceder sem que se proceda à libertação de reféns, informa a Al Jazeera.

16:35 | 09/11 Lusa Portugal vai contribuir com 10 milhões de euros para ajuda humanitária à Faixa de Gaza Portugal vai contribuir com dez milhões de euros para a assistência humanitária à Faixa de Gaza , anunciou esta quinta-feira em Paris o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André. Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) indicou que o governante português fez esse anúncio no âmbito da Conferência Humanitária para a População Civil de Gaza, promovida pelo Presidente da República francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu. "O Governo português, através do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, anunciou uma contribuição voluntária no montante total de 10 milhões de euros, para reforçar a assistência humanitária na Faixa de Gaza, apoiando os esforços do sistema das Nações Unidas e de outras organizações humanitárias presentes no terreno, designadamente o Escritório da Organização das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla inglesa), a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA, na sigla inglesa) e o Comité Internacional da Cruz Vermelha", lê-se na nota de imprensa.

16:12 | 09/11 Correio da Manhã Netanyahu rejeitou cessar-fogo em troca da libertação de reféns Benjamin Netanyahu rejeitou um cessar-fogo de cinco dias em troca da libertação de reféns israelitas nas mãos do Hamas, avançou o jornal britânico The Guardian.



O acordo, proposto pelo grupo islâmico dias depois da incursão de 7 de outubro, envolvia a libertação de crianças, mulheres, idosos e doentes, segundo familiares de reféns.

16:00 | 09/11 Correio da Manhã Israel aceita pausas humanitárias diárias de quatro horas no norte de Gaza A Casa Branca anunciou, esta quinta-feira, que Israel aceitou pausas humanitárias diárias de quatro horas para a retirada de civis palestinianos do norte de Gaza, avançou a Al Jazeera.



O porta-voz John Kirby adiantou que existirão dois corredores humanitários e que os Estados Unidos da América planeiam fazer entrar 150 camiões por dia em Gaza.

14:58 | 09/11 Secretário-geral da NATO diz que membros da aliança militar apoiam pausa humanitária em Gaza Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, afirmou que os membros da aliança militar apoiam a pausa humanitária do conflito para permitir que a ajuda chegue a Gaza, avança a Aljazeera.



"A guerra em Gaza não se deve transformar num grande conflito regional. O Irão e o Hezbollah têm de ficar fora desta luta", disse Jens Stoltenberg, citado pela Aljazeera.



O secretário-geral da NATO defende que o direito internacional deve ser respeitado e os civis protegidos.







13:22 | 09/11 Egito denuncia "silêncio internacional sobre as violações ao Direito" cometidas por Telavive O Egito condenou esta quinta-feira "o silêncio internacional sobre as violações do direito internacional humanitário cometidas por Israel" no território palestiniano, na sequência do conflito desencadeado a 07 de outubro com o ataque surpresa do Hamas a território israelita. O Egito condenou esta quinta-feira "o silêncio internacional sobre as violações do direito internacional humanitário cometidas por Israel" no território palestiniano, na sequência do conflito desencadeado a 07 de outubro com o ataque surpresa do Hamas a território israelita. "O que o governo israelita está a fazer vai muito além do direito à autodefesa", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Sameh Choukri, que lamentou a vigência de um "desequilíbrio na consciência internacional". Choucki discursava numa conferência humanitária sobre Gaza, organizada por Paris, em que, ao abrir os trabalhos, o Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou à tomada de iniciativas no sentido de um "cessar-fogo" entre Israel e o Hamas.

13:05 | 09/11 Lusa Emmanuel Macron defende que Autoridade Palestiniana deve trabalhar com a comunidade internacional contra o terrorismo O Presidente de França, Emmanuel Macron, declarou esta quinta-feira que a Autoridade Palestiniana é a única e legítima representante do povo palestiniano e tem a responsabilidade de trabalhar com a comunidade internacional no combate ao terrorismo. O Presidente de França, Emmanuel Macron, declarou esta quinta-feira que a Autoridade Palestiniana é a única e legítima representante do povo palestiniano e tem a responsabilidade de trabalhar com a comunidade internacional no combate ao terrorismo. "A Autoridade Palestiniana tem uma elevada responsabilidade nos três pilares que mencionei para trabalhar com a comunidade internacional e encontrar uma solução na luta clara contra o terrorismo, nas questões humanitárias que esta quinta-feira levantamos e na questão política", declarou o Presidente francês. "Eu sei que posso contar convosco", afirmou Macron, durante a conferência humanitária para tentar desbloquear a ajuda humanitária para Gaza - uma iniciativa do chefe de Estado francês e que acontece esta quinta-feira em Paris -, que se tornou quase impossível pelos incessantes bombardeamentos de Israel desde o início da guerra contra o movimento islamita Hamas em 7 de outubro.

11:51 | 09/11 Correio da Manhã Mais de 3 mil pessoas assinam carta a exigir ações de apoio aos palestinianos em Gaza Segundo avança a Aljaazera, mais de 3 mil pessoas assinaram uma carta sobre Gaza, a exigir ações de apoio aos palestinianos em Gaza. A carta foi enviada para a British Medical Association (Associação para médicos no Reino Unido) e contou com a assinatura de 2.900 médicos do Reino Unido e alguns membros do sindicato médico. "Os nossos colegas médicos em Gaza estão exaustos e os recursos essenciais necessários para cuidar dos doentes estão a esgotar-se", lê-se na carta. "Esta situação não é sustentável nem humana, e é categoricamente inaceitável do ponto de vista moral e legal", acrescentam.

11:41 | 09/11 Correio da Manhã Emanuel Macron apela a uma "rápida imposição de uma pausa humanitária" Emmanuel Macron, Presidente da República de França, apelou esta quinta-feira, numa conferência em Paris, à "rápida imposição de uma pausa humanitária para proteger os civis", avança a Aljazeera.



"É indispensável e não negociável e é uma necessidade imediata", disse Macron.



O líder francês também disse que os países devem trabalhar para um cessar-fogo.

11:27 | 09/11 Forças da Defesa israelita matam responsável de operações do Hamas Um caça israelita atingiu mortalmente o chefe das operações anti-tanque do Hamas, Ibrahim Abu-Ma'asiv.



De acordo com o comunicado do exército citado pela jornal Haaretz, Ibrahim Abu-Ma'asiv, era responsável por vários ataques de mísseis anti-tanque contra civis e soldados.



As forças da Marinha israelita atacaram postos anti-tanque onde foram identificados lançamentos de mísseis contra as suas forças.

10:21 | 09/11 Lusa ONU reitera pedido para tréguas e pede fim do "assédio" israelita à Faixa de Gaza O comissário geral da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, pediu esta quinta-feira o fim do "assédio" israelita à Faixa de Gaza, considerando "indigna" a situação que as crianças enfrentam no enclave. O comissário geral da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, pediu esta quinta-feira o fim do "assédio" israelita à Faixa de Gaza, considerando "indigna" a situação que as crianças enfrentam no enclave. Lazzarini, que participa esta quinta-feira em Paris numa conferência humanitária sobre a população de Gaza organizada pelo chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, considerou que a situação no enclave palestiniano "é uma crise de humanidade", de valores e do direito internacional. Em entrevista à rádio France Inter, o responsável da agência da ONU frisou que mais de 750 mil pessoas - dos 2,2 milhões de habitantes da Faixa de Gaza - encontram-se em instalações das Nações Unidas.

08:54 | 09/11 Lusa ONU diz que 50 mil civis deslocaram-se para o sul de Gaza nas últimas 24 horas Mais de 50 mil palestinianos deslocaram-se do norte para o sul da Faixa de Gaza nas últimas 24 horas através da única passagem autorizada pelos israelitas, aumentando para 72 mil o número de deslocados, de acordo com as Nações Unidas. Mais de 50 mil palestinianos deslocaram-se do norte para o sul da Faixa de Gaza nas últimas 24 horas através da única passagem autorizada pelos israelitas, aumentando para 72 mil o número de deslocados, de acordo com as Nações Unidas. O relatório diário do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) indica que pelo quinto dia consecutivo, o Exército de Israel continua a ordenar aos habitantes do norte de Gaza para se dirigirem para o sul do enclave. Tratam-se ainda "de centenas de milhares de pessoas" que continuam na zona que Israel pretende que se desloquem em direção ao sul do território através da estrada de Saladino, a principal artéria da região.

08:53 | 09/11 Lusa Mais de 4.200 manifestações globais em resposta ao conflito A ONG Projeto de Dados sobre a Localização e Eventos de Conflitos Armados (ACLED) registou cerca de 4.200 manifestações em todo o mundo relacionadas com o conflito em Gaza, nas primeiras três semanas após o ataque do Hamas a Israel. A ONG Projeto de Dados sobre a Localização e Eventos de Conflitos Armados (ACLED) registou cerca de 4.200 manifestações em todo o mundo relacionadas com o conflito em Gaza, nas primeiras três semanas após o ataque do Hamas a Israel. De acordo com um levantamento do ACLED, o total de manifestações pró-palestinianas e pró-Israel no período representou 38% de todos os protestos ao nível mundial. Do total de 4.200 manifestações, cerca de 90% (3.700) foram pró-palestinianas e cerca de 13% (520) pró-Israel. O maior número de protestos foi registado nos EUA e países da região Médio Oriente e norte de África (MENA).

08:52 | 09/11 Lusa Hamas "nunca vai desaparecer", diz o jornalista palestiniano Zaki Chehab O jornalista palestiniano Zaki Chehab, autor de um livro sobre o Hamas, rejeita que Israel possa extinguir o movimento islamita e afirma que o povo está disposto a sofrer para alcançar um Estado independente. O jornalista palestiniano Zaki Chehab, autor de um livro sobre o Hamas, rejeita que Israel possa extinguir o movimento islamita e afirma que o povo está disposto a sofrer para alcançar um Estado independente. O autor do livro "Por dentro do Hamas: A história desconhecida do movimento militante islâmico", publicado em 2007, reafirma o que escreveu há 16 anos. "Eu disse na altura que, depois de tantas invasões de Israel em Gaza, o Hamas estava a ficar cada vez mais forte. O Hamas nunca vai desaparecer, e a paz vai ter de ser feita com os líderes palestinianos eleitos", afirmou, em entrevista à agência Lusa em Londres.

07:14 | 09/11 Lusa Três ONG palestinianas denunciam alegados crimes de guerra israelitas Um advogado francês disse esta quinta-feira que enviou denúncias ao Tribunal Penal Internacional (TPI) em nome de três organizações não-governamentais (ONG) palestinianas sobre crimes de guerra e contra a humanidade alegadamente cometidos por Israel na Faixa de Gaza. Um advogado francês disse esta quinta-feira que enviou denúncias ao Tribunal Penal Internacional (TPI) em nome de três organizações não-governamentais (ONG) palestinianas sobre crimes de guerra e contra a humanidade alegadamente cometidos por Israel na Faixa de Gaza. As denúncias apresentadas pela Al-Haq, pelo Centro Al Mezan e pelo Centro Palestiniano para os Direitos Humanos referem "intenção genocida, incitamento ao genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra". Pediram também ao TPI que mandados de captura para "os principais responsáveis por estes crimes", incluindo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o Presidente, Isaac Herzog.

00:58 | 09/11 Lusa Netanyahu reitera que não aceita cessar-fogo em Gaza sem libertação prévia de reféns O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reiterou hoje a sua recusa em aceitar um cessar-fogo na guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, até que o grupo islamita palestiniano liberte os reféns que capturou em Israel. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reiterou hoje a sua recusa em aceitar um cessar-fogo na guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, até que o grupo islamita palestiniano liberte os reféns que capturou em Israel. "Não haverá cessar-fogo sem a libertação dos nossos reféns", sublinhou o governante israelita, numa breve mensagem na rede social X (antigo Twitter). Netanyahu não especificou, no entanto, se exige a libertação de todos ou de alguns dos 240 reféns que o Hamas fez, para uma possível trégua.

21:45 | 08/11 Lusa Entraram hoje em Gaza 81 camiões com ajuda humanitária Um total de 81 camiões com ajuda humanitária entrou esta quarta-feira na Faixa de Gaza pela passagem fronteiriça de Rafah, e 12 ambulâncias transportaram para território egípcio vários feridos e retiraram estrangeiros retidos naquele enclave palestiniano, indicaram diversas fontes. Segundo a estação de televisão estatal egípcia Al-Qahera News, 81 camiões carregados com material médico, água e alimentos chegaram hoje à Faixa de Gaza através de Rafah -- o único posto fronteiriço que não é controlado por Israel. No entanto, este novo carregamento não incluiu, mais uma vez, combustível, um recurso essencial para o funcionamento de hospitais, padarias e estações de purificação de água, devido ao veto imposto por Telavive, por receio de que o combustível caia nas mãos do Hamas (Movimento de Resistência Islâmica), desde 2007 no poder em Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel.

21:26 | 08/11 Lusa Bruxelas admite que tensões aumentam riscos e incerteza sem se prever recessão A Comissão Europeia admite que as tensões no Médio Oriente aumentam "os riscos e a incerteza" para a economia europeia, embora até agora o impacto tenha sido contido, enquanto o presidente do Eurogrupo rejeita "uma recessão profunda". "Até agora, o impacto nos mercados da energia da tragédia no Médio Oriente, em Israel e em Gaza, tem sido contido, mas é claro que existe um risco para estes preços se houver uma escalada do conflito e, de qualquer modo, as novas tensões geopolíticas aumentam ainda mais os riscos e a incerteza", declarou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni. Falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, após uma reunião dos ministros das Finanças do euro, o responsável assinalou que "as perspetivas a curto prazo são desafiantes".

21:14 | 08/11 Lusa Exército israelita diz que 50 mil civis retiraram-se hoje do norte de Gaza em direção a sul O Exército de Israel assegurou esta quarta-feira que 50 mil palestinianos retiraram do norte da Faixa de Gaza em direção ao sul do enclave e pelo segundo dia consecutivo, através de um "corredor humanitário" estabelecido pelos militares.

20:54 | 08/11 Lusa Charles Michel propõe comprar cereais à Ucrânia e enviá-los para Médio Oriente O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, propôs esta quarta-feira comprar cereais à Ucrânia para os enviar para o Médio Oriente, como medida para continuar a ajudar ambas as regiões, que a União Europeia (UE) considera prioritárias. Num debate realizado no Parlamento Europeu, em que se falou dos temas abordados na cimeira europeia de 26 e 27 de outubro, o presidente do Conselho Europeu centrou-se em particular na escalada da violência no Médio Oriente, desencadeada pelo ataque de dimensões sem precedentes do movimento islamita palestiniano Hamas a Israel, a 07 de outubro. Mas também pediu que não fosse esquecida "a situação geopolítica" e, nesse contexto, defendeu que se deve continuar a prestar ajuda à Ucrânia, uma questão que continua a estar no "centro das preocupações" da UE.

20:00 | 08/11 Correio da Manhã Pelo menos 19 mortos em ataque israelita perto de hospital no campo de refugiados de Jabalia Pelo menos 19 pessoas morreram num ataque aéreo israelita a uma casa perto de um hospital no campo de refugiados de Jabalia, em Gaza. A informação foi avançada pelo Ministério do Interior do Hamas e citada pela Reuters.

19:29 | 08/11 Lusa ONU acusa israelitas e Hamas de crimes de guerra O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos afirmou esta quarta-feira que Israel e o movimento islamita Hamas cometeram crimes de guerra durante o conflito que travam desde 7 de outubro, esperando que os responsáveis sejam levados à justiça. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos afirmou esta quarta-feira que Israel e o movimento islamita Hamas cometeram crimes de guerra durante o conflito que travam desde 7 de outubro, esperando que os responsáveis sejam levados à justiça. "As atrocidades perpetradas por grupos armados palestinianos em 7 de outubro foram hediondas, brutais e chocantes. Foram crimes de guerra, assim como a manutenção contínua de reféns", disse Volker Türk durante uma conferência de imprensa no Cairo. Da mesma forma, indicou que "a punição coletiva de civis palestinianos por parte de Israel também constitui um crime de guerra, tal como a retirada forçada e ilegal de civis", em relação aos apelos das autoridades israelitas para que os habitantes de Gaza se dirijam para o sul da Faixa de Gaza.

19:28 | 08/11 Lusa Governo israelita diz ser prematuro pensar no futuro da Faixa de Gaza O Governo israelita considerou hoje "muito prematuro" discutir "cenários" para o futuro da Faixa de Gaza, que deverá ser "desmilitarizada", mas admitiu que já estava a falar com outros países sobre o assunto. O Governo israelita considerou hoje "muito prematuro" discutir "cenários" para o futuro da Faixa de Gaza, que deverá ser "desmilitarizada", mas admitiu que já estava a falar com outros países sobre o assunto. É muito prematuro falar de cenários para o "'dia seguinte' ao Hamas", afirmou esta quarta-feira o porta-voz do Governo israelita, Eylon Levy. "Gostaria que o 'dia seguinte' ao Hamas fosse na próxima semana, mas provavelmente vai demorar mais tempo", acrescentou.

19:14 | 08/11 Lusa ONU acusa israelitas e Hamas de crimes de guerra O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos afirmou esta quarta-feira que Israel e o movimento islamita Hamas cometeram crimes de guerra durante o conflito que travam desde 07 de outubro, esperando que os responsáveis sejam levados à justiça. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos afirmou esta quarta-feira que Israel e o movimento islamita Hamas cometeram crimes de guerra durante o conflito que travam desde 07 de outubro, esperando que os responsáveis sejam levados à justiça. "As atrocidades perpetradas por grupos armados palestinianos em 07 de outubro foram hediondas, brutais e chocantes. Foram crimes de guerra, assim como a manutenção contínua de reféns", disse Volker Türk durante uma conferência de imprensa no Cairo. Da mesma forma, indicou que "a punição coletiva de civis palestinianos por parte de Israel também constitui um crime de guerra, tal como a retirada forçada e ilegal de civis", em relação aos apelos das autoridades israelitas para que os habitantes de Gaza se dirijam para o sul da Faixa de Gaza.

18:30 | 08/11 Lusa Presidente do Conselho Europeu Michel defende que UE deve liderar conferência de paz O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, defendeu esta quarta-feira que a União Europeia quer ajudar a resolver a crise no Médio Oriente e vai promover uma conferência de paz para reanimar a solução de dois Estados.



Num discurso no Parlamento Europeu, em Bruxelas, o presidente do Conselho fez uma defesa firme da solução de dois Estados, afirmando que não foi investido o suficiente na paz, na justiça e na reconciliação na região.



"Lideraremos, em conjunto com outros parceiros, a organização, o mais rapidamente possível, de uma conferência de paz e estabilidade inspirada em iniciativas anteriores e nos Acordos de Abraão", anunciou Michel, destacando a relevância das relações de Israel com os seus vizinhos árabes.

18:29 | 08/11 Lusa Amnistia Internacional realiza na quinta-feira vigílias a pedir cessar-fogo A Amnistia Internacional (AI) realiza a partir de quinta-feira em vários pontos do país vigílias de "silêncio e sem bandeiras" a pedir um cessar-fogo imediato no conflito entre o Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas. Segundo um comunicado enviado à Lusa, o ato inicial destas vigílias está marcado para quinta-feira às 18h30 no Cais do Sodré, em Lisboa, onde "a Amnistia Internacional convida todos aqueles que se queiram juntar a trazer, ou a realizar no local, 'origamis' em forma de pomba, enquanto símbolo de apoio ao cessar-fogo".

18:20 | 08/11 Lusa Hamas poderá libertar 12 reféns, mas em troca pede "trégua humanitária de três dias" O Hamas poderá libertar 12 reféns, "metade deles norte-americanos", em troca de uma "trégua humanitária de três dias" na sequência de uma mediação liderada pelo Qatar, indicou esta quarta-feira à France-Presse (AFP) fonte próxima do movimento islamita em Gaza. O Hamas poderá libertar 12 reféns, "metade deles norte-americanos", em troca de uma "trégua humanitária de três dias" na sequência de uma mediação liderada pelo Qatar, indicou esta quarta-feira à France-Presse (AFP) fonte próxima do movimento islamita em Gaza. Segundo a agência noticiosa francesa, que cita a fonte, as negociações estarão "atualmente a esbarrar" na duração da trégua e na inclusão neste acordo do "norte da Faixa de Gaza", palco de grandes operações de combate. "O Qatar está à espera de uma resposta dos israelitas", acrescentou a fonte, que solicitou anonimato.

17:20 | 08/11 António Guterres diz que elevado número de mortes na Faixa de Gaza indica que há algo "claramente errado" O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou esta quarta-feira que o número de civis mortos na Faixa de Gaza mostra que há algo "claramente errado" nas operações militares de Israel contra os militantes palestinianos do Hamas, avança a Reuters.



"Há violações por parte do Hamas quando tem escudos humanos. Mas quando se olha para o número de civis que foram mortos nas operações militares, há algo que está claramente errado", disse Guterres à Reuters NEXT.



O Secretário-Geral das Nações Unidas referiu, também, que a "imagem terrível das dramáticas necessidades humanitárias do povo palestiniano" influencia a opinião pública internacional sobre Israel.







16:12 | 08/11 Hamas acusa ONU de "conivência" com Israel na "deslocação forçada" dos habitantes de Gaza O Hamas acusou a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos de "conivência" com Israel na "deslocação forçada" dos habitantes de Gaza, avança o Telegraph.



O Chefe do gabinete de imprensa do Hamas, Salama Maruf, em declaração citada pelo Telegraph, afirmou que a agência da ONU "e a sua liderança são cúmplices do crime cometido pela ocupação nazi contra a humanidade em Gaza."



O Hamas alega que a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos "cumpriu" as exigências israelitas que deixaram os palestinianos sem abrigo, água, alimentos ou tratamento médico e fez "ouvidos de mercador a todos os seus gritos".

15:28 | 08/11 Lusa Destruição de casas em Gaza é "crime de guerra" O relator especial da ONU Balakrishnan Rajagopal afirmou esta quarta-feira que 45% das habitações em Gaza foram destruídas por bombardeamentos israelitas, o que pode constituir um crime de guerra. O relator especial da ONU Balakrishnan Rajagopal afirmou esta quarta-feira que 45% das habitações em Gaza foram destruídas por bombardeamentos israelitas, o que pode constituir um crime de guerra. Segundo o relator para o Direito à Habitação Adequada, lançar ataques "sabendo que irão destruir e danificar sistematicamente casas e infraestruturas civis, tornando uma cidade inteira inabitável para civis, é um crime de guerra". O especialista destacou ainda que quando estes ataques são dirigidos contra a população civil também constituem "crimes contra a humanidade" e acrescentou ainda que estes bombardeamentos sistemáticos são "estritamente proibidos" pelo Direito Internacional Humanitário.

15:28 | 08/11 MNE israelita diz que Irão quer acabar com processo de paz no Médio Oriente O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita acusou esta quarta-feira o Irão de estar a promover a instabilidade do Médio Oriente para acabar com "o processo de paz" na região e rejeitou que haja pretensões pelo território palestiniano. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita acusou esta quarta-feira o Irão de estar a promover a instabilidade do Médio Oriente para acabar com "o processo de paz" na região e rejeitou que haja pretensões pelo território palestiniano. "Não há uma disputa entre Israel e os palestinianos sobre o território em Gaza, não queremos disputar um único milímetro. Não havia um único israelita em Gaza desde 2005. A nossa vontade é viver de maneira pacífica com os nossos vizinhos", disse Eli Cohen, durante um encontro no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas. O chefe da diplomacia israelita acrescentou que a guerra com o movimento islamista Hamas, que começou depois de um atentado perpetrado há um mês pelo grupo, "não é uma guerra do Estado de Israel, é uma guerra do mundo livre".

12:06 | 08/11 Lusa Mais de 10.500 pessoas morreram em Gaza desde início do conflito O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islamita Hamas, anunciou esta quarta-feira que 10.569 pessoas morreram nos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza desde o início do conflito, a 7 de outubro. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islamita Hamas, anunciou esta quarta-feira que 10.569 pessoas morreram nos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza desde o início do conflito, a 7 de outubro. Segundo o mais recente balanço divulgado pelas autoridades sanitárias do movimento islamita, entre as vítimas mortais figuram 4.324 crianças e 2.823 mulheres.

10:25 | 08/11 Correio da Manhã Hospital em Gaza só tem combustível para mais 24 horas, avisa diretor O hospital indonésio no norte de Gaza está em risco de deixar de funcionar por falta de combustível para os geradores em 24 horas. "Vai acabar dentro de um dia", avisou o diretor Atef al-Kahlout, segundo avança a Aljazeera.



"Os geradores vão ficar sem combustível em 24 horas, o principal gerador do hospital já parou de funcionar, Apenas um gerador mais pequeno continua a fornecer energia", disse Atef al-Kahlout em declarações.



Acrescentou, ainda, que "Se o hospital não for abastecido de combustível, todas as operações serão completamente interrompidas" e que "devido à escassez de combustível, se o gerador principal de eletricidade tivesse continuado a funcionar, o hospital teria já hoje ficado sem energia".



O diretor do hospital apelou às Nações Unidas, à OMS e ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para intervirem no sentido de garantir passagens seguras para os palestinianos feridos no sul da Faixa de Gaza, e a fim de serem transportados para o Egipto para tratamento.

09:30 | 08/11 Lusa G7 pede pausa humanitária em Gaza para abertura de corredores de auxílio Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 pediram esta quarta-feira uma pausa humanitária em Gaza com vista a facilitar a criação de um corredor seguro que permita a entrada imediata de ajuda. Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 pediram esta quarta-feira uma pausa humanitária em Gaza com vista a facilitar a criação de um corredor seguro que permita a entrada imediata de ajuda. Segundo a Associated Press os representantes do grupo das sete principais democracias industriais anunciaram uma posição comum sobre a guerra entre Israel e o Hamas após intensas reuniões em Tóquio. Os diplomatas condenaram o Hamas, apoiando o direito de Israel à autodefesa e apelando a "pausas humanitárias" para acelerar a ajuda aos civis palestinianos na Faixa de Gaza.

08:43 | 08/11 Correio da Manhã Antigo primeiro-ministro israelita, Ehud Olmert afirma que Netanyahu está num estado de "colapso nervoso" O antigo primeiro-ministro israelita Ehud Olmert afirma que Netanyahu está num estado de "colapso nervoso" após o fracasso da segurança do ataque de 7 de outubro. Refere que está a calcular mal ao preparar-se para assumir o controlo da segurança de Gaza por um "período indefinido" após o fim da guerra, avança a Aljazeera.



"Netanyahu encolheu-se. Está destruído emocionalmente, isso é certo", afirmou Olmert, argumentando que o primeiro-ministro tornou-se num perigo para Israel.



Segundo Olmert, "Não é do interesse de Israel supervisionar a segurança de Gaza", mas sim "podermos defender-nos de uma forma diferente da que tínhamos antes do ataque de 7 de outubro. Mas voltar a controlar Gaza? Não".

08:13 | 08/11 Lusa Cerca de 15 mil palestinianos fugiram de norte para sul de Gaza em quatro dias Cerca de 15 mil palestinianos fugiram do norte para o sul de Gaza nos últimos quatros dias, desde que se intensificaram os combates no terreno e Israel estabeleceu um corredor de evacuação, anunciou esta quarta-feira a ONU. Cerca de 15 mil palestinianos fugiram do norte para o sul de Gaza nos últimos quatros dias, desde que se intensificaram os combates no terreno e Israel estabeleceu um corredor de evacuação, anunciou esta quarta-feira a ONU. O número que consta no relatório diário da situação das Nações Unidas é três vezes superior às estimativas do dia anterior e pode indicar que está a aumentar a deslocação de pessoas, principalmente de crianças, idosos e pessoas com deficiência, de acordo com dados do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU. "Estão a chegar a pé, com poucos pertences", disse a ONU, acrescentando que algumas destas pessoas deslocadas testemunharam detenções pelas forças israelitas nos postos de controlo de evacuação.

08:12 | 08/11 Lusa Telavive anuncia morte de um dos principais responsáveis pelas armas do Hamas O exército israelita anunciou esta quarta-feira que eliminou um dos principais responsáveis pelas armas do movimento islamita Hamas em Gaza e comunicou a morte de um soldado no decorrer da ofensiva. O exército israelita anunciou esta quarta-feira que eliminou um dos principais responsáveis pelas armas do movimento islamita Hamas em Gaza e comunicou a morte de um soldado no decorrer da ofensiva. "Mohsen Abu Zina era um dos principais responsáveis pelas armas do Hamas e era um especialista no desenvolvimento de armas estratégicas e foguetes utilizados pelos terroristas do Hamas", afirmou o exército, em comunicado. O exército matou Abu Zina com um míssil lançado por um caça, depois de ter recolhido informações militares sobre a sua localização, acrescentou.

06:49 | 08/11 Lusa "Israel não vai reocupar a Faixa de Gaza" diz ministro dos Assuntos Estratégicos israelista O ministro dos Assuntos Estratégicos israelita, Ron Dermer, garantiu que "Israel não vai reocupar a Faixa de Gaza", numa entrevista ao canal norte-americano MSNBC. O ministro dos Assuntos Estratégicos israelita, Ron Dermer, garantiu que "Israel não vai reocupar a Faixa de Gaza", numa entrevista ao canal norte-americano MSNBC. "Nós retirámo-nos completamente de Gaza há 17 anos e recebemos de volta um Estado terrorista. Não podemos repetir isto, é óbvio. Assim que o Hamas deixar de estar no poder e as infraestruturas forem desmanteladas, Israel deve ter a responsabilidade geral pela segurança durante um período indefinido", disse, na terça-feira à noite, Dermer, que tem assento como observador no gabinete de guerra de Israel. Questionado sobre a forma como esta responsabilidade será organizada, Dermer reconheceu que a questão permanece em aberto, mas disse que "não será uma ocupação".

06:46 | 08/11 Lusa FMI observa "impacto limitado" na economia europeia mas admite riscos O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que as tensões entre Israel e o grupo islamita Hamas, no Médio Oriente, têm um "impacto limitado" na atividade económica europeia, após pressões iniciais no setor energético, mas alerta para riscos inflacionistas. O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que as tensões entre Israel e o grupo islamita Hamas, no Médio Oriente, têm um "impacto limitado" na atividade económica europeia, após pressões iniciais no setor energético, mas alerta para riscos inflacionistas. "No que respeita ao conflito entre Israel e Gaza, o que vimos em termos de impacto foi um aumento inicial dos preços do petróleo, mas isso foi já totalmente invertido, e também vimos isso na Europa [dado o inicial] aumento dos preços do gás natural em cerca de 10%. Portanto, o conflito até agora tem tido um impacto muito limitado na atividade das economias europeias do lado dos preços", declara o diretor do FMI para a Europa, Alfred Kammer, num encontro com jornalistas europeus em Bruxelas, incluindo a Lusa. No dia em que o fundo divulga as perspetivas económicas regionais da Europa, Alfred Kammer afirma que "o impacto adicional dependerá da duração e da intensidade desse conflito". "Portanto, se estamos a falar de um conflito localizado [e não regional], como o que vemos agora, então, nesta fase, o impacto é limitado na Europa", acrescenta. De acordo com Alfred Kammer, "do lado dos preços da energia, isso é algo que já se materializou, mas não foi de forma dramática".

00:14 | 08/11 Correio da Manhã Forças de Defesa Israelitas partilham imagens de armas apreendidas ao Hamas As Forças de Defesa Israelitas divulgaram esta noite imagens de armas apreendidas a membros do Hamas desde o início do conflito.



"Estas são apenas algumas das armas utilizadas para massacrar mais de 1400 civis israelitas. Armas usadas para matar inocentes", lê-se na publicação partilhada no X (antigo Twitter). Raw footage: Here are some of the weapons found on Hamas' terrorists on October 7th.



1,493 hand grenades and explosives, 760 RPGs, 427 explosive belts, 375 firearms, 106 rockets and missiles.

These are just a few of the weapons used to massacre over 1,400 Israeli civilians.… pic.twitter.com/TFVpSqNxtH — Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023 As Forças de Defesa Israelitas divulgaram esta noite imagens de armas apreendidas a membros do Hamas desde o início do conflito.

00:09 | 08/11 Correio da Manhã Israel intensifica ataques no campo de refugiados de Al-Shati Israel está a intensificar os ataques no campo de refugiados de Al- Shati, zona densamente povoada em Gaza. A informação é avançada pela Al Jazeera.

22:39 | 07/11 Lusa Embaixador de Israel em Portugal diz que Marcelo "disse a verdade" sobre quem começou a guerra O embaixador israelita em Portugal, Dor Shapira, defendeu esta terça-feira, numa vigília em Lisboa, o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, quando disse ao represente da Palestina que foram alguns palestinianos a desencadear o novo conflito em Gaza.

22:33 | 07/11 Lusa Netanyahu exclui cessar-fogo ou entrega de combustíveis à Faixa de Gaza sem libertação dos reféns O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse esta terça-feira que exclui qualquer cessar-fogo ou entrega de combustíveis à Faixa de Gaza enquanto não forem libertados os 241 reféns retidos pelo Hamas. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse esta terça-feira que exclui qualquer cessar-fogo ou entrega de combustíveis à Faixa de Gaza enquanto não forem libertados os 241 reféns retidos pelo Hamas. "Não à entrada de combustível, não a trabalhadores [palestinianos] em Israel, não a um cessar-fogo sem a libertação dos nossos reféns", disse num discurso. A Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, está a ser submetida há um mês a bombardeamentos ininterruptos como represália ao ataque sem precedentes do grupo islamista em 07 de outubro em território israelita, que decorreu junto ao enclave palestiniano.

20:37 | 07/11 Correio da Manhã Israel está matar crianças a um ritmo sem precdentes, denuncia ONG A Defense for Children International-Palestine afirmou que Israel está a matar crianças palestinianas a um ritmo sem precedentes, informa a Al Jazeera.



No último mês, quando se deu o início da Guerra Israel-Hamas, o número de crianças mortas em Gaza é superior ao registado no enclave e na Cisjordânia desde 1967.



A organização acrescentou que, para além de jovens mortos em Gaza, cerca de 1 350 estão desaparecidas

nos escombros.

18:14 | 07/11 Lusa Guterres recorda injustificáveis "atos de terror" do Hamas e renova apelo a cessar-fogo O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou esta terça-feirao apelo a um cessar-fogo humanitário imediato no conflito entre Israel e Hamas, numa mensagem em que assinalou um mês desde os injustificáveis "atos de terror" do grupo islamita. O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou esta terça-feirao apelo a um cessar-fogo humanitário imediato no conflito entre Israel e Hamas, numa mensagem em que assinalou um mês desde os injustificáveis "atos de terror" do grupo islamita. "Um mês após os horríveis acontecimentos de 7 de outubro, o secretário-geral reitera a sua total condenação dos atos de terror cometidos pelo Hamas em Israel para os quais não pode haver qualquer justificação", disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, em comunicado. "Ele nunca esquecerá as imagens horríveis de civis mortos e mutilados e de outros arrastados para o cativeiro. Reitera o seu apelo à sua libertação imediata e incondicional", acrescenta a nota.

18:08 | 07/11 Lusa Espanha condecora Guterres por defesa de Direitos Humanos dos palestinianos O Governo de Espanha atribuiu esta terça-feira a maior condecoração civil do Estado espanhol ao secretário-geral da Nações Unidas, António Guterres, pela sua defesa do Direito internacional e "dos Direitos Humanos da população palestiniana". Guterres "tem-se destacado pelo seu compromisso com a defesa dos Direitos Humanos e da ordem internacional baseada em regras", disse a porta-voz do Governo espanhol, a ministra Isabel Rodríguez, numa conferência de imprensa hoje em Madrid, a seguir à reunião do Conselho de Ministros em que foi aprovada a atribuição da condecoração. A ministra acrescentou que o compromisso de Guterres com o Direito internacional e humanitário ficou "especialmente em evidência nas últimas semanas" por causa da guerra de Israel com o grupo islâmico Hamas e a defesa "dos Direitos Humanos da população civil palestiniana".

18:04 | 07/11 Correio da Manhã Israel confirma que exército está posicionado "no coração de Gaza" e que tem um dos líderes do Hamas cercado num bunker O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou esta terça-feira que as forças do país estão "posicionadas no coração de Gaza" e que um dos líderes do Hamas está cercado num bunker sem contacto de associados.



"Vamos destruir o Hamas, não temos interesse em fazer mal a civis", salientou Gallant, citado pelo The Times of Israel.



O ministro rejeitou a hipótese de cessar-fogo e descreveu a Faixa de Gaza como "a maior base de terror que a humanidade alguma vez construiu".





16:32 | 07/11 Turquia retira produtos da Coca-cola e da Nestlé dos restaurantes por alegado apoio a Israel "Os produtos das empresas que apoiam Israel não serão vendidos em restaurantes, cafetarias e casas de chá no campus do parlamento", declarou a Grande Assembleia Nacional da Turquia, sem identificar as empresas, cita a Reuters.



A medida foi tomada esta terça-feira pelo parlamento turco devido ao alegado apoio a Israel por parte das empresas durante o conflito em Gaza.



O Presidente da Assembleia Nacional, Numan Kurtulmus, tomou a decisão para "apoiar a sensibilidade do público relativamente ao boicote aos produtos de empresas que declararam abertamente o seu apoio aos crimes de guerra de Israel e à morte de pessoas inocentes em Gaza".



Nas redes sociais, ativistas turcos têm apelado ao boicote de empresas ocidentais que, alegadamente, apoiam Israel.

14:48 | 07/11 Correio da Manhã Ataque israelita mata dezenas de civis no centro da Faixa de Gaza Um novo ataque israelita na Faixa de Gaza causou esta terça-feira a morte a dezenas civis. Segundo a agência de notícias palestiniana WAFA, os aviões israelitas dispararam vários mísseis contra edifícios residenciais no centro de Deir Al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, destruindo-os, matando e ferindo dezenas de pessoas, principalmente crianças, mulheres e idosos, segundo testemunhas, citadas pela agência.



A localização de muitas outras vítimas permanece incerta, uma vez que ficaram soterradas sob os escombros, de acordo com as testemunhas.

14:08 | 07/11 Correio da Manhã Aviões israelitas atacam bloco residencial na cidade de Gaza e matam dezenas de pessoas Aviões de guerra israelitas atingiram esta terça-feira um bairro residencial no bairro de Al-Zaytoon, na cidade de Gaza, matando e ferindo dezenas de civis, na sua maioria mulheres e crianças, segundo a agência de notícias palestiniana WAFA.



O correspondente daquela agência disse que a defesa civil e as equipas de salvamento transportaram os mortos e feridos para o hospital, mas que ainda havia muitos presos sob os escombros.



Os aviões de guerra atacaram ainda um edifício de vários andares a oeste da cidade de Gaza, causando várias mortes, e uma casa a leste de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, matando e ferindo os residentes, afirma o correspondente da WAFA.

12:56 | 07/11 Lusa Jornalista palestiniano e 42 familiares morrem num bombardeamento israelita em Gaza Um jornalista palestiniano morreu esta terça-feira juntamente com 42 familiares num bombardeamento israelita contra a sua casa na cidade de Gaza, noticiou a agência palestiniana Wafa, para a qual trabalhava. Um jornalista palestiniano morreu esta terça-feira juntamente com 42 familiares num bombardeamento israelita contra a sua casa na cidade de Gaza, noticiou a agência palestiniana Wafa, para a qual trabalhava. Trata-se de Mohamad Abu Hasira, que morreu com os filhos, irmãos e outros familiares na casa atingida pelo exército israelita, perto do porto da cidade de Gaza, de acordo com a agência espanhola Europa Press. A morte de Abu Hasira foi também noticiada pela agência noticiosa palestiniana Maan e pelo diário Filastin, ligado ao grupo islamita palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007.

12:42 | 07/11 Ataques israelitas em Gaza já mataram mais de dez mil pessoas O Ministério da Saúde palestiniano em Gaza afirma que os ataques israelitas, desde 7 de outubro, já mataram 10.328 pessoas, 4.327 são crianças, avança a Aljazeera.



12:10 | 07/11 Correio da Manhã ONU diz que Gaza está perto do "ponto de rutura" sem combustível O porta-voz do Gabinete das Nações para a ajuda humanitária, Jens Laerke, afirmou esta terça-feira que os serviços em Gaza estão perto do "ponto de rutura" sem abastecimento de combustível, e acrescentou que os 569 camiões de ajuda humanitária que chegaram ao enclave até agora não transportavam combustível.



Na semana passada, o chefe da ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, disse que tinha havido "alguns progressos" nas negociações para permitir a entrada de combustível na Faixa de Gaza, segundo a Reuters.

10:45 | 07/11 Correio da Manhã OMS corrige número de profissionais de saúde mortos em Gaza. São mais de 16 e não 160 O porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS), Christian Lindmeier, afirmou esta terça-feira que mais de 16 profissionais de saúde morreram em serviço em Gaza e apelou ao levantamento das restrições à ajuda médica, afirmando que alguns médicos estavam a realizar operações, incluindo amputações, sem anestesia.



Inicialmente, a Reuters noticiou que o porta-voz da OMS tinha dito que mais de 160 profissionais de saúde tinham morrido em serviço em Gaza, mas após clarificação por parte daquela organização, o número de mortes foi corrigido para mais de 16.

10:32 | 07/11 Correio da Manhã Pelo menos 56 detidos pelas forças israelitas na Cisjordânia As forças de israelitas detiveram esta terça-feira pelo menos 56 palestinianos em rusgas a residências nas regiões da Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental, segundo a agência de notícias palestiniana WAFA.

09:00 | 07/11 Correio da Manhã Mulher palestiniana baleada na Cisjordânia após se ter aproximado das forças israelitas com uma faca e uma bandeira do Hamas A polícia israelita informou que uma mulher palestiniana foi baleada na Cisjordânia após se ter aproximado das forças israelitas com uma faca e uma bandeira do Hamas, avança o Haaretz.



Uma mulher chegou na terça-feira ao cruzamento de Qalandia, nos arredores de Jerusalém, envolvido por uma bandeira da organização terrorista Hamas. A suspeita chegou a pé ao cruzamento de Barkov armado com uma faca e avançou em direção aos guardas de segurança e aos agentes de segurança que se encontravam no local.



As forças que reconheceram a suspeita e o perigo, responderam rapidamente disparando contra ela e neutralizaram-na.



A suspeita foi detida pela polícia e foi tratada por médicos no local.



08:25 | 07/11 Lusa Cerca de de 50 palestinianos mortos em bombardeamentos esta madrugada Cerca de 50 palestinianos morreram em bombardeamentos israelitas esta madrugada na Faixa de Gaza, incluindo pelo menos 25 num ataque a edifícios na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, informou a agência de notícias WAFA. Cerca de 50 palestinianos morreram em bombardeamentos israelitas esta madrugada na Faixa de Gaza, incluindo pelo menos 25 num ataque a edifícios na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, informou a agência de notícias WAFA. O exército israelita tem apelado repetidamente aos habitantes de Gaza para que se dirijam para sul, enquanto várias centenas de pessoas com passaportes estrangeiros abandonaram o enclave nos últimos dias através da fronteira egípcia. Pelo menos 12 pessoas foram mortas e cerca de 30 ficaram feridas na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, registando-se ainda dezenas de desaparecidos, enquanto oito pessoas perderam a vida num ataque na zona de Maan, a leste da cidade. Pelo menos uma pessoa morreu num ataque a Beit Lahia, no norte.

07:52 | 07/11 Lusa Indonésia nega acusações sobre hospital localizado acima de túneis do Hamas A Indonésia negou esta terça-feira as alegações israelitas de que um hospital construído em Gaza com financiamento indonésio está localizado por cima de uma rede de túneis do Hamas e perto de uma plataforma de lançamento de foguetes. A Indonésia negou esta terça-feira as alegações israelitas de que um hospital construído em Gaza com financiamento indonésio está localizado por cima de uma rede de túneis do Hamas e perto de uma plataforma de lançamento de foguetes. O Hospital Indonésio de Gaza é "uma instalação construída pelo povo indonésio inteiramente para fins humanitários e para atender às necessidades médicas do povo palestiniano em Gaza", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, em comunicado.

07:24 | 07/11 Lusa Um mês de conflito entre Telavive e Hamas sem fim à vista Sem fim à vista, o conflito entre Israel e o Hamas, movimento islamita que governa a Faixa de Gaza desde 2007, cumpre esta terça-feira um mês, deixando um rasto de destruição e de mortes, sobretudo de civis. Sem fim à vista, o conflito entre Israel e o Hamas, movimento islamita que governa a Faixa de Gaza desde 2007, cumpre esta terça-feira um mês, deixando um rasto de destruição e de mortes, sobretudo de civis. Desencadeado a 7 de outubro, com o ataque do Hamas a Israel que provocou mais de 1.400 mortes e 240 reféns feitos pelo movimento que União Europeia (UE) e Estados Unidos consideram uma organização terrorista, e agravado pela resposta militar israelita em Gaza que as autoridades palestinianas de Gaza afirmam ter feito mais de 10 mil mortos, o conflito ameaça alastrar a outros países da região - como o Líbano, Síria e Sudão.

22:44 | 06/11 Correio da Manhã Gaza em situação catastrófica. Civis são convidados a aescolher entre "limpeza humana e genocídio" O presidente do Crescente Vermelho palestiniano, Younis Al-Khatib, denunciou a situação catastrófica que se vive em Gaza desde o início do conflito com Israel.



Segundo avança num vídeo partilhado no X (anterior Twitter), os civis têm sido convidados a "escolher entre a limpeza humana e o genocídio".



"Foi pedido que Gaza escolhesse entre a limpeza humana e o genocídio, que partisse ou que morresse", lê-se na tradução partilhada pela Al Jazeera.

21:29 | 06/11 Correio da Manhã Crescente Vermelho denuncia ataque com rockets a hospital em Gaza A associação Crescente Vermelho disse que dois rockets atingiram esta segunda-feira o hospital al-Quds, em Gaza, informa a Al Jazeera.



Segundo as autoridades de saúde do enclave, a área em redor da unidade hospitalar tem sido repetidamente bombardeada nos últimos dias. Há pelo menos 60 feridos a registar e vários danos na infraestruturas.



Para além dos ataques aéreos, o hospital al- Quds tem passado por dificuldades devido à falta de combustível, medicamentos e outras reservas.

21:19 | 06/11 Lusa Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel diz que Guterres "devia ter vergonha do seu discurso" O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Eli Cohen, disse que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, deveria ter vergonha do seu recente discurso sobre a guerra. Guterres disse que todas as partes estão a cometer violações do direito internacional humanitário. "Que vergonha, António Guterres! Mais de 30 menores -- incluindo um bebé de nove meses, bem como crianças que testemunharam o assassinato, a sangue frio, dos seus pais -, estão detidos contra a sua vontade na Faixa de Gaza", afirmou Cohen, através de uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

21:17 | 06/11 Lusa Biden e Netanyahu debatem "pausas táticas" do Exército israelita em Gaza O Presidente norte-americano, Joe Biden, debateu esta segunda-feira com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a "possibilidade de pausas táticas" do Exército israelita na Faixa de Gaza para permitir à população civil palestiniana fugir dos combates. O Presidente norte-americano, Joe Biden, debateu esta segunda-feira com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a "possibilidade de pausas táticas" do Exército israelita na Faixa de Gaza para permitir à população civil palestiniana fugir dos combates. Numa conversa telefónica, os dois dirigentes "discutiram a possibilidade de pausas táticas para dar aos civis a oportunidade de abandonar em segurança as zonas de combates, garantir que a ajuda [humanitária] chega aos civis que dela necessitam e permitir a eventual libertação de reféns", segundo um comunicado da Casa Branca. A Faixa de Gaza tem sido fortemente bombardeada por Israel desde o ataque de dimensões sem precedentes do movimento islamita Hamas a território israelita, a 07 de outubro, que fez mais de 1.400 mortos, na maioria civis, cerca de 5.000 feridos e mais de 200 reféns.

21:16 | 06/11 Lusa Representante da Palestina em Portugal diz que esperava "palavras de empatia" de Marcelo O chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal disse esta segunda-feira que esperava "palavras de empatia" de Marcelo Rebelo de Sousa, quando se encontrou com o chefe de Estado português e manteve uma conversa sobre o conflito na região. "Estava à espera palavras de empatia pelo Presidente da República, sobre os 10 mil palestinianos civis que foram mortos em Gaza, que não estavam de modo algum envolvidos no conflito", frisou Nabil Abuznaid, durante uma entrevista à estação RTP. Nabil Abuznaid acrescentou que esperava manter uma conversa privada com Marcelo Rebelo de Sousa, mas os comentários do governante foram "feitos em frente às câmaras".

19:10 | 06/11 Lusa ONU lança apelo por 1,12 mil milhões de euros para ajudar palestinianos As Nações Unidas lançaram esta segunda-feira dum apelo humanitário de 1,2 mil milhões de dólares (1,12 mil milhões de euros) para ajudar 2,7 milhões de palestinianos, anunciou hoje o secretário-geral da ONU, António Guterres. As Nações Unidas lançaram esta segunda-feira dum apelo humanitário de 1,2 mil milhões de dólares (1,12 mil milhões de euros) para ajudar 2,7 milhões de palestinianos, anunciou hoje o secretário-geral da ONU, António Guterres. O apelo abrange não só toda a população da Faixa de Gaza, como meio milhão de palestinianos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Num pronunciamento à imprensa, Guterres informou que o apelo é promovido pela ONU e pelos seus parceiros.

18:26 | 06/11 Lusa Netanyahu promete futuro de esperança a Gaza após destruição do Hamas O primeiro-ministro israelita afirmou esta segunda-feira que a destruição do movimento islamita palestiniano Hamas trará à Faixa de Gaza "um verdadeiro futuro" de "promessas e esperança", alertando que, se o Médio Oriente cair no terror, a seguir será a Europa. O primeiro-ministro israelita afirmou esta segunda-feira que a destruição do movimento islamita palestiniano Hamas trará à Faixa de Gaza "um verdadeiro futuro" de "promessas e esperança", alertando que, se o Médio Oriente cair no terror, a seguir será a Europa. Benjamin Netanyahu explicou durante uma reunião com diplomatas estrangeiros em Jerusalém que a guerra de Israel contra o movimento islamita palestiniano Hamas "não é uma batalha local", acrescentando: "Se o Médio Oriente cair no eixo do terror, a Europa será a próxima", disse o primeiro-ministro israelita, segundo o jornal The Times of Israel. Da mesma forma, afirmou que se trata de "uma grande batalha entre a civilização e a barbárie" e que "o eixo do terror é liderado pelo Irão", o que inclui o Hamas, o movimento xiita libanês Hezbollah "e seus outros capangas".

18:19 | 06/11 Lusa Hamas diz que não permitirá regime colaboracionista com forças estrangeiras Um líder do Hamas no Líbano disse esta segunda-feira que este grupo islamita palestiniano permanecerá no poder em Gaza e não aceitará um regime colaboracionista com forças estrangeiras. Um líder do Hamas no Líbano disse esta segunda-feira que este grupo islamita palestiniano permanecerá no poder em Gaza e não aceitará um regime colaboracionista com forças estrangeiras. Israel anunciou que o objetivo da sua guerra na Faixa de Gaza era aniquilar o Hamas, em resposta aos ataques de 7 de outubro do movimento islamita no seu território. "Para aqueles que pensam que o Hamas irá desaparecer, o Hamas permanecerá ancorado na consciência (...) do nosso povo, e nenhuma força na terra será capaz de aniquilá-lo ou marginalizá-lo", disse o líder do grupo no Líbano, Osama Hamdane.

17:53 | 06/11 Lusa Novo grupo de feridos de Gaza chega ao Egito Seis ambulâncias com feridos entraram esta segunda-feira no Egito, procedentes da Faixa de Gaza, através do terminal de Rafah, indicou um funcionário egípcio do posto de passagem, citado pela agência de notícias francesa AFP. Seis ambulâncias com feridos entraram esta segunda-feira no Egito, procedentes da Faixa de Gaza, através do terminal de Rafah, indicou um funcionário egípcio do posto de passagem, citado pela agência de notícias francesa AFP. Aquela passagem fronteiriça da Faixa de Gaza -- a única que Israel não controla -- reabriu hoje, depois de ter estado encerrada durante o fim de semana, para o transporte de feridos para hospitais egípcios e a saída de estrangeiros e cidadãos de dupla nacionalidade retidos no enclave palestiniano. Uma nova coluna de ajuda humanitária, formada por 50 camiões, entrou na Faixa de Gaza, noticiou a televisão estatal egípcia Al-Qahera News, acrescentando que nenhum dos veículos transportava combustível, recurso cuja entrada está proibida por Israel, por temer que caia nas mãos do grupo islamita palestiniano Hamas, desde 2007 no poder naquele pequeno território palestiniano.

17:52 | 06/11 Lusa Michel diz só ser possível resolver conflito com solução de dois Estados O presidente do Conselho Europeu defendeu esta segunda-feira que só vai ser possível acabar com o conflito israelo-palestiniano com uma solução que incorpore dois países, que é também a saída apoiada pela União Europeia (UE). "Não é possível encontrar uma solução para o conflito com mais guerra e mais horror. Quanto mais se deteriorar a situação, mais difícil vai ser encontrar uma paz duradoura", advogou Charles Michel, durante uma intervenção numa conferência de embaixadores da UE. Para o Presidente do Conselho e antigo primeiro-ministro belga só há uma solução: a dos dois Estados, defendida pelos 27 da União Europeia.

17:50 | 06/11 Guterres diz que Gaza é "crise da humanidade" onde ninguém está seguro O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta segunda-feira que o "pesadelo" em Gaza é "uma crise da humanidade", onde "ninguém está seguro", revelando que já morreram mais jornalistas em quatro semanas do que em qualquer conflito nos últimos 30 anos. Em declarações à imprensa na sede das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, Guterres disse que Gaza está a tornar-se "num cemitério de crianças" e afirmou-se "profundamente preocupado" com as "claras violações do direito humanitário internacional" no terreno.





15:50 | 06/11 Bombardeamentos israelitas já mataram mais de 10 mil pessoas, avança o Hamas O Ministério da Saúde palestiniano, controlado pelo movimento islamita Hamas, anunciou que os bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza já fizeram mais de 10.000 mortos, desde o início da guerra. O Ministério da Saúde palestiniano, controlado pelo movimento islamita Hamas, anunciou que os bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza já fizeram mais de 10.000 mortos, desde o início da guerra. Este número, contabilizado até hoje como 10.022 mortos, foi anunciado pelo porta-voz da entidade, Ashraf al-Qidreh, durante uma conferência de imprensa realizada em Gaza. Deste total, mais de 70% são mulheres, crianças e idosos, adiantou o Ministério da Saúde, acrescentando haver ainda a registar 25.400 feridos.

15:21 | 06/11 Correio da Manhã Braço armado do Hamas diz ter lançado 16 rockets contra Israel A brigada Al Qassam, braço armado do Hamas, afirmou esta segunda-feira que lançou 16 rockets do Líbano em direção à cidade israelita de Nahariyya e ao sul de Haifa, de acordo com o canal de Telegram do grupo, citado pela Reuters.

14:49 | 06/11 Correio da Manhã Quatro palestinianos mortos pelas forças israelitas na Cisjordânia Quatro palestinianos foram mortos e outro ficou ferido com gravidade depois de as forças israelitas terem disparado contra o carro em que estes seguiam, na cidade de Tulkram, na Cisjordânia, informou o Ministério da Saúde palestiniano, citado pela Aljazeera.

14:12 | 06/11 Correio da Manhã Forças israelitas atacam painéis solares em hospital em Gaza As forças israelitas atacaram um sistema de painéis solares num prédio do complexo hospitalar Al-Shifa, informaram esta segunda-feira a Al Jazeera e a rádio Al-Aqsa, citadas pela Reuters.

13:50 | 06/11 Lusa EUA discute redução de perdas civis e aumento da ajuda humanitária Os Estados Unidos discutiram esta segunda-feira com Israel medidas para reduzir as perdas civis em Gaza e garantiram que estão a trabalhar "muito ativamente" para assegurar ajuda humanitária ao enclave. Os Estados Unidos discutiram esta segunda-feira com Israel medidas para reduzir as perdas civis em Gaza e garantiram que estão a trabalhar "muito ativamente" para assegurar ajuda humanitária ao enclave. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, após uma reunião com o seu homólogo turco, Hakan Fidan, em Ancara, disse estar envolvido em negociações com Israel para travar a perda de vidas civis na guerra contra o grupo islamita Hamas. "Vemos o preço que civis inocentes pagam em Gaza. Estamos em contacto com Israel. Discutimos medidas para reduzir as perdas civis", explicou o chefe da diplomacia dos EUA no aeroporto de Ancara, antes de partir para Tóquio.

13:42 | 06/11 Correio da Manhã Mais de dez mil palestinianos mortos em ataques israelitas em Gaza Pelo menos 10022 palestinianos foram mortos, incluindo 4104 crianças, em ataques israelitas em Gaza desde 7 de outubro, informou esta segunda-feira o Ministério da Saúde de Gaza.

13:33 | 06/11 Correio da Manhã Autoridades da fronteira de Gaza dizem que passagem de Rafah está aberta apenas para egípcios e estrangeiros A autoridade fronteiriça da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, disse esta segunda-feira que o posto fronteiriço de Rafah está aberto apenas para evacuação de egípcios e estrangeiros inscritos na lista desde 1 de novembro, segundo a Reuters.



Segundo autoridades egípcias, quem não estava na lista não poderá atravessar a fronteira.

12:58 | 06/11 Lusa Papa diz a rabinos europeus que "construir a paz" exige justiça e diálogo O Papa recebeu, esta segunda-feira, membros da Conferência dos Rabinos Europeus e afirmou que as armas, o terrorismo e a guerra não são meios adequados para "construir a paz", defendendo em alternativa compaixão, justiça e diálogo. O Papa recebeu, esta segunda-feira, membros da Conferência dos Rabinos Europeus e afirmou que as armas, o terrorismo e a guerra não são meios adequados para "construir a paz", defendendo em alternativa compaixão, justiça e diálogo. Francisco, na sua intervenção, declarou que "mais uma vez irrompeu a violência e a guerra naquela terra que, abençoada pelo Todo-Poderoso, parece continuamente atingida pela baixeza do ódio e pelo ruído fatal das armas". O Papa demonstrou ainda a sua preocupação "com a proliferação de manifestações antissemitas" e manifestou "firmemente" a sua condenação a tais ações.

12:55 | 06/11 Lusa Turquia pede aos EUA cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza A Turquia pediu, esta segunda-feira, aos Estados Unidos um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza durante um encontro dos chefes da diplomacia dos dois países em Ancara, disse uma fonte diplomática turca. A Turquia pediu, esta segunda-feira, aos Estados Unidos um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza durante um encontro dos chefes da diplomacia dos dois países em Ancara, disse uma fonte diplomática turca. O ministro turco Hakan Fidan disse ao homólogo Antony Blinken que era necessário "impedir Israel de atingir civis e deslocar pessoas em Gaza", segundo a fonte citada pela agência francesa AFP. Fidan defendeu a declaração imediata de "um cessar-fogo completo", disse a mesma fonte turca à AFP, sob a condição de não ser identificada.

12:48 | 06/11 França vai enviar dezenas de veículos blindados para o Líbano O ministro da defesa de França, Sebastien Lecourn, afirmou que o país vai enviar dezenas de veículos blindados para o Líbano para que o exército libanês efetue corretamente as missões de patrulha, avança a Aljazeera.



Os combates entre o grupo armado libanês Hezbollah e o exército israelita têm aumentado as tensões entre a fronteira de Israel e o Líbano.



Segundo a Aljazeera, Sebastien Lecourn, em declarações ao jornal libanês L'Orient Le Jour, acrescentou que é vital reforçar o exército nacional libanês para que este possa coordenar-se bem com a força de manutenção da paz da ONU.

11:15 | 06/11 Lusa Militar ferida e agressor morto em ataque em Jerusálem Oriental Uma militar israelita foi esta segunda-feira gravemente ferida após ser esfaqueada à porta de uma esquadra de polícia em Jerusalém Oriental e o agressor foi morto, informou a polícia israelita. Uma militar israelita foi esta segunda-feira gravemente ferida após ser esfaqueada à porta de uma esquadra de polícia em Jerusalém Oriental e o agressor foi morto, informou a polícia israelita. "Um terrorista armado com uma faca chegou à esquadra de polícia de Shalem e esfaqueou uma soldado (...). As forças da polícia da fronteira neutralizaram o terrorista disparando", disse a polícia num comunicado. Os serviços de emergência israelitas Magen David Adom informaram que cuidaram da mulher ferida de 20 anos, bem como de outra pessoa levemente ferida, também de 20 anos.

11:10 | 06/11 Lusa Reino Unido retira parte dos funcionários da sua embaixada no Líbano O Reino Unido retirou temporariamente funcionários da sua embaixada em Beirute, bem como os familiares, devido à crise atual no Médio Oriente, declarou esta segunda-feira o Governo britânico, recomendando aos seus nacionais que não viajem para o Líbano. O Reino Unido retirou temporariamente funcionários da sua embaixada em Beirute, bem como os familiares, devido à crise atual no Médio Oriente, declarou esta segunda-feira o Governo britânico, recomendando aos seus nacionais que não viajem para o Líbano. "Parte dos funcionários da embaixada britânica e todos os familiares dos trabalhadores foram temporariamente retirados. A embaixada continua a realizar as suas atividades essenciais, incluindo serviços aos cidadãos britânicos", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico. A atual "situação de segurança" no Líbano, segundo o Ministério britânico, é a principal razão para esta decisão, depois de Israel e o movimento islamita libanês Hezbollah terem trocado tiros ao longo da fronteira entre os dois países.

10:47 | 06/11 Correio da Manhã Israel anuncia abertura de corredor humanitário no norte de Gaza O Exército israelita anunciou esta segunda-feira a abertura de um novo corredor para que os civis de Gaza que ainda permanecem no norte da Faixa de Gaza possam deslocar-se para o sul do enclave. O Exército israelita anunciou esta segunda-feira a abertura de um novo corredor para que os civis de Gaza que ainda permanecem no norte da Faixa de Gaza possam deslocar-se para o sul do enclave. "Para sua segurança aproveite o momento para avançar para o sul, para além de Wadi Gaza (norte)", afirmou o porta-voz Avichay Adraee das Forças de Defesa de Israel, através de uma mensagem em árabe difundida na rede social X. O porta-voz indica que o corredor vai permanecer aberto durante um período de quatro horas.

10:46 | 06/11 Correio da Manhã União Europeia vai aumentar ajuda humanitária a Gaza em 25 milhões de euros A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta segunda-feira que a União Europeia (UE) vai aumentar em 25 milhões de euros a ajuda humanitária a Gaza.



"Ao fazê-lo, a União Europeia gastaria um total de 100 milhões de euros em ajuda humanitária para os civis em Gaza", disse von der Leyen num discurso em Bruxelas.

10:09 | 06/11 Lusa China pede que se garanta segurança de civis e hospitais em Gaza A China apelou esta segunda-feira a que se "garanta a segurança dos civis e dos hospitais" em Gaza e afirmou que vai instar o Conselho de Segurança da ONU a "tomar medidas responsáveis e significativas" para "aliviar a crise". A China apelou esta segunda-feira a que se "garanta a segurança dos civis e dos hospitais" em Gaza e afirmou que vai instar o Conselho de Segurança da ONU a "tomar medidas responsáveis e significativas" para "aliviar a crise". O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, condenou em conferência de imprensa "os atos que prejudicam os civis, destroem infraestruturas civis e violam o direito humanitário internacional" e as "violações das regras básicas das relações internacionais", numa referência aos bombardeamentos israelitas em Gaza na guerra contra o movimento islamita Hamas. Wang apelou à "máxima calma e contenção", a um "cessar-fogo imediato e à cessação das hostilidades" e a que se "garanta a segurança dos civis, hospitais e de outras instalações civis" cuja proteção está prevista na Convenção de Genebra, visando "evitar mais catástrofes humanitárias".

09:56 | 06/11 Lusa Borrell reconhece "falhanço político e moral" que agravou conflito israelo-palestiniano O alto-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros reconheceu esta segunda-feira que o agravamento do conflito israelo-palestiniano é "resultado de um falhanço político e moral coletivo" e que nada foi feito para o resolver realmente. O alto-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros reconheceu esta segunda-feira que o agravamento do conflito israelo-palestiniano é "resultado de um falhanço político e moral coletivo" e que nada foi feito para o resolver realmente. "A tragédia que está a desenrolar-se no Médio Oriente é o resultado de um falhanço político e moral coletivo, e as populações israelita e palestiniana estão a pagar um preço alto por isso. Este falhanço político e moral é resultado da nossa falta de vontade para resolver o problema israelo-palestiniano", disse Josep Borrell, na abertura de uma conferência com embaixadores, em Bruxelas. "Sim... Comprometemo-nos formalmente com a solução dos dois Estados, mas sem um plano credível para atingir esse objetivo. A substância do problema israelo-palestiniano não é religiosa ou étnica. É um problema de duas populações que têm o mesmo direito a viver no mesmo território, por isso, precisam de partilhá-lo", acrescentou o chefe da diplomacia europeia.

09:54 | 06/11 Lusa Papa conversa com Presidente iraniano sobre conflito no Médio Oriente O Papa Francisco conversou por telefone com o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, na tarde de domingo, divulgou esta segunda-feira a assessoria de imprensa do Vaticano. O Papa Francisco conversou por telefone com o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, na tarde de domingo, divulgou esta segunda-feira a assessoria de imprensa do Vaticano. A discussão centrou-se no conflito no Médio Oriente desencadeado pelo ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro, e na resposta militar israelita na Faixa de Gaza. Segundo fontes iranianas, o Presidente Raisi disse que "as atrocidades brutais do regime sionista em Gaza representam o maior genocídio de todo o século e um crime contra a humanidade".

09:43 | 06/11 Lusa ONU alerta que alimentos básicos em Gaza podem acabar em três dias O Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas alertou esta segunda-feira que os alimentos básicos destinados à população civil em Gaza podem esgotar-se nos próximos três dias. O Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas alertou esta segunda-feira que os alimentos básicos destinados à população civil em Gaza podem esgotar-se nos próximos três dias. Os abastecimentos que entraram no enclave através do Egito são muito escassos face às necessidades, principalmente alimentos destinados ao consumo imediato como atum (em conserva), arroz, barras energéticas e tâmaras. A farinha destina-se exclusivamente às padarias. Por outro lado, o Gabinete para a Coordenação da Ajuda Humanitária das Nações Unidas (OCHA) avisou no domingo que "um número limitado" de camiões com bens humanitários conseguiram cruzar a fronteira de Rafah, não tendo especificado mais dados sobre o trânsito de veículos que transportaram auxílio básico no último fim de semana.

09:21 | 06/11 Correio da Manhã Israel detém pelo menos 70 palestinianos na Cisjordânia As forças israelitas detiveram esta segunda-feira pelo menos 70 palestinianos, incluindo três mulheres em rusgas a residências em toda a região Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental, segundo a Comissão de Prisioneiros Palestinianos e a Sociedade de Prisioneiros, citadas pela agência de notícias palestiniana WAFA.



Entre os detidos está Ahed Tamimi, de 22 anos, ícone internacional da causa palestiniana.



Com esta operação, o número de palestinianos detidos desde o dia 7 de outubro aumentou para 2150, segundo a WAFA.

08:32 | 06/11 Correio da Manhã Ministério da Saúde do Hamas afirma que mais de 200 pessoas morreram em ataques israelitas em Gaza Segundo o ministério da saúde do Hamas no território palestiniano sitiado, mais de 200 pessoas morreram na sequência dos intensos ataques israelitas durante a noite na Faixa de Gaza, avança o The Times of Israel.



Os números divulgados pelo ministério do Hamas não podem ser verificados, uma vez que, não faz distinção entre civis e combatentes.

08:23 | 06/11 Lusa Número de mortos em Gaza perto dos 10 mil desde o início da guerra O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, atualizou esta segunda-feira para perto de 10 mil o número de pessoas mortas desde o início da guerra com Israel. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, atualizou esta segunda-feira para perto de 10 mil o número de pessoas mortas desde o início da guerra com Israel. De acordo com a mesma informação, citada pela agência de notícias France-Presse, aquele número inclui mais de 4.800 crianças e quase 2.600 mulheres entre as vítimas mortais desde 7 de outubro. Num comunicado, o ministério disse que "mais de 200 mártires" foram mortos em intensos bombardeamentos israelitas realizados durante a última madrugada, especificando que este número cobria apenas a Cidade de Gaza e a parte norte da Faixa de Gaza.

08:22 | 06/11 Correio da Manhã Blinken na Turquia para conversações sobre Gaza O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chegou na manhã desta segunda-feira à Turquia para discutir a situação atual em Gaza, questões regionais e relações bilaterais com funcionários turcos, afirma a Aljazeera. Blinken reúne-se com o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Ancara, na Turquia.

08:16 | 06/11 Correio da Manhã Forças Israelitas matam jovem de 21 anos em ataque na Cisjordânia As forças israelitas mataram a tiro um jovem palestiniano e causaram ferimentos a outros cinco em Halhoul, no sul da Cisjordânia, segundo o Ministério da Saúde palestiniano, citado pela agência de notícias palestiniana WAFA.



Fontes locais dizem que os palestinianos confrontaram os soldados israelitas que invadiram aquela cidade, e que responderam com disparos, matando assim Mahmoud Ahmad Atrash, de 21 anos, e ferindo outros cinco, três dos quais em gravidade.



Segundo a mesma fonte, muitos outros palestinianos sofreram asfixia por inalarem gás lacrimogéneo disparado pelos soldados contra as casas daquela região.



De acordo com o Ministério da Saúde, Israel matou 155 palestinianos na região ocupada da Cisjordânia e em Jerusalém Oriental desde o início da ofensiva em Gaza, a 7 de outubro.

07:44 | 06/11 Correio da Manhã Jordânia enviou material médico vital para hospital em Gaza A Jordânia enviou na madrugada desta segunda-feira, material médico vital para um hospital de campanha na Faixa de Gaza, avança o The Times of Israel.



"Durante a noite, em coordenação com as FDI, um avião da Jordânia deixou equipamento médico e alimentos para o hospital jordano na Faixa de Gaza. O equipamento será utilizado pela equipa médica para tratar os doentes", afirma o exército num comunicado.

07:25 | 06/11 Lusa Exército de Israel anuncia detenção de Ahed Tamini, ícone da causa palestiniana O exército israelita anunciou esta segunda-feira a detenção da ativista Ahed Tamimi, de 22 anos, ícone internacional da causa palestiniana, durante uma operação na Cisjordânia ocupada. O exército israelita anunciou esta segunda-feira a detenção da ativista Ahed Tamimi, de 22 anos, ícone internacional da causa palestiniana, durante uma operação na Cisjordânia ocupada. "Ahed Tamimi, suspeita de incitamento à violência e de atividades terroristas, foi detida na cidade de Nabi Saleh. Tamimi foi transferida para a custódia das forças de segurança israelitas para ser interrogada", declarou um porta-voz do exército à agência de notícias France-Presse (AFP). A ativista foi detida durante uma operação do exército israelita "destinada a deter indivíduos suspeitos de estarem envolvidos em atividades terroristas e de incitamento ao ódio" no norte da Cisjordânia ocupada, acrescentou a mesma fonte.

07:24 | 06/11 Lusa Chefes das agências da ONU indignados com morte de civis e pedem cessar-fogo Os chefes das principais agências da ONU expressaram indignação pela morte de civis na Faixa de Gaza num comunicado conjunto em que apelam a um "cessar-fogo humanitário imediato" na guerra entre Israel e o Hamas. Os chefes das principais agências da ONU expressaram indignação pela morte de civis na Faixa de Gaza num comunicado conjunto em que apelam a um "cessar-fogo humanitário imediato" na guerra entre Israel e o Hamas. "Durante quase um mês, o mundo assistiu ao desenrolar da situação em Israel e no território palestiniano ocupado com choque e horror perante o número (crescente) de vidas perdidas e devastadas", escreveram os chefes das agências da ONU, numa rara declaração conjunta divulgada este domingo. Os responsáveis de 18 agências, entre as quais a UNICEF, o Programa Alimentar Mundial e a Organização Mundial de Saúde, lamentaram o número de mortos na guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada a 7 de outubro por um ataque do movimento islamita palestiniano em solo israelita.

07:23 | 06/11 Correio da Manhã Novos ataques israelitas no centro de Gaza Pelo menos 45 palestinianos foram mortos e um grande número está desaparecido depois de Israel ter bombardeado duas casas em Deir el-Balah e Zawayda, no centro da Faixa de Gaza, durante a madrugada desta segunda-feira, avança a Aljazeera.



Desde 7 de outubro, mais de 9 mil palestinianos foram mortos em ataques israelitas a Gaza.

00:52 | 06/11 Lusa Exército israelita diz que ataque no Líbano foi dirigido a terroristas Os militares israelitas afirmaram que o ataque a um carro no sul do Líbano, que as autoridades libanesas dizem ter matado quatro civis, foi dirigido a um veículo "suspeito de transportar terroristas".

22:25 | 05/11 Mais de quatro mil crianças morreram em Gaza desde o início do conflito Mais de quatro mil crianças já morreram em Gaza desde que começou a guerra Israel-Hamas, a 7 de outubro, informa a Al Jazeera que cita o ministro da Saúde palestiniano.

20:03 | 05/11 Lusa Blinken condena ataques contra tropas dos EUA no Iraque e Síria O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, considerou este domingo "totalmente inaceitáveis" os ataques contra tropas dos EUA estacionadas no Iraque ou na Síria realizados desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas.

20:03 | 05/11 Lusa Exército israelita afirma ter cortado território da Faixa de Gaza em dois O exército israelita anunciou este domingo que está a realizar "ataques significativos" que "continuarão nos próximos dias" na Faixa de Gaza, acrescentando que cortou aquele território palestiniano em dois.

19:34 | 05/11 Israel diz que ataques de retaliação cortaram Gaza "ao meio" O exercito israelita disse que os ataques terrestres de retaliação em Gaza cortaram o território "ao meio".



"As Forças de Defesa Israelitas cercaram a cidade de Gaza. Agora existe uma Gaza ao sul e uma Gaza ao norte", disse Daniel Hagari, o porta-voz do exército, citado pela Al Jazeera.

18:43 | 05/11 Blinken está no Iraque de visita surpresa O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou este domingo a Bagdá, no Iraque, para uma visita surpresa. É a primeira vez que o norte-americano visita a região desde a guerra entre Israel e o Hamas, informa a Reuters.

18:39 | 05/11 Israel acredita que a maioria dos reféns ainda estejam vivos Israel estima que a maioria das pessoas que foram feitas reféns pelo Hamas ainda estejam vivas. Segundo o The Jerusalem Post, o país acredita que a campanha de uma invasão terrestre a Gaza pode pressionar o grupo militar islâmico a ter que chegar a um acordo e libertar os sequestrados.

18:24 | 05/11 Lusa Hamas denuncia "bombardeamentos intensos" perto de hospitais em Gaza O grupo islamita Hamas afirmou que o exército israelita estava a realizar "bombardeamentos intensos" ao início da noite, perto de vários hospitais no norte da Faixa de Gaza, onde a internet e comunicações telefónicas foram cortadas pouco antes. "Há mais de uma hora, bombardeamentos intensos têm ocorrido em torno de hospitais", disse o serviço de imprensa do governo do Hamas. Os bombardeamentos ocorreram principalmente perto do hospital al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, segundo a mesma fonte.

17:42 | 05/11 Lusa Linhas telefónicas e Internet novamente cortadas em Gaza As linhas telefónicas e de Internet na Faixa de Gaza foram cortadas hoje por Israel, pela terceira vez desde o início da guerra, em 07 de outubro, anunciou a operadora palestiniana Paltel. As linhas telefónicas e de Internet na Faixa de Gaza foram cortadas hoje por Israel, pela terceira vez desde o início da guerra, em 07 de outubro, anunciou a operadora palestiniana Paltel. "Lamentamos anunciar o encerramento total dos serviços de comunicações e internet em Gaza depois de o lado israelita ter desligado os servidores", disse a Paltel em comunicado. Pouco depois do apagão, o exército israelita lançou intensos bombardeamentos na cidade de Gaza e noutras áreas no norte da Faixa de Gaza.

16:59 | 05/11 Avó e três crianças mortas durante ataque aéreo israelita no sul do Líbano Uma avó e três crianças foram mortas depois de serem atingidas durante um ataque israelita quando seguiam de carro no sul do Líbano. A informação foi avançada pela Reuters que cita fontes do Hezbollah.



"O inimigo pagará o preço pelos crimes contra civis", disse um membro do grupo militar.



As crianças tinham idades compreendidas entre os oito e os 14 anos.

16:49 | 05/11 Lusa Telavive acusa Hamas de usar hospitais em Gaza para ocultar túneis O Exército israelita acusou este domingo o grupo islamita Hamas de utilizar dois hospitais em Gaza como cobertura "para a sua infraestrutura terrorista subterrânea" de túneis, disse o porta-voz militar Daniel Hagari. Em plena guerra entre Israel e as milícias palestinianas em Gaza, já no seu trigésimo dia, Hagari revelou, numa conferência de imprensa, dados dos seus serviços de informações e do Exército segundo os quais o Hospital Indonésio e o Hospital do Qatar, ambos no norte da Faixa, estão a ser usados "para atividades terroristas clandestinas do Hamas". O porta-voz explicou que os dois centros médicos são usados como parte da estrutura do túnel subterrâneo dos combatentes do Hamas na Faixa de Gaza.

15:51 | 05/11 Correio da Manhã Mais de 300 norte-americanos já saíram de Gaza A Casa Branca avançou, este domingo, que mais de 300 norte-americanos, e as respetivas famílias, já deixaram Gaza. Jonathan Finer, conselheiro de segurança nacional, disse, em entrevista à CBS, citada pela Reuters, que entre estas 300 pessoas estão cidadãos norte-americanos e pessoas com vistos de residência permanente nos EUA, assim como as suas famílias. Finer sublinhou que ainda há norte-americanos retidos em Gaza que querem abandonar o enclave, mas não especificou quantos. Na semana passada, o secretário de Estados dos EUA, Antony Blinken, tinha dito que havia cerca de 400 cidadão americanos e familiares a querer sair da Faixa de Gaza, o que totalizava cerca de mil pessoas.

15:33 | 05/11 Correio da Manhã Netanyahu reafirma que não há cessar-fogo em Gaza enquanto os reféns israelitas não forem liberados pelo Hamas O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, rejeitou, este domingo, os pedidos de cessar-fogo em Gaza até que os mais de 240 reféns capturados pelo Hamas sejam libertados. "Não haverá cessar-fogo sem o regresso dos nossos reféns, dizemos isto tanto aos nossos inimigos como aos nossos amigos. Continuaremos até que os consigamos derrotar", disse Netanyahu aos militares das forças aéreas e terrestres, na base aérea de Ramon, no sul de Israel, citado pela Reuters.

14:47 | 05/11 Lusa Dezenas de milhares de indonésios manifestam-se para pedir fim da guerra em Gaza Dezenas de milhares de indonésios manifestaram-se este domingo em Jacarta para exigir o fim dos ataques do exército israelita contra a Faixa de Gaza, onde mais de 9.500 pessoas morreram nas últimas quatro semanas. "Israel é o verdadeiro terrorista", "parem o genocídio em Gaza" e "apoiamos Gaza, Palestina livre" são algumas das mensagens nas faixas da manifestação em que muitos agitaram a bandeira palestiniana na capital indonésia, o país com o maior número de muçulmanos do mundo. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Retno Marsudi, e a candidata presidencial Anies Baswedan, bem como outros líderes políticos e religiosos, participaram na marcha que terminou no Monumento Nacional.

13:04 | 05/11 Lusa Número de mortos na Faixa de Gaza aumenta para 9.770 desde o início da guerra O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, atualizou este domingo para 9.770 o número de pessoas mortas na Faixa de Gaza, incluindo 4.800 crianças, desde o início da guerra com Israel. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, atualizou este domingo para 9.770 o número de pessoas mortas na Faixa de Gaza, incluindo 4.800 crianças, desde o início da guerra com Israel. De acordo com a mesma informação, citada pela AFP, aquele número inclui 2.550 mulheres entre as vítimas mortais desde 07 de outubro. A 07 de outubro, o Hamas - classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel - efetuou um ataque de dimensões sem precedentes a território israelita, fazendo mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns, que mantém em cativeiro na Faixa de Gaza.

13:02 | 05/11 Lusa Líder palestiniano fala em genocídio do seu povo em encontro com Blinken O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, denunciou, perante o chefe da diplomacia norte-americano, Antony Blinken, o genocídio de que os palestinianos estão a ser alvo em Gaza, apelando "ao fim imediato" da destrutiva guerra na região. O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, denunciou, perante o chefe da diplomacia norte-americano, Antony Blinken, o genocídio de que os palestinianos estão a ser alvo em Gaza, apelando "ao fim imediato" da destrutiva guerra na região. "Encontramo-nos de novo em circunstâncias extremamente difíceis. Não tenho palavras para descrever a guerra de genocídio, a destruição que está a sofrer o nosso povo palestiniano em Gaza às mãos da máquina de guerra israelita, sem ter em conta as normas do direito internacional", afirmou Abbas, citado pela agência de notícias da Palestina Wafa. O líder palestiniano e o secretário de Estado Antony Blinken, estiveram reunidos este domingo na sede da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), em Ramallah, sendo esta a primeira vez que o chefe da diplomacia dos EUA se desloca à Cisjordânia ocupada desde o início da guerra, em 07 de outubro.

12:54 | 05/11 Lusa Papa Francisco pede fim dos combates "em nome de Deus" O Papa Francisco reiterou, este domingo, os seus apelos para o fim dos combates entre Israel e os palestinianos, a libertação imediata dos reféns e o fornecimento de ajuda humanitária a Gaza, onde a situação é "muito grave".

11:09 | 05/11 Lusa Encontro de Blinken e Abbas na Cisjordânia termina sem declarações públicas O encontro entre o secetário de Estado norte-americano e o presidente da Autoridade Nacional Palestiniana terminou sem declarações públicas, sendo que, segundo a AP, nem Blinken nem Abbas falaram durante a sessão de cumprimentos, captada pelas câmaras de televisão.

11:01 | 05/11 Lusa Programa alimentar assume urgência no abastecimento de alimentos em Gaza A diretora do Programa Alimentar Mundial, Cindy McCain, alertou este domingo para a urgência da ampliação do acesso seguro da ajuda humanitária em Gaza "enquanto as necessidades disparam e o abastecimento de alimentos atinge níveis perigosamente baixos". Cindy McCain, que visitou a passagem fronteiriça em Rafah, Egito, constatou que "embora tenha havido um aumento constante de ajuda a entrar em Gaza, não é suficiente para satisfazer as necessidades exponencialmente crescentes". Numa nota de imprensa do programa da organização da ONU com sede em Roma, Itália, a diretora defendeu que, "neste momento, os pais em Gaza não sabem se conseguem alimentar os filhos hoje e se sobreviverão para os ver amanhã".

10:58 | 05/11 Correio da Manhã Egito confirma suspensão da retirada de cidadãos de Gaza pela passagem de Rafah O Egito confirmou que a retirada de cidadãos de Gaza pela passagem de Rafah se encontra suspensa desde um ataque israelita na sexta-feira, avançou a agência Reuters.



10:32 | 05/11 Correio da Manhã e Lusa Netanyahu suspende ministro após declarações sobre uso de "bomba nuclear" em Gaza O gabinete do primeiro-ministro israelita demarcou-se este domingo das declarações do ministro do Património, após este ter referido que o lançamento de uma "bomba nuclear" na Faixa de Gaza era uma opção. Benjamin Netanyahu decidiu suspender o ultraortodoxo Amihai Eliyahu na sequência das afirmações deste, de acordo com o The Times of Israel. "As declarações do ministro Amihai Eliyahu não correspondem à realidade. Israel e as FDI [Forças de Defesa de Israel] estão a operar de acordo com as mais elevadas normas do direito internacional para evitar prejudicar inocentes. Continuaremos a fazê-lo até à nossa vitória", refere o gabinete do primeiro-ministro de Israel numa mensagem publicada na rede X (antigo Twitter). O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de extrema-direita, disse também este domingo através da mesma rede social que tinha conversado com Eliyahu e que este lhe garantiu que "as suas palavras foram ditas de forma metafórica".

09:34 | 05/11 Correio da Manhã Antony Blinken reúne-se com presidente da Autoridade Nacional Palestiniana na Cisjordânia O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, encontra-se reunido com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, na Cisjordânia, avançou o jornal Haaretz.

08:58 | 05/11 Correio da Manhã Mais de 50 mortos em ataques israelitas a campos de refugiados em Gaza Pelo menos 47 pessoas morreram na sequência de ataques israelitas ao campo de refugiados de al-Maghazi, em Gaza, avançou este domingo a Al Jazeera. Outras seis pessoas morreram em Jabalia.

07:36 | 05/11 Lusa Exército israelia diz que atacou 2.500 alvos do Hamas desde início de incursão terrestre O exército israelita disse este domingo ter atacado 2.500 alvos do movimento islamita palestiniano Hamas desde que iniciou, na semana passada, uma incursão terrestre na Faixa de Gaza. "Desde o início das operações terrestres na Faixa de Gaza, o exército atacou mais de 2.500 alvos terroristas", informaram as Forças de Defesa de Israel em comunicado. Os soldados continuam a matar "terroristas" em combates corpo a corpo, sublinha a nota, acrescentando ainda que a força aérea atingiu infraestruturas do Hamas, depósitos de armas, postos de observação e centros de comando e controlo do grupo islamita na Faixa de Gaza.

23:33 | 04/11 Novo ataque israelita a campo de refugiados em Gaza faz 51 mortos. Maioria das vítimas são mulheres e crianças Pelo menos 51 pessoas morreram na noite deste sábado num bombardeamento israelita no campo de refugiados de Maghazi, em Gaza. A maioria das vítimas são mulheres e crianças.



A informação foi avançada pela agência Wafa e citada pela Reuters.

21:24 | 04/11 Lusa Hamas suspende saída de estrangeiros para o Egito O governo do Hamas suspendeu a saída de estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade de Gaza para o Egito depois de Israel ter recusado o transporte de feridos palestinianos para os hospitais egípcios, noticiou a agência AFP.

20:02 | 04/11 Hamas diz que mais de 60 reféns estão desaparecidos após ataques aéreos isarelitas O Hamas disse este sábado que mais de 60 reféns estavam desaparecidos devido aos ataques aéreos israelitas em Gaza.



No final do mês passado, o Hamas afirmou que cerca de 50 reféns detidos pelo grupo foram mortos em ataques israelitas em Gaza.



Abu Ubaida, porta-voz das Brigadas Izz el-Deen al-Qassam, disse na conta de telegrama do Hamas que 23 corpos dos 60 reféns israelitas desaparecidos estavam presos sob os escombros. "Parece que nunca seremos capazes de os alcançar devido à contínua e brutal agressão da ocupação contra Gaza", disse.

19:31 | 04/11 Lusa AFP exige inquérito à responsabilidade de exército em ataque ao escritório em Gaza A agência France-Presse (AFP) pediu a Israel "uma investigação completa e transparente sobre a responsabilidade exata do seu exército", após o ataque que danificou gravemente o seu escritório na Cidade de Gaza na quinta-feira. A agência France-Presse (AFP) pediu a Israel "uma investigação completa e transparente sobre a responsabilidade exata do seu exército", após o ataque que danificou gravemente o seu escritório na Cidade de Gaza na quinta-feira. A agência de notícias francesa "tomou nota das últimas declarações de um porta-voz do exército israelita referindo-se a 'um ataque das Forças de Defesa Israelitas perto [do escritório da AFP] que poderia ter causado destroços'", lê-se num comunicado divulgado este sábado. No entanto, "estas declarações por si só não permitem nesta fase explicar a extensão dos danos causados ao escritório da AFP", localizado no topo de um edifício de 11 andares, afirmou a agência. "Um ataque contra o escritório de uma agência de notícias internacional envia uma mensagem preocupante a todos os jornalistas que trabalham em condições tão difíceis como as que prevalecem hoje em Gaza", disse o presidente da AFP, Fabrice Fries, citado no comunicado. "É essencial que sejam feitos todos os esforços para proteger os meios de comunicação em Gaza", acrescentou. Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, que fez uma queixa junto do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra cometidos contra jornalistas palestinianos em Gaza, mais de 30 repórteres foram mortos ali desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas.

19:27 | 04/11 30 camiões de ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza através da passagem de fronteira de Rafah Trinta camiões de ajuda humanitária atravessaram a passagem de fronteira de Rafah, no Egipto, em direção à Faixa de Gaza.



Segundo o jornal Haaetz, quatro dos camiões transportavam equipamentos médicos e medicamentos e os demais transportavam alimentos, água e abastecimento humanitário.

19:10 | 04/11 Israel diz que já matou 12 comandantes do Hamas em Gaza O ministro da Defesa de Israel disse este sábado que o exército do país matou 12 comandantes do Hamas em Gaza. A informação foi avançada pelo jornal Haaretz.

18:53 | 04/11 Lusa Telavive promete encontrar líder do Hamas em Gaza e eliminá-lo O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, prometeu este sábado que Israel encontrará e eliminará o líder do grupo islamita Hamas na Faixa de Gaza, Yahya Sinouar.

18:38 | 04/11 Lusa Partido dos Trabalhadores brasileiro acusa Telavive de impedir saída de nacionais de Gaza O Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil, no poder, denunciou que as autoridades israelitas impediram a saída de cidadãos brasileiros da Faixa de Gaza em três ocasiões. O Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil, no poder, denunciou que as autoridades israelitas impediram a saída de cidadãos brasileiros da Faixa de Gaza em três ocasiões. "O Governo israelita negou pela terceira vez a saída de cidadãos brasileiros ameaçados pelo massacre contra a população civil da Faixa de Gaza", afirmou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, num comunicado divulgado nas redes sociais. Hoffmann denunciou que Israel "não deu nenhuma explicação para esta atitude", que, considerou, "discrimina um país, o Brasil, que tem relações históricas com o Estado de Israel" e que defende "uma solução negociada para o conflito". "Infelizmente, o Governo israelita estabelece uma hierarquia política para a libertação de civis e privilegia alguns países em detrimento de outros", criticou a líder do partido do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. "Não podemos permitir que civis brasileiros continuem ameaçados numa região submetida a massacres militares", ressaltou. Hoffmann também denunciou que Israel está a enviar trabalhadores palestinianos de volta para a Faixa de Gaza, sob bombardeamentos. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, "não quer palestinianos no país", disse. "Atitudes como esta dizem muito sobre essa guerra. Está a tornar-se uma limpeza étnica", sublinhou.

17:44 | 04/11 Lusa Irão assinala aniversário da tomada da embaixada dos EUA Milhares de iranianos assinalaram este sábado o aniversário da tomada da embaixada dos EUA em Teerão, em 1979, gritando "Morte à América" e "Morte a Israel", condenando o apoio de Washington a Israel na sua guerra contra o Hamas. A manifestação - que foi convocada pelo Estado iraniano - ocorreu no momento em que a guerra entre Israel e o Hamas entra na sua quarta semana. Cerca de 1400 pessoas foram mortas em Israel e mais de 240 foram feitas reféns após o ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro. A operação de retaliação israelita matou mais de nove mil pessoas na Faixa de Gaza.



Veja as imagens aqui

17:37 | 04/11 Lusa Milhares de pessoas nas ruas Berlim em solidariedade com a Palestina Milhares de pessoas estão a manifestar-se este sábado em Berlim em solidariedade para com os palestinianos de Gaza, vítimas dos bombardeamentos lançados por Israel, após o ataque do movimento islamita Hamas ao seu território em 7 de outubro. As estimativas iniciais da polícia local apontam para a presença de pelo menos 3500 pessoas, mas autoridades ressalvaram que este número vai continuar a aumentar durante a tarde.

17:36 | 04/11 Lusa Blinken insiste em "pausas humanitárias" e rejeita cessar-fogo em Gaza O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken reiterou este sábado que os Estados Unidos apoiam "pausas humanitárias" no conflito entre Israel e o Hamas, mas rejeitam os apelos de "cessar-fogo" exigidos pelos países árabes. "Os Estados Unidos acreditam que todos estes esforços serão facilitados por estas pausas humanitárias", disse Blinken numa conferência de imprensa, em Amã, sobre os esforços para poupar os civis palestinianos e acelerar a entrega de ajuda à Faixa de Gaza.

15:09 | 04/11 Correio da Manhã Hamas bloqueia saída de estrangeiros de Gaza até que Israel viabilize chegada de ambulâncias à fronteira com o Egito O Hamas está a bloquear a saída de cidadãos estrangeiros de Gaza, até que Israel viabilize a chegada em segurança de ambulâncias à fronteira com o Egito, pela passagem de Rafah, avançou este sábado a CNN internacional.



A exigência deriva do ataque a uma ambulância no exterior do Hospital al-Shifa, na sexta-feira. Israel alega que o veículo estava a ser usado por combatentes do Hamas.

14:22 | 04/11 Turquia chama embaixador perante "tragédia humanitária" em Gaza O Governo da Turquia chamou o embaixador do país em Israel perante a "tragédia humanitária" que está a ocorrer na Faixa de Gaza, devido aos ataques israelitas contra civis. O Governo da Turquia chamou o embaixador do país em Israel perante a "tragédia humanitária" que está a ocorrer na Faixa de Gaza, devido aos ataques israelitas contra civis. O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco fez hoje o anúncio, em comunicado, e lamentou que Isarel recuse aceitar um cessar-fogo humanitário para permitir um fluxo constante de ajuda a Gaza. Por sua vez, o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que Israel está a cometer crimes de guerra, que podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Erdogan prometeu ainda encetar esforços para que esse julgamento aconteça. Para Erdogan, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "já nao é alguém com quem se possa falar". O Presidente turco lamentou ainda que grande parte da comunidade internacional, sobretudo os Estados Unidos, manifeste apoio a Israel, sem ter com conta que o país "está a matar civis sem pestanejar".

14:21 | 04/11 Bloco desafia Marcelo a defender imediato cessar-fogo e estar ao lado de Guterres O BE considerou este sábado que o Presidente da República tem de optar se está ao lado do secretário-geral das Nações Unidas em defesa do cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas ou ao lado da "hipocrisia internacional". O BE considerou este sábado que o Presidente da República tem de optar se está ao lado do secretário-geral das Nações Unidas em defesa do cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas ou ao lado da "hipocrisia internacional". Esta advertência a Marcelo Rebelo de Sousa foi transmitida pela coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita ao Mercado de Benfica. Na sexta-feira, durante uma visita ao Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal que alguns palestinianos "não deviam ter começado" esta guerra com Israel e aconselhou-os a serem moderados e pacíficos. Quando Nabil Abuznaid invocou "a ocupação de 56 anos", o chefe de Estado respondeu: "Eu sei, mas não deviam ter começado". Perante os jornalistas, Mariana Mortágua insistiu nas críticas que já fizera na véspera ao chefe de Estado e afirmou que está em curso por parte do Governo de Israel uma "política de genocídio do povo palestiniano", com a morte de "milhares de civis, crianças, funcionários das Nações Unidas e jornalistas". "Assistimos a ataques a hospitais e a campos de refugiados. Face a esta flagrante violação do Direito Internacional só há duas posições possíveis: A posição de secretário-geral da ONU, António Guterres, de denunciar os crimes, a violação do Direito Internacional e de apelar a um cessar-fogo que salve vidas; ou a posição da hipocrisia internacional, que finge que aquilo que está a acontecer em Gaza é um direito de defesa de Israel", apontou. Mariana Mortágua sustentou depois que Marcelo Rebelo de Sousa, como Presidente da República, "deveria ter estado ao lado da primeira posição". "Só tem um papel a fazer: Defender o cessar-fogo. É assim que se representa Portugal. É assim que se representa Portugal nas instâncias internacionais, estando ao lado de António Guterres e falando a uma só voz. A urgência e o dever dos representantes da democracia portuguesa deve ser o de apelar a um cessar-fogo que salve vidas. É isso que nós esperamos do Presidente da República", acrescentou.

12:30 | 04/11 Correio da Manhã Aviões israelitas atingem Líbano enquanto Hezbollah dispara míssil potente O Hezbollah afirmou ter efetuado ataques simultâneos contra posições israelitas na fronteira libanesa este sábado, enquanto os residentes do sul do Líbano relatavam alguns dos maiores ataques israelitas durante semanas de confrontos transfronteiriços.



Segundo a Reuters, o exército israelita afirmou que os seus aviões de guerra atingiram alvos do grupo em resposta a um ataque a partir do território libanês, e que estavam a acompanhar os ataques aéreos com artilharia e bombardeamentos de tanques.



Uma fonte libanesa, familiarizada com os ataques do Hezbollah, citada pela agência de notícias, disse que o grupo tinha disparado um míssil potente ainda não utilizado nos combates, afirmando que tinha atingido uma posição israelita do outro lado da fronteira, nas aldeias de Ayta al-Shaab e Rmeich.

11:44 | 04/11 Lusa Milhares de manifestantes protestam no Irão contra autoridades israelitas Milhares de iranianos protestaram este sábado contra Israel, por ocasião do 44.º aniversário do assalto à Embaixada dos EUA, em Teerão, em 1979. Na capital iraniana, os manifestantes aproximaram-se da antiga embaixada norte-americana, rebatizada como "Ninho de Espiões", para gritarem as habituais palavras de ordem "Morte a Israel" e "Morte aos Estados Unidos", às quais se juntou "Palestina Livre". Os participantes hastearam bandeiras da Palestina junto às da milicia libanesa pró-iraniana Hezbollah, enquanto se queimavam insígnias de Israel.

11:43 | 04/11 Lusa Ministério da Saúde de Gaza contabiliza 9.488 mortes desde o início do conflito O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse este sábado que 9.488, pessoas, incluindo 3.900 crianças, foram mortas na Faixa de Gaza desde o início da guerra com Israel. A mesma informação, citada pela AFP, indica que aquele número inclui também 2.509 mulheres entre as vítimas mortais desde 7 de outubro.

11:20 | 04/11 Correio da Manhã Cerca de 40 cidadãos franceses retirados de Gaza para o Egito Cerca de 40 cidadãos de nacionalidade francesa e respetivos familiares foram retirados de Gaza em direção ao Egito, avançou este sábado a agência Reuters.



De acordo com o ministro francês dos Assuntos Externos, a Embaixada de França no Egito está a zelar por eles.

10:48 | 04/11 Lusa Alto comissário da ONU preocupado com discurso de ódio e discriminação O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, manifestou-se este sábado preocupado com a "recuperação drástica" do discurso de ódio e da discriminação e com o aumento, no último mês, do antissemitismo e da islamofobia. Em comunicado, Volker Turk assumiu que este aumento está ligado à tensão crescente no Médio Oriente devido ao conflito aberto entre Israel e o Hamas, que é classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel. "O impacto desta crise tem sido dramático a nível regional e global", lamentou Volker Turk no documento que denunciou a tendência para desumanizar tanto os judeus como os palestinianos.

10:48 | 04/11 Correio da Manhã Israel anuncia abertura de passagem temporária para retirar palestinianos do norte para o sul de Gaza O Exército israelita anunciou, este sábado, a abertura de uma passagem temporária para retirar palestinianos do norte para o sul de Gaza, avançou a agência Reuters.



A passagem em Salah al-Din deverá estar aberta entre as 13h e as 16h locais (11h-14h em Lisboa).

10:23 | 04/11 Correio da Manhã Pelo menos 12 mortos em ataque israelita a escola no centro de refugiados de Jabalia Pelo menos 12 pessoas morreram num ataque israelita a uma escola no centro de refugiados de Jabalia, afirmou este sábado o ministro da Saúde em Gaza, citado pela Al Jazeera.



O diretor do Hospital al-Shifa, inserido no mesmo centro, reportou 15 mortos na sequência dos bombardeamentos. Há registo de dezenas de feridos.

10:15 | 04/11 Lusa Primeiro-ministro libanês pede intervenção dos EUA para acabar com "agressão israelita" O primeiro-ministro em exercício libanês, Nayib Mikati, pediu este sábado ao secretário de Estado Antony Bliken para que a Administração norte-americana interceda no sentido de pôr termo "à agressão israelita" em Gaza e no sul do Líbano. MiKati e Blinken estiveram reunidos em Amã, capital da Jordânia, no âmbito de um novo périplo pela região do chefe da diplomacia norte-americana que também se reuniu com ministros dos Negocios Estrangeiros árabes. Através de um comunicado do seu gabinete, o primeiro-ministro libanês sublinhou o seu apoio ao trabalho da missão de paz das Nações Unidas, mas acentuou que a prioridade é que as forças israelitas ponham termo às suas operações em Gaza e no sul do Líbano onde os ataques cruzados com o Hezbollah são praticamente diários.

08:47 | 04/11 Lusa Exército israelita faz 'incursão seletiva' no sul da Faixa de Gaza O exército israelita informou este sábado que entrou no sul da Faixa de Gaza, onde estão cerca de 1,5 milhões de civis deslocados. "Durante a noite [de sexta-feira], numa incursão direcionada no sul da Faixa de Gaza, corpos blindados e de engenharia das Forças de Defesa de Israel operaram para mapear edifícios e neutralizar dispositivos explosivos", disse um porta-voz do exército. Nesta operação, os soldados "encontraram uma célula terrorista a sair de um túnel e, em resposta, as tropas dispararam contra os terroristas matando-os", acrescentou, citado pela Efe.

07:50 | 04/11 Lusa Ministros de cinco países árabes reúnem-se hoje com Blinken em Amã Os chefes da diplomacia da Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar reúnem-se este sábado com o homólogo norte-americano, Antony Blinken, em Amã, para discutir como "cessar a guerra em Gaza". Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros jordano precisou na sexta-feira que um representante da Autoridade Palestiniana participará na reunião, que se debruçará igualmente sobre as "repercussões (...) da perigosa escalada do conflito que ameaça a segurança de toda a região" do Médio Oriente.

07:48 | 04/11 Lusa ONU condena ataque israelita contra ambulâncias em Gaza A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou o bombardeamento aéreo israelita contra um conjunto de ambulâncias em Gaza, na sexta-feira, que matou 15 pessoas. "Estou horrorizado com o ataque registado em Gaza contra um comboio de ambulâncias à frente ao hospital Al-Shifa", reagiu na sexta-feira, em comunicado, o secretário-geral da ONU, António Guterres. "As imagens dos corpos espalhados pela rua em frente ao hospital são devastadoras", notou.

21:31 | 03/11 Lusa Ministros de cinco países árabes reúnem-se com Blinken no sábado em Amã Os chefes da diplomacia da Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar reúnem-se no sábado com o homólogo norte-americano, Antony Blinken, em Amã, para discutir como "cessar a guerra em Gaza", indicou esta sexta-feira o Governo jordano. Os chefes da diplomacia da Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar reúnem-se no sábado com o homólogo norte-americano, Antony Blinken, em Amã, para discutir como "cessar a guerra em Gaza", indicou esta sexta-feira o Governo jordano. Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros jordano precisou que um representante da Autoridade Palestiniana participará na reunião, que se debruçará igualmente sobre as "repercussões (...) da perigosa escalada do conflito que ameaça a segurança de toda a região" do Médio Oriente. Os ministros árabes "manterão primeiro uma reunião de coordenação sobre os esforços para parar a guerra israelita contra Gaza e a catástrofe humanitária que está a causar", refere o comunicado. Seguir-se-á, "uma reunião conjunta com o secretário de Estado dos EUA, na qual confirmarão a posição árabe que pede um cessar-fogo imediato, a chegada à Faixa de ajuda de forma imediata e urgente".

21:28 | 03/11 Correio da Manhã Ministério da Saúde de Gaza contabiliza 13 mortos em ataque a hospital O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, contabilizou 13 pessoas mortas e 26 feridas esta sexta-feira num bombardeamento aéreo israelita contra ambulâncias com feridos que saíam do hospital Al-Shifa, na maior cidade do território. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, contabilizou 13 pessoas mortas e 26 feridas esta sexta-feira num bombardeamento aéreo israelita contra ambulâncias com feridos que saíam do hospital Al-Shifa, na maior cidade do território. O Ministério afirmou que, apesar de ter notificado o Crescente Vermelho e a comunidade internacional da sua intenção de levar feridos para o sul para posterior transferência para o Egito, "as forças de ocupação cometeram este crime". "Pedimos à comunidade internacional que responsabilize as forças de ocupação por este crime contra o pessoal médico e as ambulâncias", afirmou em comunicado o Ministério da Saúde.

19:35 | 03/11 Lusa Líder do Hezbollah quer levar israelitas a baixar guarda O Professor de Política Internacional do Médio Oriente da City University (Londres) Amnon Aran afirmou à Lusa que o discurso desta sexta-feira do líder do grupo xiita libanês Hezbollah visou sobretudo "baixar a tensão" do lado de Israel, mas será insuficiente. O Professor de Política Internacional do Médio Oriente da City University (Londres) Amnon Aran afirmou à Lusa que o discurso desta sexta-feira do líder do grupo xiita libanês Hezbollah visou sobretudo "baixar a tensão" do lado de Israel, mas será insuficiente. Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, anunciou esta setxa-feira que o grupo já está envolvido na ofensiva do chamado "eixo de resistência" contra Israel, mas disse que a expansão da guerra para o resto da região vai depender dos desenvolvimentos na Faixa de Gaza, onde Israel está a atacar o Hamas.

19:34 | 03/11 Lusa Protestos no Bahrein, na Jordânia e no Iémen exigem posição árabe mais dura Milhares de pessoas manifestaram-se esta sexta-feira no Bahrein, na Jordânia e no Iémen para condenar os bombardeamentos israelitas à Faixa de Gaza e exigir que os países árabes adotem uma posição política mais dura em relação a Israel. Milhares de pessoas manifestaram-se esta sexta-feira no Bahrein, na Jordânia e no Iémen para condenar os bombardeamentos israelitas à Faixa de Gaza e exigir que os países árabes adotem uma posição política mais dura em relação a Israel. Na Jordânia, país que assinou a paz com Telavive em 1994, milhares de pessoas saíram hoje à rua em várias cidades e exigiram "a eliminação" dos acordos de paz com Israel, "a expulsão do embaixador israelita" e "o encerramento da embaixada". "Cortem relações... não queremos gás, nem água", "Basta de mártires" e "Por ti, sacrificamos as nossas almas, ó Aqsa", numa alusão à mesquita situada em Jerusalém Oriental, cidade ocupada por Israel em 1967 e considerada o terceiro lugar sagrado do Islão, eram algumas palavras de ordem repetidas pelos manifestantes.

19:32 | 03/11 Lusa Dirigentes do PS criticam palavras de Marcelo ao representante da Palestina em Portugal Dois membros do Secretariado Nacional do PS, Porfírio e Silva e Isabel Moreira, criticaram as palavras que o Presidente da República dirigiu esta sexta-feira ao representante da Palestina em Portugal, considerando que não pode confundir palestinianos e Hamas. Dois membros do Secretariado Nacional do PS, Porfírio e Silva e Isabel Moreira, criticaram as palavras que o Presidente da República dirigiu esta sexta-feira ao representante da Palestina em Portugal, considerando que não pode confundir palestinianos e Hamas. "Parece que o Presidente da República terá dito ao representante da Palestina em Portugal que desta vez foram alguns de vocês que começaram. Será que o Presidente da República também confunde o Hamas com os palestinianos?", perguntou Porfírio Silva, membro da direção e vice-presidente da bancada do PS, na rede social X (antigo Twitter). Porfírio Silva questiona depois "se não seria razoável exigir" a Marcelo Rebelo de Sousa, "no mínimo", que "não confunda o Hamas e a Autoridade Palestiniana".

19:31 | 03/11 Lusa BE diz que frase de PR a chefe da missão diplomática da Palestina "envergonha Portugal" A líder do BE considerou esta sexta-feira que "envergonha Portugal" o facto do Presidente da República ter dito ao chefe da missão diplomática da Palestina que alguns palestinianos "não deviam ter começado" esta guerra com Israel. A líder do BE considerou esta sexta-feira que "envergonha Portugal" o facto do Presidente da República ter dito ao chefe da missão diplomática da Palestina que alguns palestinianos "não deviam ter começado" esta guerra com Israel. "Em Gaza, o plano de limpeza étnica é executado como punição coletiva sob um argumento - 'alguém do lado palestiniano começou isto'. Dito por Marcelo ao embaixador da Palestina, envergonha Portugal. #NãoEmMeuNome", pode ler-se numa publicação de Mariana Mortágua na rede social X. Para a coordenadora do BE, teria bastado que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse apelado a um cessar-fogo.

19:30 | 03/11 Lusa Hezbollah não deve "procurar beneficiar" de guerra Israel-Hamas Os Estados Unidos advertiram esta sexta-feira de que "nem o Hezbollah nem qualquer outro ator, estatal ou não-estatal, devem procurar beneficiar do conflito" entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, em curso desde 7 de outubro. Os Estados Unidos advertiram esta sexta-feira de que "nem o Hezbollah nem qualquer outro ator, estatal ou não-estatal, devem procurar beneficiar do conflito" entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, em curso desde 7 de outubro. O aviso foi feito por um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, em reação ao discurso do líder daquele movimento xiita libanês pró-iraniano, Hassan Nasrallah. "Não entraremos numa guerra de palavras. Os Estados Unidos não querem nem a escalada nem o alastramento do conflito que o Hamas desencadeou contra Israel", sublinhou o porta-voz.

19:28 | 03/11 Lusa Israel desaconselha viagens ao estrangeiro devido a aumento de antissemitismo Israel recomendou esta sexta-feira aos seus cidadãos que não viajem para o estrangeiro, invocando "um aumento significativo do antissemitismo" no mundo desde o início da guerra com o movimento islamita palestiniano Hamas, a 7 de outubro. Israel recomendou esta sexta-feira aos seus cidadãos que não viajem para o estrangeiro, invocando "um aumento significativo do antissemitismo" no mundo desde o início da guerra com o movimento islamita palestiniano Hamas, a 7 de outubro. As autoridades israelitas "constatam um aumento significativo do antissemitismo" e uma "incitação ao antissemitismo", bem como "ataques que podem pôr em perigo a vida dos israelitas e de judeus em todo o mundo", afirmou o Conselho de Segurança Nacional israelita para justificar a sua recomendação. A 7 de outubro, o Hamas, classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel - efetuou um ataque de dimensões sem precedentes a território israelita, fazendo mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns, que mantém em cativeiro na Faixa de Gaza.

19:20 | 03/11 Correio da Manhã Israel confirma ataque a ambulância junto a hospital em Gaza O exército israelita confirmou o ataque a um ambulância junto ao hospital Al-Shifa em Gaza, esta sexta-feira. De acordo com a mesma fonte, os aviões israelitas atacaram uma ambulância que, segundo os soldados, estava a ser utilizada por uma unidade do Hamas perto da posição israelita na zona de combate.



As forças israelitas disseram que vários combatentes do Hamas foram mortos no ataque e afirmaram, ainda, ter informações de que o grupo islamita palestiniano usava ambulâncias para transportar combatentes e armas.

17:35 | 03/11 Correio da Manhã Ministério da saúde de Gaza acusa Israel de ataque a ambulâncias junto de hospital O ministério da saúde de Gaza afirmaram esta sexta-feira que um conjunto de ambulâncias que se preparava para deixar o Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, em direção ao sul do enclave foi alvo de um ataque por parte das forças israelitas.



Segundo o porta-voz do ministério da saúde daquela região, Ashraf al-Qidra, o conjunto de veículos transportava feridos e foi atingido à porta daquela unidade hospitalar e na praça de Ansar, situada a um quilómetro de distância. Qidra não deu mais pormenores quanto ao número de vítimas do ataque.



De acordo com o canal de televisão Al-Aqsa, controlado pelo Hamas, o ataque israelita provocou dezenas de mortos e feridos.

14:56 | 03/11 Lusa Presidente da República diz que moderação é que vai permitir a paz e a construção de dois estados O Presidente da República defendeu esta sexta-feira que a moderação é que vai permitir a paz e a construção de dois estados, de Israel e da Palestina, que Portugal apoia "desde sempre", acompanhando a posição das Nações Unidas. O Presidente da República defendeu esta sexta-feira que a moderação é que vai permitir a paz e a construção de dois estados, de Israel e da Palestina, que Portugal apoia "desde sempre", acompanhando a posição das Nações Unidas. Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no fim de uma visita ao Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, durante a qual disse ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal que alguns palestinianos "não deviam ter começado" esta guerra com Israel, condenando o ataque do Hamas de 7 de outubro. Confrontado com o desapontamento manifestado por Nabil Abuznaid, por não ter condenado também a ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza, o Presidente da República reiterou a mensagem que deixou ao diplomata da Palestina: "Desta vez foi um erro monumental começarem. Começaram e, portanto, desta vez ficaram responsáveis por aquilo que, do ponto de vista dos moderados, dos palestinianos moderados, é contraproducente".

14:38 | 03/11 Correio da Manhã Netanyahu recusa cessar-fogo com o Hamas até que todos os reféns sejam libertados O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu afirmou esta sexta-feira que não vai haver cessar-fogo com o Hamas até que sejam libertados os mais de 240 reféns capturados pelo movimento islamita durante o ataque de 7 de outubro, segundo avança a Reuters.



"Israel recusa um cessar-fogo temporário que não inclua o regresso dos nossos reféns", afirmou durante um discurso televisivo.

14:13 | 03/11 Correio da Manhã e Lusa Líder do Hezbollah diz que cabe aos líderes de cada movimento da aliança contra Israel decidir se entram na guerra



"O Irão apoia, mas não tem nada a ver com a decisão da Resistência. A decisão é tomada pelos líderes da Resistência", afirmou, citado pela agência espanhola EFE.



Perante milhares de apoiantes, Nasrallah elogiou, em Beirute, "os mártires caídos" do Hezbollah e dos outros grupos que combatem Israel, bem como os civis mortos.







O líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunciou esta sexta-feira que cabe aos líderes de cada movimento da aliança contra Israel decidir se entram na guerra , e não ao Irão."O Irão apoia, mas não tem nada a ver com a decisão da Resistência. A decisão é tomada pelos líderes da Resistência", afirmou, citado pela agência espanhola EFE.Perante milhares de apoiantes, Nasrallah elogiou, em Beirute, "os mártires caídos" do Hezbollah e dos outros grupos que combatem Israel, bem como os civis mortos.







13:49 | 03/11 Correio da Manhã Blinken diz que criação de dois Estados é "a única via" para uma "paz sustentável e segurança duradoura" Antony Blinken defendeu que "é preciso caminhar para a criação de dois Estados", uma solução que classifica como "a única via" para uma "paz sustentável e segurança duradoura" entre Israel e Palestina. "É inaceitável voltar ao que se vivia antes de 7 de outubro", vincou, em visita a Telavive, esta sexta-feira.



O secretário de Estado norte-americano reforçou a necessidade de "fazer mais para proteger os civis". As prioridades dos Estados Unidos da América passam pela "libertação dos reféns" e por garantir que "o Hamas não tira partido das pausas humanitárias" para ganhar terreno no conflito.



"Vamos garantir que isto não se repete", asseverou Antony Blinken.



12:47 | 03/11 Lusa Palestina entra na lista da ONU de ajuda alimentar externa A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) acrescentou esta sexta-feira os Territórios Palestinianos à lista de países e territórios que necessitam de ajuda alimentar externa. No relatório "Perspetivas de Culturas e Situação Alimentar", publicado três vezes por ano, a Palestina é a única entrada nova na lista dos agora 46 países e territórios que necessitam de ajuda alimentar externa.



Numa avaliação com dados recolhidos entre maio e julho de 2022, a FAP calculou que 1,5 milhões de pessoas (28% da população da Palestina) estavam em situação de insegurança alimentar aguda e necessitavam de assistência imediata. "A escalada do conflito em outubro de 2023 é suscetível de aumentar a necessidade de ajuda humanitária e de assistência de emergência, enquanto o acesso às áreas afetadas continua a ser uma preocupação", disse a FAO.

10:52 | 03/11 Lusa Presidente turco pede um cessar-fogo humanitário em Gaza O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu, esta sexta-feira, o estabelecimento de um "cessar-fogo humanitário" o mais rapidamente possível na Faixa de Gaza. Erdogan comprometeu-se ainda a prosseguir esforços para pôr termo ao conflito desencadeado pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel no início de outubro. "A nossa prioridade é estabelecer rapidamente um cessar-fogo humanitário", declarou na 10.ª Cimeira dos Estados Turcomanos, em Astana, capital do Cazaquistão.

10:21 | 03/11 Lusa Israel começou a enviar "milhares" de trabalhadores palestinianos de regresso à Faixa de Gaza Israel começou a enviar "milhares" de trabalhadores palestinianos para a Faixa de Gaza, que bombardeia incessantemente há várias semanas, segundo jornalistas da Agência France Presse (AFP) e um responsável palestiniano.



"Milhares de trabalhadores que estavam bloqueados em Israel desde 7 de outubro", o dia do ataque do Hamas contra solo israelita que desencadeou a guerra, "foram trazidos de volta" para Gaza, disse à AFP Hicham Adwan, responsável pelos postos fronteiriços de Gaza. Israel começou a enviar "milhares" de trabalhadores palestinianos para a Faixa de Gaza, que bombardeia incessantemente há várias semanas, segundo jornalistas da Agência France Presse (AFP) e um responsável palestiniano."Milhares de trabalhadores que estavam bloqueados em Israel desde 7 de outubro", o dia do ataque do Hamas contra solo israelita que desencadeou a guerra, "foram trazidos de volta" para Gaza, disse à AFP Hicham Adwan, responsável pelos postos fronteiriços de Gaza. De acordo com as autoridades israelitas, cerca de 18.500 habitantes de Gaza tinham autorização de trabalho em Israel no início da guerra.

09:52 | 03/11 Correio da Manhã Netanyahu e Antony Blinken reunidos em Telavive O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já está reunido com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Telavive. Ambos vão reunir-se, posteriormente, com membros do Gabinete de Guerra, pode ler-se numa publicação feita pelo gabinete de Netanyahu na rede social X. Ver fotogaleria (1/2) Netanyahu e Antony Blinken reunidos em Telavive

09:41 | 03/11 Lusa França condena ataques contra ONU e trabalhadores humanitários A França condenou esta sexta-feira os ataques israelitas contra instalações das Nações Unidas e trabalhadores humanitários na Faixa de Gaza, anunciou o porta-voz do Governo. Olivier Véran disse em comunicado que o trabalho das Nações Unidas e dos trabalhadores humanitários "é vital para as populações civis de Gaza", segundo a agência francesa AFP.

09:38 | 03/11 Correio da Manhã Exército israelita diz que matou comandante do Hamas O Exército israelita afirmou esta sexta-feira que matou Mustafa Dalul, comandante de um batalhão do Hamas envolvido no conflito em Gaza, avançou o jornal Haaretz. Em comunicado, as forças israelitas adiantam que foi um ataque com caças que levou à morte de Mustafa Dalul.

08:57 | 03/11 Correio da Manhã "Não haverá mais trabalhadores palestinianos de Gaza" O gabinete de Benjamin Netanyahu informou na rede social X que Israel está a cortar todos os contactos com Gaza. "Não haverá mais trabalhadores palestinianos de Gaza" no país, pode ler-se.



"Os trabalhadores de Gaza que estavam em Israel no dia da eclosão da guerra serão devolvidos a Gaza", acrescenta a mensagem partilhada na rede social.



O Gabinete de Segurança israelita decidiu ainda "retirar todos os fundos destinados à Faixa de Gaza - além da redução, exigida por lei, de fundos pagos a terroristas e às suas famílias – dos fundos da Autoridade Palestiniana".

08:12 | 03/11 Lusa Avião de exército japonês retira 46 cidadãos asiáticos Um avião das Forças de Autodefesa do Japão (Exército) partiu na quinta-feira de Israel e deve aterrar esta sexta-feira em solo japonês, com 46 cidadãos do Japão e de outros três países asiáticos. O avião KC-767 transporta 20 japoneses, 15 sul-coreanos, quatro vietnamitas e um taiwanês, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros nipónico.

07:35 | 03/11 Lusa Antony Blinken em Telavive para visita oficial O secretário de Estado norte-americano chegou à capital israelita para uma visita oficial, a segunda após começar a guerra com o movimento islamita Hamas, informou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel. Antony Blinken tem previstas reuniões com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, bem como com o Presidente, Isaac Herzog, e membros do Gabinete de Guerra de Israel.

07:33 | 03/11 Lusa Bolívia defende que reação israelita após corte de relações é inadmissível A Bolívia classificou na quinta-feira de "inadmissíveis" as declarações de Israel, depois de o país sul-americano anunciar o corte das relações diplomáticas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros boliviano, em comunicado, disse que "rejeita categoricamente" e considera "inadmissíveis e insustentáveis" as declarações do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Lior Haiat. Haiat afirmou que a Bolívia, ao romper relações diplomáticas com Israel, "alinha-se com a organização terrorista Hamas" e mostra a sua "rendição ao terrorismo e ao regime dos aiatolas no Irão".

07:32 | 03/11 Lusa Líder religioso iraniano deixa ameaça nas redes sociais em hebraico O líder religioso máximo iraniano afirmou nas redes sociais, numa mensagem em hebraico, que Israel mente sobre a guerra com o Hamas e que vai ser destruída "numa questão de dias" sem apoio norte-americano. "A entidade sionista [Israel] está a mentir-lhes [aos israelitas] e também está a mentir quando expressa aos palestinianos preocupação com os seus prisioneiros. Mas também os está a destruir com os seus bombardeamentos", afirmou o aiatola Ali Khamenei numa mensagem na rede social X, divulgada pelo jornal israelita Haaretz. Numa publicação separada, o clérigo iraniano afirmou que "o regime sionista vai ser paralisado numa questão de dias sem a ajuda dos Estados Unidos".

22:23 | 02/11 Lusa Televisão palestiniana anuncia morte de correspondente em ataque israelita A televisão oficial palestiniana anunciou que A televisão oficial palestiniana anunciou que um dos seus correspondentes na Faixa de Gaza foi morto esta quinta-feira à noite, num ataque israelita contra o seu apartamento. "O colega Mohammad Abou Hatab foi martirizado com membros da sua família num bombardeamento israelita contra a sua casa em Khan Younes (sul)", referiu a Palestina TV. Fontes médicas do hospital Nasser em Khan Younes, para onde os corpos foram transportados, adiantaram a um correspondente da agência France-Presse (AFP) no local que o ataque resultou em onze mortos.

21:52 | 02/11 Lusa Papa fala com Presidente da Autoridade Palestiniana sobre importância de cessar-fogo no Médio Oriente O Papa Francisco defendeu esta quinta-feira a urgência de fornecer ajuda humanitária a Gaza e alcançar a paz no Médio Oriente, numa conversa telefónica com o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas. O Papa Francisco defendeu esta quinta-feira a urgência de fornecer ajuda humanitária a Gaza e alcançar a paz no Médio Oriente, numa conversa telefónica com o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas. Na chamada, que decorreu durante a tarde, os dois responsáveis abordaram os "últimos acontecimentos na Palestina, incluindo Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém", e o Papa também expressou tristeza perante as vítimas civis, noticiou a agência palestiniana Wafa. Por sua vez, o líder palestiniano agradeceu os esforços do chefe da Igreja Católica em prol da consolidação da paz na região e sublinhou a importância de o Vaticano continuar a pedir um cessar-fogo.

20:23 | 02/11 Exército israelita diz ter eliminado hoje 130 combatentes do Hamas O Exército israelita informou que as suas tropas mataram esta quinta-feira mais de 130 militantes do movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza. O Exército israelita informou que as suas tropas mataram esta quinta-feira mais de 130 militantes do movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza. "Nas últimas horas, mais de 130 terroristas foram neutralizados", anunciou o porta-voz do Exército, detalhando que os soldados atacaram por terra, ar e mar e destruíram vários complexos militares do Hamas. "As tropas das Forças de Defesa de Israel continuaram a travar batalhas ferozes contra os terroristas do Hamas na Faixa de Gaza, enquanto localizavam armas e destruíam as infraestruturas terroristas e os complexos militares do Hamas", acrescentou um comunicado militar.

20:00 | 02/11 Lusa Egito vai ajudar a retirar de Gaza 7.000 pessoas com dupla nacionalidade O Egito vai ajudar a retirar cerca de 7.000 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade da Faixa de Gaza, anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio. O Egito vai ajudar a retirar cerca de 7.000 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade da Faixa de Gaza, anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio. O Ministério da Saúde do Egito também informou que 21 palestinianos feridos foram deslocados hoje para hospitais egípcios, para receber tratamento, e 344 estrangeiros, incluindo 72 crianças, também atravessaram a passagem fronteiriça de Rafah. Numa reunião com diplomatas estrangeiros, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Ismail Khairat, disse que o Egito se prepara "para facilitar a receção e retirada de cidadãos estrangeiros de Gaza", representando 60 nacionalidades.

19:46 | 02/11 Lusa Exército anuncia que completou "cerco à cidade de Gaza" O Exército israelita anunciou esta quinta-feira à noite ter "completado o cerco à cidade de Gaza", uma semana após o início da sua operação terrestre no território palestiniano da Faixa de Gaza. O Exército israelita anunciou esta quinta-feira à noite ter "completado o cerco à cidade de Gaza", uma semana após o início da sua operação terrestre no território palestiniano da Faixa de Gaza. "Os nossos soldados completaram o cerco à cidade de Gaza, o centro da organização terrorista Hamas", declarou em conferência de imprensa o porta-voz do Exército israelita, Daniel Hagari. "O conceito de um cessar-fogo não está em cima da mesa", acrescentou o responsável militar, sobre a guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, desde 2007 no poder na Faixa de Gaza, desencadeada a 7 de outubro por um ataque de dimensões sem precedentes do Hamas a território israelita.

19:44 | 02/11 Lusa Biden diz que 74 norte-americanos com dupla nacionalidade saíram da Faixa de Gaza Setenta e quatro norte-americanos com dupla nacionalidade já deixaram a Faixa de Gaza, disse esta quinta-feira o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na véspera do início de uma visita do chefe da diplomacia de Washington, Antony Blinken, ao Médio Oriente. Setenta e quatro norte-americanos com dupla nacionalidade já deixaram a Faixa de Gaza, disse esta quinta-feira o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na véspera do início de uma visita do chefe da diplomacia de Washington, Antony Blinken, ao Médio Oriente. "Retirámos hoje 74 americanos com dupla nacionalidade", anunciou Biden numa breve conversa com jornalistas ao receber o Presidente da República Dominicana, Luis Abinader, para uma reunião na Sala Oval, em Washington. A Casa Branca afirmou anteriormente que cerca de 500 a 600 cidadãos norte-americanos ficaram retidos em Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, a 7 de outubro.

19:39 | 02/11 Lusa Quatro escolas da ONU atingidas por ataques na Faixa de Gaza Quatro das escolas administradas pelas Nações Unidas na Faixa de Gaza que abrigam deslocados foram atingidas esta quinta-feira por ataques durante o conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas, informou a agência da ONU para os refugiados palestinianos. Quatro das escolas administradas pelas Nações Unidas na Faixa de Gaza que abrigam deslocados foram atingidas esta quinta-feira por ataques durante o conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas, informou a agência da ONU para os refugiados palestinianos. A entidade disse que duas das escolas afetadas estão nos campos de refugiados de Jabaliya e Chati (norte) e outras duas em Boureij, mais a sul, e que os bombardeamentos deixaram 23 mortos. Anteriormente, o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas afirmou que pelo menos 27 pessoas foram mortas num ataque israelita perto de uma escola da ONU no campo de refugiados em Jabaliya.

19:24 | 02/11 Lusa Ex-oficial do exército avisa militares para não entrarem nos túneis em Gaza O ex-vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelitas (IDF) Yair Golan alertou que "em nenhuma circunstância" os soldados devem entrar na rede de túneis em Gaza, no que seria "um erro grave". O ex-vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelitas (IDF) Yair Golan alertou que "em nenhuma circunstância" os soldados devem entrar na rede de túneis em Gaza, no que seria "um erro grave". Numa entrevista transmitida esta quinta-feira pela rádio do exército israelita, Golan afirmou "não ser necessário entrar nos túneis" onde o Hamas se esconde e espera pelos soldados, mas que o mais adequado seria "encontrar as entradas e selá-las ou lançar fumo para que o inimigo se afaste". "Sob nenhuma circunstância lutem nos túneis, onde é impossível não sair ferido. Não se combate dentro dos túneis, combate-se a ameaça", afirmou Golan, atualmente reformado e com ligações à política de esquerda de Israel.

18:52 | 02/11 Lusa Peritos da ONU apelam a cessar-fogo em Gaza face a risco de "genocídio" Sete peritos da ONU apelaram esta quinta-feira a um cessar-fogo em Gaza, alertando para o risco de "genocídio e catástrofe" no território, alvo de operações de Israel contra o movimento islamita Hamas. Sete peritos da ONU apelaram esta quinta-feira a um cessar-fogo em Gaza, alertando para o risco de "genocídio e catástrofe" no território, alvo de operações de Israel contra o movimento islamita Hamas. "Estamos convencidos que o povo palestiniano está em grave risco de genocídio", insistiram os especialistas, acrescentando que "os aliados de Israel também têm uma responsabilidade e devem agir para evitar este desenvolvimento desastroso". Vários técnicos da ONU, incluindo a relatora especial da ONU para os Territórios Ocupados Palestinianos, Francesca Albanese, manifestaram também "frustração profunda" com a recusa de Israel em "dizimar uma Faixa de Gaza cercada".

18:13 | 02/11 Lusa Hezbollah libanês diz ter atacado 19 alvos israelitas em simultâneo O movimento xiita libanês Hezbollah afirmou esta quinta-feira ter atacado simultaneamente "19 posições e instalações militares" israelitas, antes de o seu líder determinar se o grupo envolverá totalmente o Líbano no conflito entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas. O movimento xiita libanês Hezbollah afirmou esta quinta-feira ter atacado simultaneamente "19 posições e instalações militares" israelitas, antes de o seu líder determinar se o grupo envolverá totalmente o Líbano no conflito entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas. Num comunicado, o partido pró-iraniano indicou que, às 13h30 TMG (e de Lisboa), os seus combatentes atacaram "ao mesmo tempo 19 posições e instalações militares sionistas com a ajuda de mísseis teleguiados, de morteiros" e outro armamento e enviaram simultaneamente 'drones' (aeronaves não-tripuladas) para atacar "as quintas ocupadas de Shebaa". Entretanto, o Exército israelita já retaliou, anunciando ter realizado um "ataque de grande envergadura" contra o Hezbollah, em resposta aos projéteis disparados pelo movimento a partir do Líbano para território de Israel.

18:09 | 02/11 Lusa Blinken pedirá a Telavive "medidas concretas" para poupar civis em Gaza O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse esta quinta-feira que pedirá a Israel que tome "medidas concretas" para minimizar o perigo para os civis em Gaza, apelando à prevenção de qualquer escalada na região. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse esta quinta-feira que pedirá a Israel que tome "medidas concretas" para minimizar o perigo para os civis em Gaza, apelando à prevenção de qualquer escalada na região. "Vamos falar sobre medidas concretas que podem e devem ser tomadas para minimizar os danos aos homens, mulheres e crianças de Gaza", disse Blinken aos jornalistas antes de partir para Israel. O chefe da Diplomacia norte-americana também garantiu que os Estados Unidos estão "determinados" em evitar qualquer escalada do conflito entre Israel e o Hamas.

17:37 | 02/11 Lusa Governo do Hamas diz que 27 pessoas morreram num ataque junto a escola da ONU Pelo menos 27 pessoas foram mortas esta quinta-feira num ataque israelita perto de uma escola da ONU no campo de refugiados em Jabaliya, na Faixa de Gaza, anunciou o Ministério da Saúde do território controlado pelo movimento palestiniano Hamas. Pelo menos 27 pessoas foram mortas esta quinta-feira num ataque israelita perto de uma escola da ONU no campo de refugiados em Jabaliya, na Faixa de Gaza, anunciou o Ministério da Saúde do território controlado pelo movimento palestiniano Hamas. "Os corpos de 27 mártires foram recuperados e também há muitos feridos", disse o porta-voz do ministério, Ashraf al-Qidreh, citado pela agência France Presse (AFP), que frisa que esta informação não pôde ser verificada imediatamente de forma independente. Nas imagens da AFPTV, são visíveis numerosos corpos ensanguentados caídos no chão em frente à escola, onde se refugiaram muitos deslocados da guerra em curso no Médio Oriente.

15:57 | 02/11 Correio da Manhã Benjamin Netanyahu diz "Nada nos vai parar" Em conversa com soldados na quinta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que as IDF "já estão mais do que às portas da Cidade de Gaza", avança o Haaretz.



"Estamos a fazer progressos", disse Netanyahu aos soldados das unidades especiais, acrescentando: "Também temos perdas dolorosas, mas quero deixar uma coisa clara - nada nos vai parar".

15:14 | 02/11 Lusa Reino Unido e UE apelam à intensificação de diplomacia para resolver crise em Gaza O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defenderam esta quinta-feira a intensificação dos esforços diplomáticos para resolver a crise humanitária na Faixa de Gaza. Num encontro perto de Londres, os dois líderes "concordaram em trabalhar em estreita colaboração em questões de paz e segurança internacionais, em especial no que se refere à crise humanitária no Médio Oriente e à continuação do apoio à Ucrânia contra a agressão russa na Europa", de acordo com um porta-voz do chefe de Governo britânico. "Ambos concordaram que a intensificação dos nossos esforços para resolver a crise humanitária em Gaza é uma prioridade fundamental", acrescentou a mesma fonte.

15:12 | 02/11 Lusa Blinken insta a "estabilidade" e "paz sustentável" israelo-palestiniana O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, instou esta quinta-feira à "estabilidade" no Médio Oriente e a uma "paz sustentável" entre israelitas e palestinianos, numa reunião em Washington com o ministro da Defesa da Arábia Saudita, Khalid bin Salman. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, instou esta quinta-feira à "estabilidade" no Médio Oriente e a uma "paz sustentável" entre israelitas e palestinianos, numa reunião em Washington com o ministro da Defesa da Arábia Saudita, Khalid bin Salman. Ambos falaram sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza à medida que prosseguem os bombardeamentos israelitas sobre aquele enclave palestiniano, no âmbito da guerra aberta desencadeada a 7 de outubro pelo ataque do movimento islamita palestiniano Hamas a Israel, que se saldou em mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns. Blinken aproveitou a oportunidade para sublinhar a importância de dar "resposta às necessidade humanitárias" da população de Gaza, impedir o "alastramento do conflito na zona e reforçar a estabilidade e a segurança regionais, incluindo no Iémen", indicou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller.

14:44 | 02/11 Correio da Manhã Hertzl Halevi vai autorizar transferência supervisionada de combustível para a Faixa de Gaza O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelitas, Hertzl Halevi, declarou que Israel irá autorizar a transferência supervisionada de combustível para a Faixa de Gaza logo que este se esgote nos hospitais.



"Há mais de uma semana que nos dizem que os hospitais vão ficar sem combustível amanhã e ainda não acabou. Veremos quando chegar esse dia e faremos tudo para que o combustível não chegue ao Hamas ou seja utilizado para fins de combate".

14:42 | 02/11 Correio da Manhã Chefe do Estado-Maior das FDI afirma que estão a operar com metade da força aérea em Gaza O Chefe do Estado-Maior das FDI, Herzl Halevi, afirmou numa declaração aos meios de comunicação social que as FDI estão a operar com menos de metade da força aérea na Faixa de Gaza. Acrescentou que o exército está pronto para atacar outras frentes, se necessário, avança o Haaretz.



Em referência ao resgate do soldado israelita Ori Megidish no início da semana, disse que se trata de uma "operação que é uma gota no oceano. Estamos profundamente empenhados em fazer tudo para trazer para casa os reféns, todos eles", acrescentou. "Os combatentes das FDI têm estado a operar na cidade de Gaza nos últimos dias, cercando-a de várias direções e aprofundando também as conquistas", acrescentou.

11:29 | 02/11 Correio da Manhã Número de mortos em Gaza sobe para 9061. Há 3760 crianças entre as vítimas O número de mortos em Gaza aumentou para 9061 pessoas e 32 mil feridos, disse o porta-voz oficial do Ministério da Saúde em Gaza, citado pela Reuters.



Entre o número de mortos estão 3760 crianças e 2326 mulheres.

11:24 | 02/11 Correio da Manhã Novo grupo de pessoas com dupla nacionalidade parte de Gaza para o Egito Um funcionário palestiniano da fronteira afirmou, esta quinta-feira, que um novo grupo de pessoas com dupla nacionalidade partiu de Gaza para o Egito.



"Dois autocarros transportando 100 passageiros com passaportes estrangeiros" entraram no terminal do posto fronteiriço de Rafah durante a manhã, disse Wael Abu Mohsen à AFP, citado pela Al Jazeera.



Segundo as autoridades egípcias e palestinianas, 400 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade deverão atravessar a fronteira esta quinta-feira, juntamente com 60 a 100 pessoas doentes e feridas.

09:01 | 02/11 Correio da Manhã Ataque aéreo atinge escola em campo de refugiados de Gaza O exército israelita atacou uma escola da UNRWA no campo de refugiados de Shati, em Gaza, avaça a Al Jazeera.



Os ataques surgem depois de cinco palestinianos terem sido mortos num ataque anterior que visou áreas em redor da escola.

07:58 | 02/11 Lusa Egito vai ajudar a retirar cerca de 7000 pessoas da Faixa de Gaza por Rafah O Egito vai ajudar a retirar cerca de 7000 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade da Faixa de Gaza, anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio. O Egito vai ajudar a retirar cerca de 7000 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade da Faixa de Gaza, anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio. Durante uma reunião com diplomatas estrangeiros, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Ismail Khairat, disse que o Egito se prepara "para facilitar a retirada e receção de cidadãos estrangeiros de Gaza através do ponto de passagem de Rafah", acrescentando que são "cerca de 7.000" e representavam "mais de 60 nacionalidades". Desde dia 07 de outubro que a Faixa de Gaza tem sido incansavelmente bombardeada por Israel, em resposta a um ataque sem precedentes do grupo islamita Hamas em solo israelita, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo mais de duas centenas de reféns.

07:57 | 02/11 Lusa Confrontos entre tropas israelitas e milicianos do Hamas no norte de Gaza As tropas israelitas e os milicianos do grupo islamita palestiniano Hamas estão envolvidos em fortes confrontos no norte da Faixa de Gaza, que foram particularmente intensos na noite passada, informou esta quinta-feira o exército israelita. As tropas israelitas e os milicianos do grupo islamita palestiniano Hamas estão envolvidos em fortes confrontos no norte da Faixa de Gaza, que foram particularmente intensos na noite passada, informou esta quinta-feira o exército israelita. O exército disse que os milicianos do Hamas dispararam mísseis antitanque, usaram dispositivos explosivos e lançaram granadas contra as tropas israelitas, que responderam com fogo de artilharia, de acordo com um comunicado. Os combates, nos quais o exército israelita afirmou que "dezenas de elementos do Hamas foram mortos", envolveram também um helicóptero e um navio que lançaram vários mísseis contra as posições do grupo islamita.

07:54 | 02/11 Lusa Médicos Sem Fronteiras apontam para mais de 20 mil feridos em Gaza Mais de 20 mil feridos continuam na Faixa de Gaza, afirmaram os Médicos Sem Fronteiras (MSF), apesar das primeiras transferências, na quarta-feira, de pacientes palestinianos e estrangeiros ou pessoas com dupla nacionalidade para o Egito. Mais de 20 mil feridos continuam na Faixa de Gaza, afirmaram os Médicos Sem Fronteiras (MSF), apesar das primeiras transferências, na quarta-feira, de pacientes palestinianos e estrangeiros ou pessoas com dupla nacionalidade para o Egito. "Mais de 20 mil feridos permanecem em Gaza, com acesso limitado aos cuidados de saúde devido ao cerco e aos bombardeamentos constantes [do exército israelita]", declarou a organização humanitária, em comunicado divulgado na quarta-feira. "É necessário autorizar a entrada de material médico essencial e de pessoal humanitário em Gaza, onde os hospitais estão sobrecarregados e o sistema de saúde enfrenta uma rutura total", sublinharam.

07:53 | 02/11 Lusa Argentina condena ataque a campo de refugiados em Gaza A Argentina condenou na quarta-feira o ataque israelita ao campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, causando várias dezenas de mortos. A Argentina condenou na quarta-feira o ataque israelita ao campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, causando várias dezenas de mortos. "A Argentina condenou de forma inequívoca os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas em 07 de outubro e reconhece o direito de autodefesa de Israel. No entanto, não há justificação para violar o direito internacional humanitário e a obrigação de proteger a população civil", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros argentino, em comunicado. Israel disse na terça-feira que tinha como alvo um comandante do grupo islamita Hamas, Ibrahim Biari, considerado um dos responsáveis pelo ataque do movimento islamita Hamas contra Israel em 07 de outubro.

23:43 | 01/11 Correio da Manhã Hamas diz que 195 palestinianos foram mortos em ataques israelitas em Jabalia Pelo menos 195 palestinianos foram mortos nos ataques israelitas ao campo de refugiados de Jabalia, em Gaza, na terça e na quarta-feira, segundo o gabinete de imprensa do governo do Hamas, citado pela Reuters.



Cerca de 120 cidadãos palestinianos continuam desaparecidos entre os escombros, e pelo menos 777 ficaram feridos, informou o gabinete em comunicado.



Segundo a Reuters, Israel disse que matou líderes do Hamas, que eram o seu alvo, durante os ataques.

21:44 | 01/11 Lusa Hezbollah reivindica três ataques contra alvos israelitas no norte do país O grupo xiita libanês Hezbollah reivindicou esta quarta-feira a autoria de três novos ataques contra alvos israelitas no norte de Israel, mantendo o fogo cruzado das últimas três semanas. Por volta do meio-dia, os combatentes do grupo xiita lançaram um primeiro ataque contra um local perto da cidade fronteiriça de Blida, que causou "ataques diretos do lado israelita", de acordo com uma série de declarações do Hezbollah. Na tarde desta quarta-feira, lançaram "projéteis de artilharia e mísseis" contra o quartel-general do "novo batalhão de Zarit", onde o exército israelita estava a "concentrar os seus veículos e forças", em Khallet Wardah, causando baixas, embora não tenham especificado o número.

20:46 | 01/11 Correio da Manhã Forças Israelitas dizem ter matado outro comandante do Hamas no segundo ataque a campo de refugiados em Gaza As forças israelitas mataram outro comandante do Hamas esta quarta-feira, no seu segundo ataque ao maior campo de refugiados de Gaza em dois dias, segundo os militares, citados pela Reuters.

19:47 | 01/11 Lusa ONU admite que ataques a campo de refugiados podem ser "crimes de guerra" O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou esta quarta-feira que os bombardeamentos de Israel contra o campo de refugiados palestinianos de Jabaliya, na Faixa de Gaza, "podem constituir crimes de guerra". O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou esta quarta-feira que os bombardeamentos de Israel contra o campo de refugiados palestinianos de Jabaliya, na Faixa de Gaza, "podem constituir crimes de guerra". "Dado o elevado número de vítimas civis e a escala de destruição na sequência dos ataques aéreos israelitas ao campo de refugiados de Jabaliya, estamos seriamente preocupados com o facto de se tratar de ataques desproporcionados que podem constituir crimes de guerra", escreveu o Alto Comissariado numa mensagem na rede social X (antigo Twitter). Já esta quarta-feira o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, fez também saber, através de um porta-voz, que está chocado com o bombardeamento israelita no campo de refugiados de Jabaliya.

18:30 | 01/11 Lusa Ministro israelita diz que Hamas tem de "escolher entre morrer ou render-se" O ministro da Defesa israelita afirmou hoje que o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, tem de escolher entre "morrer ou render-se incondicionalmente". O ministro da Defesa israelita afirmou hoje que o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, tem de escolher entre "morrer ou render-se incondicionalmente". O Hamas "tem apenas duas opções: morrer ou render-se incondicionalmente", afirmou o ministro Yoav Gallant, numa conferência de imprensa em Telavive. Para o ministro da Defesa israelita, "não existe uma terceira opção".

18:29 | 01/11 Lusa Mais de 400 cidadãos retirados de Gaza para o Egito dos quais 76 feridos 76 palestinianos feridos e 335 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade foram retirados hoje de Gaza para o Egito, disse uma fonte dos serviços de segurança egípcios. 76 palestinianos feridos e 335 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade foram retirados hoje de Gaza para o Egito, disse uma fonte dos serviços de segurança egípcios. A retirada destes cidadãos, no total de 411, foi a primeira desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 07 de outubro. "Às 16:30 (14:30 GMT), 76 palestinianos feridos a bordo de ambulâncias e 335 pessoas com passaporte estrangeiro a bordo de seis autocarros atravessaram" o posto fronteiriço de Rafah, a única abertura ao mundo do pequeno território de Gaza que não está nas mãos de Israel, disse um responsável dos serviços de segurança egípcios no local, contactado por telefone pela agência de notícias AFP, em Ismaília, no nordeste do Egito.

18:25 | 01/11 Lusa Comissário da ONU entra em Gaza e exige cessar-fogo e corredor humanitário O comissário-geral da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, entrou esta quarta-feira em Gaza para expressar o seu apoio à população local e exigir de novo um cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários. O comissário-geral da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, entrou esta quarta-feira em Gaza para expressar o seu apoio à população local e exigir de novo um cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários. "Precisamos de um corredor humanitário, precisamos de um cessar-fogo humanitário", afirmou Lazzarini, em declarações à imprensa, após entrar no enclave através da passagem de Rafah com o Egipto, durante a visita de um alto funcionário internacional na Faixa de Gaza. Lazzarini esteve em Rafah, onde visitou uma escola da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) que também serve como refúgio dos bombardeamentos para um grande número de palestinianos.

18:25 | 01/11 Lusa Exército israelita acusa Hámas de ter apreendido combustível dos hospitais de Gaza O Exército israelita afirmou que o grupo islâmico palestiniano Hamas apreendeu combustível armazenado nos O Exército israelita afirmou que o grupo islâmico palestiniano Hamas apreendeu combustível armazenado nos hospitais de Gaza contra a vontade dos gestores e profissionais das unidades hospitalares. O Exército apresentou esta quarta-feira uma gravação áudio de uma conversa telefónica, supostamente intercetada pelos serviços de inteligência israelitas, na qual se ouvem dois homens a falar em árabe, um dos quais é identificado como "residente em Gaza e comandante do Hamas" e o outro como "funcionário do centro hospitalar". "Apesar da sua natureza sensível, esta informação de inteligência intercetada está a ser desclassificada para mostrar a exploração cínica dos recursos humanitários na Faixa de Gaza pelo Hamas", afirmou o Exército israelita num comunicado.

17:17 | 01/11 Lusa Guterres "chocado" com bombardeamento em campo de refugiados de Gaza O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, está chocado com o bombardeamento israelita no campo de refugiados de Jabaliya, em Gaza, que causou dezenas de mortos, disse o seu porta-voz. O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, está chocado com o bombardeamento israelita no campo de refugiados de Jabaliya, em Gaza, que causou dezenas de mortos, disse o seu porta-voz. "O secretário-geral está chocado com a escalada da violência em Gaza, causando a morte de palestinianos, incluindo mulheres e crianças, em ataques aéreos israelitas em áreas residenciais do densamente povoado campo de refugiados de Jabaliya", disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, no seu 'briefing' diário à imprensa. Dezenas de palestinianos foram mortos no bombardeamento de terça-feira no maior campo de refugiados da Faixa de Gaza, um ataque que o exército israelita confirmou, indicando que visava um dos responsáveis pelo ataque do Hamas de 7 de outubro.

17:08 | 01/11 Lusa Comandante israelita diz que tropas estão às portas da cidade de Gaza Um comandante das forças armadas de Israel assegurou esta quarta-feira que as suas tropas já entraram nos túneis da Faixa de Gaza, às portas da cidade de Gaza, no norte do enclave palestiniano, noticia a agência Europa Press. Um comandante das forças armadas de Israel assegurou esta quarta-feira que as suas tropas já entraram nos túneis da Faixa de Gaza, às portas da cidade de Gaza, no norte do enclave palestiniano, noticia a agência Europa Press. Em declarações aos jornalistas junto à Faixa de Gaza, o comandante da 162.ª Divisão das Forças de Defesa de Israel (FDI), Itzik Cohen, sublinhou que foi o movimento islamita Hamas quem "escolheu esta guerra". "Foi o Hamas que escolheu esta guerra, não fomos nós", afirmou Itzik Cohen, referindo que nos últimos dias as FDI alcançaram "grande parte das infraestruturas do Hamas, incluindo as suas instalações estratégicas e túneis subterrâneos".

16:32 | 01/11 Lusa Bloco de Esquerda condena posição de Gomes Cravinho sobre ataque a campo de refugiados de Jabaliya O líder parlamentar do Bloco de Esquerda considerou esta quarta-feira "uma vergonha" a posição manifestada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o bombardeamento ao campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza. "Uma vergonha de posição do ministro dos Negócios Estrangeiros [João Gomes Cravinho]. Nem uma palavra sobre a responsabilidade de Israel no ataque que já foi assumido, nada sobre cessar-fogo como pede a ONU, nenhuma condenação da punição coletiva como fez António Guterres", escreveu Pedro Filipe Soares na rede social X (antigo Twitter).

16:09 | 01/11 Correio da Manhã Pelo menos 320 cidadãos estrangeiros já saíram da Faixa de Gaza para o Egito Pelo menos 320 cidadãos com passaportes estrangeiros já saíram da Faixa de Gaza para o Egito, avançam fontes de segurança egípcias e um funcionário palestiniano, citados pela Reuters.

Os cidadãos deixaram Gaza em seis autocarros e espera-se que a evacuação do território continue nos próximos dias. Há pelo menos 500 cidadãos estrangeiros autorizados a sair da Faixa de Gaza.

15:54 | 01/11 Lusa Jordânia retira embaixador em Telavive em protesto contra ofensiva militar A Jordânia decidiu hoje retirar imediatamente o seu embaixador em Israel, em protesto contra a ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza, noticia a agência AFP. A Jordânia decidiu hoje retirar imediatamente o seu embaixador em Israel, em protesto contra a ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza, noticia a agência AFP. "Hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ayman Al-Safadi, decidiu convocar imediatamente o embaixador da Jordânia em Israel", indicou, em comunicado, o ministério, acrescentando que "condena a guerra israelita que mata pessoas inocentes em Gaza". A Jordânia assinou um acordo de paz com Israel em 1994, o segundo país árabe a fazê-lo depois do Egito.

15:38 | 01/11 Lusa Milhares de doentes em Gaza precisam de cuidados urgentes e regulares Milhares de habitantes da Faixa de Gaza precisam de cuidados médicos urgentes, quer na sequência de ferimentos no contexto do conflito em curso, quer por doenças crónicas, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta quarta-feira, as autoridades egípcias autorizaram a abertura do posto fronteiriço de Rafah para fins exclusivamente humanitários, nomeadamente para o transporte de pessoas com necessidades médicas. Em comunicado, a OMS saudou a decisão do Egito de aceitar acolher e tratar "81 pessoas da Faixa de Gaza feridas e doentes".

13:31 | 01/11 Lusa Primeiros estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade chegam ao Egito Um primeiro grupo de estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade chegou esta quarta-feira ao Egito, vindo da Faixa de Gaza, após os bombardeamentos israelitas sobre o território palestiniano. Um primeiro grupo de estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade chegou esta quarta-feira ao Egito, vindo da Faixa de Gaza, após os bombardeamentos israelitas sobre o território palestiniano. Segundo disse à agência AFP um responsável egípcio, que pediu o anonimato, este primeiro grupo é composto nomeadamente por crianças, mulheres e idosos. As televisões egípcias têm difundido imagens de pessoas a descerem de autocarros no lado egípcio do posto fronteiriço de Rafah, na fronteira com Gaza, depois de anunciada uma abertura excecional para permitir a passagem de 90 feridos palestinianos e cerca de 545 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade.

13:29 | 01/11 Lusa Irão e Turquia pedem conferência para evitar uma guerra regional Os chefes da diplomacia turca e iraniana, respetivamente Hakan Fidan e Amir Abdollahian, pediram esta quarta-feira em Ancara a realização de uma conferência internacional o mais rapidamente possível, para evitar uma guerra regional com origem no atual conflito Israel-Hamas. Os chefes da diplomacia turca e iraniana, respetivamente Hakan Fidan e Amir Abdollahian, pediram esta quarta-feira em Ancara a realização de uma conferência internacional o mais rapidamente possível, para evitar uma guerra regional com origem no atual conflito Israel-Hamas. "O Presidente iraniano propôs uma reunião com os dirigentes regionais, os países muçulmanos e árabes, o mais rapidamente possível para pôr fim à guerra" na Faixa de Gaza, declarou o ministro iraniano numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo turco, em Ancara, citado pela agência France-Presse (AFP). De acordo com o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, "os países da região devem assumir as suas responsabilidades", caso contrário "esta espiral de violência continuará a reproduzir-se na região", defendeu.

11:40 | 01/11 Lusa "Vamos fazer o nosso trabalho e continuar até à vitória": Netanyahu promete vencer a guerra contra Hamas O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu esta quarta-feira que o país irá vencer a guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas, apesar das "perdas dolorosas" de soldados israelitas no conflito. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu esta quarta-feira que o país irá vencer a guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas, apesar das "perdas dolorosas" de soldados israelitas no conflito. "Estamos numa guerra que é difícil e que será longa. Prometo aos cidadãos de Israel que vamos fazer o nosso trabalho e continuar até à vitória", afirmou Benjamin Netanyahu, citado pela agência AFP, horas depois de ter sido anunciado a morte, nas últimas 24 horas, de 11 soldados israelitas na sequência de combates na Faixa de Gaza.

11:19 | 01/11 Campo de refugiados em Gaza bombardeado pela segunda vez em menos de 24 horas As autoridades palestinianas reportaram um segundo ataque ao centro de refugiados de Jabalia, em Gaza, menos de 24 horas após o bombardeamento que culminou na morte de mais de 50 pessoas.



A informação foi avançada pela Al Jazeera.

10:37 | 01/11 Correio da Manhã Saiba quem consta na lista de pessoas intruídas a deixar Gaza através da passagem de Rafah Na lista de cerca de 500 pessoas instruídas a abandonar Gaza através da passagem de Rafah estão civis palestinianos feridos e cidadãos com dupla nacionalidade.



De acordo com a Al Jazeera, estão civis com passaporte austríaco, japonês, búlgaro, indonésio, italiano, grego, australiano, checo e jordano.

10:29 | 01/11 Lusa Hamas saúda decisão da Bolívia por romper relações com Telavive O movimento islamita palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, saudou esta quarta-feira a decisão do Governo da Bolívia de romper as relações diplomáticas com Israel. O movimento islamita palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, saudou esta quarta-feira a decisão do Governo da Bolívia de romper as relações diplomáticas com Israel. "Elogiamos fortemente a postura corajosa do Governo boliviano por cortar laços com a entidade sionista, que ocorreu em resposta à agressão fascista israelita e aos massacres cometidos a cada minuto contra o nosso povo na já bloqueada Faixa de Gaza", disse o Hamas, citado em comunicado. O grupo extremista renovou ainda o seu apelo para que os países árabes e islâmicos, que "normalizaram as suas relações" com Israel, sigam os passos de Bolívia, Chile e Colômbia.

10:26 | 01/11 Correio da Manhã Hamas diz que sete reféns morreram no bombardeamento israelita em campo de refugiados de Jabalia O Hamas afirmou que o ataque israelita ao campo de refugiados de Jabalia, em Gaza, matou sete reféns, três dos quais com passaportes estrangeiros.



"Sete prisioneiros foram mortos no massacre de Jabalia, incluindo três titulares de passaportes estrangeiros", informa o grupo militar islâmico, citado pela Al Jazeera.



Ghazi Hamad, responsável do Hamas, afirma que Israel não está preocupado "com a segurança dos prisioneiros em Gaza, durante os "bombardeamentos indiscriminados".





07:56 | 01/11 Correio da Manhã Passagem de Rafah aberta em Gaza pela primeira vez desde o início do conflito A passagem de Rafah foi aberta na manhã desta quarta-feira pela primeira vez desde o início do conflito, a 7 de outubro. Os civis começaram a abandonar a região, informa a Al Jazeera.

07:36 | 01/11 Lusa Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerra O exército israelita anunciou esta quarta-feira ter atingido mais de 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde o início da guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamita Hamas, em 7 de outubro.





07:35 | 01/11 Lusa Arábia Saudita condena ataque a campo de refugiados em Gaza A Arábia Saudita condenou esta quarta-feira "com toda a veemência" o bombardeamento israelita de um campo de refugiados em Gaza, que fez dezenas de mortos e que, segundo Israel, tinha como alvo um comandante do movimento islamita palestiniano Hamas. "O Reino da Arábia Saudita condena com a maior veemência o ataque desumano das forças de ocupação israelitas ao campo de refugiados de Jabaliya, na Faixa de Gaza sitiada, que matou e feriu um grande número de civis inocentes", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita na rede social X.

07:33 | 01/11 Lusa Colômbia chama embaixadora devido a "massacre do povo palestiniano" O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, chamou a embaixadora em Israel, Margarita Manjarrez, para consultas sobre o "massacre do povo palestiniano", em referência às mais de 8500 mortes causadas pelos bombardeamentos israelitas em Gaza. "Decidi chamar a nossa embaixadora em Israel para consultas. Se Israel não parar o massacre do povo palestiniano, não poderemos estar lá", disse Petro na rede social X (antigo Twitter), na terça-feira. Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Colômbia pediu ao movimento islamita palestiniano Hamas e a Israel que estabeleçam um cessar-fogo e respeitem o direito humanitário Internacional.

07:32 | 01/11 Lusa Corte total das linhas telefónicas e de Internet em Gaza O operador de telecomunicações palestiniano Paltel disse esta quarta-feira que houve um "corte total" das linhas telefónicas e de Internet na Faixa de Gaza, cercada pelo exército israelita. O operador de telecomunicações palestiniano Paltel disse esta quarta-feira que houve um "corte total" das linhas telefónicas e de Internet na Faixa de Gaza, cercada pelo exército israelita. "Lamentamos informar os nossos compatriotas do nosso querido país que as comunicações e os serviços de Internet em Gaza foram completamente cortados", declarou a Paltel na rede social X.

07:31 | 01/11 Lusa Chile convoca embaixador em Israel após ataque a campo de refugiados de Gaza O Chile decidiu na terça-feira convocar o o embaixador em Israel, Jorge Carvajal, para consultas devido às "inaceitáveis violações" do direito internacional humanitário "que Israel cometeu na Faixa de Gaza". O Chile decidiu na terça-feira convocar o o embaixador em Israel, Jorge Carvajal, para consultas devido às "inaceitáveis violações" do direito internacional humanitário "que Israel cometeu na Faixa de Gaza". "O Chile condena veementemente e constata com grande preocupação que estas operações militares - que, nesta fase do seu desenvolvimento, implicam uma punição coletiva da população civil palestiniana em Gaza - não respeitam as normas fundamentais do direito internacional", afirmou o Governo em comunicado. Santiago do Chile sublinhou que tal "é demonstrado pelas mais de oito mil vítimas civis, na maioria mulheres e crianças".

21:37 | 31/10 Correio da Manhã Secretário de Estado dos EUA chega a Israel na sexta-feira O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chega a Israel na sexta-feira, onde se vai encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com outras autoridades, afirmou um repórter do site de notícias Axios, no X (antigo Twitter), citado pela Reuters.

20:54 | 31/10 Lusa Desrespeito pelas regras básicas da guerra está a tornar-se norma O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) apontou esta terça-feira que a escalada do conflito em Gaza mostra que o desrespeito pelas regras básicas da guerra está a tornar-se "cada vez mais a norma e não exceção". O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) apontou esta terça-feira que a escalada do conflito em Gaza mostra que o desrespeito pelas regras básicas da guerra está a tornar-se "cada vez mais a norma e não exceção". Numa intervenção perante o Conselho de Segurança da ONU, o líder do ACNUR, Filippo Grandi, chamou a atenção do corpo diplomático para os 114 milhões de refugiados e deslocados em todo o mundo, dizendo tratar-se de um sintoma tangível, e por vezes negligenciado, da atual "desordem extrema do mundo". "A deslocação forçada é também uma consequência da incapacidade de manter a paz e a segurança. (...) As últimas três semanas forneceram provas devastadoras de que o desrespeito pelas regras básicas da guerra -- o direito humanitário internacional -- está a tornar-se cada vez mais a norma e não a exceção, com civis inocentes mortos em números sem precedentes", lamentou.

19:29 | 31/10 Lusa EUA mobilizam mais 300 soldados na região para evitar escalada do conflito Os EUA vão mobilizar mais 300 militares no Médio Oriente, para evitar uma escalada regional do conflito entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas e proteger as suas próprias forças, adiantou hoje o Departamento de Defesa norte-americano. Os EUA vão mobilizar mais 300 militares no Médio Oriente, para evitar uma escalada regional do conflito entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas e proteger as suas próprias forças, adiantou hoje o Departamento de Defesa norte-americano. O porta-voz do Pentágono, o general Pat Ryder, garantiu hoje, em conferência de imprensa, que nenhum elemento desse contingente terá como destino Israel. O grupo viajará desde as suas bases nos Estados Unidos até a área de atuação do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), que atua no Médio Oriente, Ásia Central e partes do sul da Ásia.

19:29 | 31/10 Lusa Fronteira de Rafah deverá abrir quarta-feira para entrada de feridos de Gaza no Egito A fronteira de Rafah, a única entrada e saída do território palestiniano sitiado que não está nas mãos de Israel, abrirá quarta-feira para receber vários palestinianos feridos, disse à agência noticiosa espanhola EFE fonte do posto fronteiriço. A fronteira de Rafah, a única entrada e saída do território palestiniano sitiado que não está nas mãos de Israel, abrirá quarta-feira para receber vários palestinianos feridos, disse à agência noticiosa espanhola EFE fonte do posto fronteiriço. A fonte acrescentou que as autoridades egípcias prepararam um hospital de campanha para receber os palestinianos feridos no local, referindo que os casos graves e os que necessitam de tratamento adicional e cuidados especiais serão transferidos para outros hospitais para tratamento. Esta informação foi também divulgada pelos meios de comunicação social pró governamentais al-Qahera News e Extra News.

19:28 | 31/10 Lusa Turquia, Egito e Jordânia condenam ataque a campo de refugiados em Gaza A Turquia, o Egito e a Jordânia condenaram esta terça-feira o bombardeamento israelita do campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, que fez pelo menos 50 mortos e várias centenas de feridos, segundo fontes oficiais. A Turquia, o Egito e a Jordânia condenaram esta terça-feira o bombardeamento israelita do campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, que fez pelo menos 50 mortos e várias centenas de feridos, segundo fontes oficiais. O Presidente turco, o islamita Recep Tayyip Erdogan, acusou Israel de cometer crimes de guerra e atos de "barbárie" em Gaza, depois de o bombardeamento de hoje ter causado danos no único hospital que atende doentes oncológicos naquele território palestiniano. "Tornou-se a mais recente vítima da barbárie de Israel. Os doentes com cancro perderam o acesso aos tratamentos. Não se toca nos hospitais em tempo de guerra", sustentou o chefe de Estado turco, após uma reunião do seu Governo.

18:19 | 31/10 Correio da Manhã Israel confirma autoria de ataque a campo de refugiados em Gaza e diz que matou mais um líder do Hamas O porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, confirmou esta terça-feira que as forças foram responsáveis pelo bombardeamento que culminou com a morte de mais de 50 pessoas no campo de refugiados de Jabalia, em Gaza.



Segundo a Al Jazeera, Ebrahim Biari, um líder do Hamas, morreu durante o ataque.

17:37 | 31/10 Correio da Manhã Porta-voz do Hamas afirma que o grupo vai libertar reféns estrangeiros nos próximos dias O Hamas disse esta terça-feira aos medidadores que vai libertar um certo número de prisioneiros estrangeiros nos próximos dias, afirmou o porta-voz do braço armado do grupo, Abu Ubaida, segundo a Reuters.

16:19 | 31/10 Correio da Manhã Dois soldados israelitas mortos na Faixa de Gaza. Tinham 20 anos Dois soldados das Forças de Defesa Israelitas (IDF) foram mortos durante operações terrestres na Faixa de Gaza, informa o Haaretz.



As vítimas são Roei Wolf, de 20 anos, residente em Ramat Gan, e Lavi Lipshitz, da mesma idade, de Modi'in-Maccabim-Reut.

14:55 | 31/10 50 mortos em ataque a campo de refugiados em Gaza Mais de 50 pessoas foram mortas no ataque ao campo de refugiados de Jabalia, em Gaza, informa a Al Jazeera.



O diretor do Hospital Indonésio em Gaza referiu que ainda não podia fornecer o número total de vítimas e que a unidade hospitalar iria deixar de trabalhar a partir de amanhã devido à falta de recursos.



14:21 | 31/10 Lusa Crianças e mulheres representam 70% dos civis mortos em Gaza As crianças e as mulheres constituíam cerca de 70 por cento das mais de 8.300 vítimas civis palestinianas da guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas reportadas até segunda-feira, anunciou esta terça-feira a ONU. Os números incluem 3.747 crianças 2.062 mulheres entre as vítimas mortais, de acordo com o relatório diário do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU.

13:53 | 31/10 Correio da Manhã Hamas diz que ataques israelitas já fizeram mais de 8500 mortos. 3500 são crianças O Ministério da Saúde de Gaza afirmou ter registado a morte de pelo menos 219 pessoas nas últimas 24 horas, subindo assim o número de vítimas de ataques israelitas para 8525.



O porta-voz daquele ministério revelou que as vítimas mortais incluem 3542 crianças e 2187 mulheres, informa a Al Jazeera.





O Ministério da Saúde de Gaza afirmou ter registado a morte de pelo menos 219 pessoas nas últimas 24 horas, subindo assim o número de vítimas de ataques israelitas para 8525.O porta-voz daquele ministério revelou que as vítimas mortais incluem 3542 crianças e 2187 mulheres, informa a Al Jazeera.

10:36 | 31/10 Correio da Manhã Israel diz ter detido 38 palestinianos, incluindo oito membros do Hamas Israel disse, esta terça-feira, que deteve 38 palestinianos procurados pelo Exército, incluindo oito membros do Hamas, avançou o jornal Haaretz.



Através de um comunicado, o Exército israelita garantiu ainda ter apreendido armas, numa operação realizada durante a noite desta terça-feira.

08:54 | 31/10 Correio da Manhã Israel diz que Hamas tem 240 reféns em Gaza O porta-voz do Exército israelita disse, esta terça-feira, que o Hamas tem 240 reféns em Gaza, avançou o jornal Haaretz.



Daniel Hagari indicou ainda que o Exército notificou as famílias de 315 soldados israelitas mortos.









08:19 | 31/10 Lusa Japão impõe sanções ao Hamas O Governo japonês impôs esta terça-feira sanções contra nove membros e uma entidade ligada ao grupo islamita palestiniano Hamas, anunciou o porta-voz do executivo nipónico, Hirokazu Matsuno. "Preparámos esta lista de indivíduos com o objetivo de cessar a fonte de rendimento das atividades terroristas do Hamas", disse Matsuno numa conferência de imprensa, acrescentando que são esperadas outras medidas do Governo japonês no futuro.

08:18 | 31/10 Lusa Ataques registados nos arredores de um hospital do Crescente Vermelho palestiniano O Crescente Vermelho Palestiniano expressou alarme com os ataques nos arredores de um dos hospitais da organização humanitária no norte da Faixa de Gaza, onde civis se refugiaram para se protegerem de bombardeamentos israelitas. O Crescente Vermelho Palestiniano expressou alarme com os ataques nos arredores de um dos hospitais da organização humanitária no norte da Faixa de Gaza, onde civis se refugiaram para se protegerem de bombardeamentos israelitas. "Continuam os ataques aéreos e de artilharia na zona de Tel al-Hawa, em Gaza, onde está situado o hospital al-Quds", declarou o Crescente Vermelho Palestiniano (PRCS, na sigla em inglês), na rede social X. "O edifício está a tremer e os civis deslocados e as equipas de trabalho estão em estado de medo e pânico", acrescentou.

08:16 | 31/10 Lusa Filipinas não conseguem localizar 49 cidadãos em Gaza O Ministério dos Negócios Estrangeiros filipino informou que 49 dos 136 cidadãos do país na Faixa de Gaza estão incontactáveis e os 87 restantes enfrentam "problemas crescentes" para encontrar água potável. "Por enquanto, 49 filipinos ainda estão incontactáveis", admitiu, na segunda-feira, o embaixador das Filipinas na Jordânia, Wilfredo Santos, de acordo com a agência de notícias estatal filipina PNA. Santos acrescentou que as autoridades estão em contacto com 87 dos filipinos que permanecem em Gaza, e que, "embora o seu abastecimento alimentar seja suficiente, o acesso à água está a tornar-se cada vez mais difícil".

08:14 | 31/10 Lusa Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do Hamas O exército israelita informou esta terça-feira que as tropas atacaram nas últimas horas cerca de 300 alvos na Faixa de Gaza, incluindo instalações militares subterrâneas do movimento islamita Hamas, matando um dos comandantes do grupo. "Durante o último dia, as forças de combate combinadas das Forças de Defesa de Israel atacaram cerca de 300 alvos, incluindo posições ocultas de lançamento de mísseis antitanque e foguetes, bem como complexos militares dentro de túneis pertencentes à organização terrorista Hamas", disse o porta-voz militar em comunicado. As tropas "mataram os terroristas" durante os confrontos "e deram instruções à força aérea para atacar alvos e infraestruturas terroristas em tempo real".

01:32 | 31/10 Lusa Exército israelita anuncia ataques aéreos no Líbano contra o Hezbollah O Exército israelita informou esta terça-feira que realizou ataques aéreos no Líbano contra o movimento xiita Hezbollah, um aliado do grupo islamita palestiniano Hamas. O Exército israelita informou esta terça-feira que realizou ataques aéreos no Líbano contra o movimento xiita Hezbollah, um aliado do grupo islamita palestiniano Hamas. "Aviões de combate atacaram recentemente as infraestruturas da organização terrorista Hezbollah no território do Líbano", anunciou o Exército na rede social X (antiga Twitter). "Entre as infraestruturas atacadas, foram destruídas armas, posições e locais utilizados pela organização", acrescentou o Exército.

00:14 | 31/10 Lusa Embaixador israelita na ONU coloca estrela amarela ao peito O embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan, pôs na segunda-feira uma estrela amarela no peito, durante uma reunião do Conselho de Segurança, garantindo que a usaria com orgulho se o conselho não condenar o Hamas. O embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan, pôs na segunda-feira uma estrela amarela no peito, durante uma reunião do Conselho de Segurança, garantindo que a usaria com orgulho se o conselho não condenar o Hamas. "Alguns de vocês não aprenderam nada nos últimos 80 anos. Alguns de vocês esqueceram por que esta organização foi criada", disse o embaixador, denunciando o silêncio do Conselho de Segurança sobre os ataques sem precedentes do movimento islamita em Israel, em 07 de outubro. O Conselho de Segurança -- que continua profundamente dividido sobre a situação no Médio Oriente - não adotou qualquer resolução sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

21:40 | 30/10 Lusa ONU rejeita que elevado número de crianças mortas em Gaza seja "dano colateral" O líder da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, rejeitou esta segunda-feira que as quase 3.200 crianças mortas em Gaza pelos ataques israelitas sejam um "dano colateral" e alertou para o "nível de destruição sem precedentes" no enclave. O líder da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, rejeitou esta segunda-feira que as quase 3.200 crianças mortas em Gaza pelos ataques israelitas sejam um "dano colateral" e alertou para o "nível de destruição sem precedentes" no enclave. "O nível de destruição não tem precedentes, a tragédia humana que se desenrola sob a nossa vigilância é insuportável", disse Lazzarini numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, classificando como "chocantes" quer os "horríveis ataques" de 07 de outubro do grupo islamita Hamas em território israelita, quer os "incansáveis bombardeamentos" das forças israelitas na Faixa de Gaza. De acordo com o comissário geral da UNRWA, citando dados da organização não-governamental Save the Children, quase 3.200 crianças foram mortas em Gaza em apenas três semanas de conflito.

21:39 | 30/10 Lusa EUA acreditam que cem camiões de ajuda humanitária podem entrar por dia na Faixa de Gaza A Casa Branca considerou esta segunda-feira possível que cem camiões possam entrar por dia em breve na Faixa de Gaza com ajuda humanitária, apesar de não ser favorável a um cessar-fogo no conflito entre Israel e o movimento palestiniano Hamas. A Casa Branca considerou esta segunda-feira possível que cem camiões possam entrar por dia em breve na Faixa de Gaza com ajuda humanitária, apesar de não ser favorável a um cessar-fogo no conflito entre Israel e o movimento palestiniano Hamas. "Este é um primeiro objetivo", disse em conferência de imprensa John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, acreditando que possa ser atingido "nos próximos dias", depois de o Presidente norte-americano, Joe Biden, ter apelado no domingo para se aumentar "significativamente e imediatamente" o fluxo de assistência ao território palestiniano sitiado e bombardeado por Israel. O porta-voz afirmou, por outro lado, que um cessar-fogo "não é a resposta certa neste momento", reiterando que o grupo islamita que controla a Faixa de Gaza "seria o único a beneficiar disso".

20:57 | 30/10 Lusa Hezbollah anuncia novos lançamentos de mísseis contra alvos militares O grupo xiita libanês Hezbollah efetuou esta segunda-feira uma série de lançamentos de mísseis e outros ataques contra alvos israelitas, a maioria deles equipamento militar do Exército de Israel, no âmbito do fogo cruzado em curso há três semanas. Combatentes do Hezbollah atingiram hoje à tarde "com armas apropriadas" equipamento técnico que estava a ser utilizado em três postos militares diferentes no norte de Israel, declarou o grupo xiita em vários comunicados, afirmando ter conseguido realizar "ataques certeiros" em todos os casos. O grupo reivindicou também dois lançamentos de mísseis teledirigidos contra o mesmo tipo de alvo noutras duas posições israelitas próximas da fronteira entre o Líbano e Israel.

20:56 | 30/10 Lusa ONU rejeita que elevado número de crianças mortas em Gaza seja "dano colateral" O líder da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, rejeitou esta segunda-feira que as quase 3.200 crianças mortas em Gaza pelos ataques israelitas sejam um "dano colateral" e alertou para o "nível de destruição sem precedentes" no enclave. O líder da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, rejeitou esta segunda-feira que as quase 3.200 crianças mortas em Gaza pelos ataques israelitas sejam um "dano colateral" e alertou para o "nível de destruição sem precedentes" no enclave. "O nível de destruição não tem precedentes, a tragédia humana que se desenrola sob a nossa vigilância é insuportável", disse Lazzarini numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, classificando como "chocantes" quer os "horríveis ataques" de 07 de outubro do grupo islamita Hamas em território israelita, quer os "incansáveis bombardeamentos" das forças israelitas na Faixa de Gaza. De acordo com o comissário geral da UNRWA, citando dados da organização não-governamental Save the Children, quase 3.200 crianças foram mortas em Gaza em apenas três semanas de conflito.

19:26 | 30/10 Lusa Exército pede à ONU "cautela" face a número de vítimas publicado pelo Hamas As Nações Unidas (ONU) e as organizações humanitárias devem encarar com "extrema cautela" os números de vítimas mortais do conflito em Gaza que o governo do Hamas naquele território fornece diariamente, disse esta segunda-feira um porta-voz do exército israelita. As Nações Unidas (ONU) e as organizações humanitárias devem encarar com "extrema cautela" os números de vítimas mortais do conflito em Gaza que o governo do Hamas naquele território fornece diariamente, disse esta segunda-feira um porta-voz do exército israelita. "A ONU acredita que estes números são credíveis, mas eu encararia com grande cautela a veracidade de tudo o que sai de Gaza", disse o porta-voz militar Jonathan Conricus, numa conferência de imprensa em Genebra, na qual participou de forma virtual a partir de Israel, garantindo que as forças israelitas "fazem todos os possíveis para minimizar os danos aos civis". As Nações Unidas utilizam na sua informação diária as estatísticas do Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas, que estima o número de mortos nos ataques israelitas em mais de 8.000, incluindo mais de 3.000 crianças e mais de 2.000 mulheres.

19:25 | 30/10 Lusa Putin acusa EUA de serem responsáveis pelo "caos mortal" no Médio Oriente O Presidente russo, Vladimir Putin, acusou esta segunda-feira os Estados Unidos de serem os responsáveis pelo "caos mortal" no Médio Oriente, após mais de três semanas de guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas, que causou milhares de mortos. O Presidente russo, Vladimir Putin, acusou esta segunda-feira os Estados Unidos de serem os responsáveis pelo "caos mortal" no Médio Oriente, após mais de três semanas de guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas, que causou milhares de mortos. "Devemos compreender claramente quem, na realidade, são as fontes da tragédia dos povos do Médio Oriente e de outras regiões do mundo. São as atuais elites dominantes dos Estados Unidos e os seus satélites, que são os principais beneficiários da instabilidade global", acusou o chefe de Estado russo, durante uma reunião governamental transmitida pela televisão russa. Putin acusou também hoje a Ucrânia e os "serviços especiais ocidentais" de terem instigado, "inclusive através das redes sociais", o ataque no domingo à noite ao aeroporto na república russa do Daguestão, de maioria muçulmana, após um voo de Israel ter aterrado na região.

18:28 | 30/10 Lusa Exército israelita está "a progredir metodicamente" na Faixa de Gaza, diz Netanyahu O Exército israelita está "a progredir metodicamente, passo a passo" na Faixa de Gaza, disse hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistindo que o movimento islamita palestiniano Hamas será derrotado e o enclave "será diferente". "Esta campanha levará tempo, haverá obstáculos, haverá dificuldades, haverá baixas, também haverá surpresas, mas no final prometo-vos uma coisa: o Hamas receberá um golpe muito forte. O Hamas será derrotado e Gaza será diferente", afirmou Netanyahu no início de uma reunião do Conselho de Ministros. O líder israelita referiu-se ao avanço das suas tropas dentro da Faixa de Gaza, descrevendo que "está a acontecer em passos metódicos, mas poderosos, alcançando um progresso sistemático".

18:22 | 30/10 Netanyahu rejeita hipótese de cessar-fogo e garante que vai eliminar o Hamas O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garantiu que o país não se vai render ao Hamas e que não haverá cessar-fogo.



"Os pedidos de cessar-fogo são apelos para que Israel se renda ao Hamas. Isto não vai acontecer", disse Netanyahu numa conferência de imprensa em Telavive, instando a comunidade internacional a juntar-se ao seu país na exigência da libertação "imediata e incondicional" dos reféns detidos pelo Hamas no enclave palestiniano.



Netanyahu descreveu o conflito com o grupo militar islâmico como uma batalha entre a "civilização e a barbárie".



O israelita declarou que as forças do país não vão parar até eliminar o Hamas.

17:50 | 30/10 Lusa Israelitas em Portugal exibem imagens de reféns para sensibilizar opinião pública Imagens de alguns dos 229 reféns israelitas raptados pelo movimento extremista islâmico Hamas são esta segunda-feira exibidas no Porto e em Lisboa como forma de sensibilizar os portugueses para a situação em Gaza. "Esta é uma iniciativa local de israelitas e judeus em Portugal, principalmente em Lisboa, porque somos cidadãos preocupados", afirmou um dos promotores, Eyal Goldman, residente no Porto. O promotor da iniciativa disse que a ideia é "apelar à humanidade e ao povo de Portugal para que apoiem este apelo internacional a partir Portugal", lembrando que "mais de 230 pessoas, foram raptadas, entre elas 18 pessoas idosas, com mais de 75 anos e há 33 reféns menores". "Muitos viram os seus pais e a sua família serem assassinados diante dos seus olhos e foram raptados pela organização terrorista Hamas para Gaza sem qualquer ajuda ou família", afirmou. "Sem qualquer questão política, apelamos às pessoas para que condenem esta situação e exijam a sua libertação imediata", acrescentou. As imagens dos reféns começaram a ser exibidas esta segunda-feira em Lisboa, no Parque Eduardo VII, e no Porto, na Avenida dos Aliados.

17:48 | 30/10 Lusa EUA avançam com medidas preventivas contra antissemitismo nas universidades As autoridades norte-americanas anunciaram esta segunda-feira novas medidas preventivas para combater os recentes atos de antissemitismo nos 'campus' universitários dos Estados Unidos, enquanto continua a guerra aberta entre o movimento islamita Hamas e Israel. As autoridades norte-americanas anunciaram esta segunda-feira novas medidas preventivas para combater os recentes atos de antissemitismo nos 'campus' universitários dos Estados Unidos, enquanto continua a guerra aberta entre o movimento islamita Hamas e Israel. Segundo a Casa Branca, altos funcionários do Departamento de Educação norte-americano vão visitar as universidades de São Francisco, Saint Louis e Maine, para debater e abordar a questão do antissemitismo, a que se seguirão centros universitários em Nova Iorque e Baltimore. Os departamentos da Justiça e da Segurança Interna também participarão nas visitas, que têm como objetivo manter o diálogo com as comunidades judaica, muçulmana e árabe, indiretamente afetadas pelos acontecimentos no Médio Oriente.

17:48 | 30/10 Lusa Reino Unido mantém nível de alerta "substancial" após reunião de segurança interna O Governo britânico decidiu manter o nível de ameaça terrorista no Reino Unido inalterado em "substancial", numa reunião sobre a segurança no país decorrente do conflito no Médio Oriente, confirmou a ministra do Interior, Suella Braverman. O Governo britânico decidiu manter o nível de ameaça terrorista no Reino Unido inalterado em "substancial", numa reunião sobre a segurança no país decorrente do conflito no Médio Oriente, confirmou a ministra do Interior, Suella Braverman. O chamado comité COBRA foi convocado para discutir a situação em Gaza e analisar o impacto que a crise poderá ter no risco de ataques terroristas internos. Em declarações transmitidas pela estação Sky News, Braverman aludiu a declarações do comissário da Polícia Metropolitana de Londres, Mark Rowley, durante o fim de semana para referir que existe "uma ameaça acrescida de terrorismo devido ao que está a acontecer" e que "é vital que haja atenção à evolução da situação".

16:55 | 30/10 Correio da Manhã Soldado israelita sequestrada pelo Hamas libertada durante operação terrestre em Gaza Uma militar israelita foi esta segunda-feira libertada pelo Hamas na Faixa de Gaza, durante uma operação militar terrestre, informou o exército israelita, citado pela Reuters.



As forças israelitas disseram que a militar, chamada Ori Megidish, foi sequestrada pelo Hamas a 7 de outubro. Megidish foi submetida a exames médicos e encontra-se "bem".



De acordo com a Reuters, não foram revelados pormenores sobre as circunstâncias da libertação.

16:09 | 30/10 Lusa Comunidades judaicas em Espanha alertam para eclosão de antissemitismo As comunidades judaicas em Espanha alertaram esta segunda-feira para a eclosão do antissemitismo no país nas últimas semanas, sobretudo, nas redes sociais, e consideraram antissemitas declarações de algumas ministras espanholas sobre Israel. "Existe muitíssima preocupação porque o que tem acontecido não se se passava há anos em Espanha", afirmou o presidente da Federação de Comunidades Judaicas em Espanha, Isaac Benzaquen. Entre as situações registadas nas últimas semanas em Espanha estão, além de mensagens e declarações nas redes sociais, um ataque a um hotel de Barcelona propriedade de israelitas, pinturas em casas particulares e um incidente numa sinagoga da cidade de Melilla, um enclave espanhol no norte de África, disse Isaac Benzaquen.

14:52 | 30/10 Correio da Manhã Netanyahu condena vídeo de reféns divulgado pelo Hamas Benjamin Netanyahu, citado pela agência Reuters, classificou como "propaganda psicológica cruel" o vídeo divulgado esta segunda-feira pelo Hamas, no qual uma refém acusou o primeiro-ministro israelita de um "fracasso político".

14:35 | 30/10 Lusa Sirenes de alerta de foguetes soam em Jerusalém Sirenes de alerta de foguetes soaram esta segunda-feira em Jerusalém, Israel, e foram ouvidas detonações, avançaram hoje jornalistas da agência francesa de notícias AFP. Segundo referiram os jornalistas no local, as sirenes soaram às 14:29 (12:29 em Lisboa) e cinco detonações foram ouvidas imediatamente. A comunicação israelita também noticiou a queda de um foguete perto do colonato de Efrat, situado na região de Belém, na Cisjordânia, a 15 quilómetros de Jerusalém.

14:26 | 30/10 Lusa Banco Mundial alerta para riscos no preço do petróleo e alimentos O Banco Mundial alertou esta segunda-feira que uma escalada no conflito do Médio Oriente pode levar o preço do petróleo para níveis desconhecidos, o que pode refletir-se num aumento global do preço dos alimentos. O Banco Mundial alertou esta segunda-feira que uma escalada no conflito do Médio Oriente pode levar o preço do petróleo para níveis desconhecidos, o que pode refletir-se num aumento global do preço dos alimentos. Segundo a mais recente edição do relatório do Banco Mundial sobre Perspetivas dos Mercados de 'Commodities', "atualmente a economia global está muito mais bem preparada para lidar com grandes choques nos preços do petróleo que na década de 1970". Mas, um agravamento na guerra entre Israel e o Hamas em conjunto com "as disrupções causadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia poderiam levar os mercados globais de 'commodities' (matérias-primas)" a terreno desconhecido.

14:23 | 30/10 Correio da Manhã "Estás a matar-nos": Reféns do Hamas culpam Netanyahu pelo "fracasso político" israelita Um grupo de reféns do Hamas deixou uma mensagem a Benjamin Netanyahu, esta segunda-feira.



Num vídeo divulgado pelo grupo islâmico, uma das prisioneiras acusou o primeiro-ministro israelita de um "fracasso político".



"Ninguém nos protegeu. Somos cidadãos inocentes que pagam impostos a Israel. Estamos em cativeiro. Estás a matar-nos", afirmou a refém.



"Não é suficiente o número de cidadãos israelitas que foram mortos?", questionou.



09:30 | 30/10 Lusa Tanques israelitas entram nos arredores da cidade de Gaza Testemunhas na Faixa de Gaza disseram que tanques israelitas entraram esta segunda-feira num bairro nos arredores da cidade de Gaza, noticiou a agência francesa AFP. Testemunhas na Faixa de Gaza disseram que tanques israelitas entraram esta segunda-feira num bairro nos arredores da cidade de Gaza, noticiou a agência francesa AFP. As fontes citadas pela AFP disseram que as forças israelitas cortaram a estrada de Salahedine, que liga o norte ao sul da Faixa de Gaza. A EFE também noticiou a presença de tanques israelitas na principal artéria do enclave palestiniano.

09:25 | 30/10 Correio da Manhã Polícia israelita gravemente ferido por esfaqueamento em Jerusalém Um polícia israelita foi esfaqueado e ficou gravemente ferido junto a uma estação ferroviária em Jerusalém, avançou o jornal Times of Israel. A vítima encontra-se a receber assistência médica no local.



A polícia matou a tiro o agressor.

07:37 | 30/10 Lusa Quatro palestinianos mortos no norte da Cisjordânia em ataque israelita As forças israelitas mataram quatro palestinianos num ataque ao campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada.

As forças israelitas mataram quatro palestinianos num ataque ao campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada. As vítimas das "balas da ocupação" têm entre 23 e 28 anos, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano. Segundo os meios de comunicação palestinianos, um dos mortos, Weam Hanoun, era líder da Jihad Islâmica e fundador da Brigada de Jenin, grupo armado que reúne todas as milícias presentes no campo, formado há pouco mais de um ano e que tem vindo a ganhar força.



07:34 | 30/10 Lusa Pelo menos 60 detenções e 20 feridos em perseguição a israelitas e judeus em aeroporto na Rússia Pelo menos 60 pessoas foram detidas e mais de 20 ficaram feridas no domingo num aeroporto na capital da república russa do Daguestão, de maioria muçulmana, onde uma multidão procurava israelitas e judeus, informaram as autoridades. Entre os feridos no aeroporto de Makhachkal contam-se nove polícias, dois dos quais foram hospitalizados, segundo o departamento do Ministério do Interior para o distrito federal do Cáucaso do Norte, que acrescentou terem sido identificados mais de 150 participantes nos tumultos.