Abençoado pela Igreja Ortodoxa e medalhado: Quem é o ‘Carniceiro de Bucha’, responsável pelo massacre na cidade

Chama-se Azatbek Omurbekov, terá cerca de 40 anos e é um tenente-coronel do exército russo: por estes dias é um dos homens mais falados do mundo. Segundo a imprensa ucraniana a e internacional, Omurbekov é o principal responsável por ter ordenado o massacre em Bucha, cujas imagens, recentemente divulgadas, chocaram o mundo e deixaram a nu uma realidade ainda pouco vista em quase um mês de conflito: a da morte indiscriminada.O militar já está a ser apelidado do ‘O Carniceiro de Bucha’.

Azatbek Omurbekov comandava precisamente da 64.º Brigada de Artilharia do Exército russo, aquela que é apontada como a principal envolvida na ocupação da cidade de Bucha, a alguns quilómetros de Kiev.

Com a retomada da cidade pelas forças ucranianas, perante uma retirada russa feita à pressa, ficaram a descoberto as barbaridades da guerra: dezenas e dezenas de cadáveres, com sinais de tortura, mãos e pés atados, alguns despidos, com membros decepados, tudo espalhado pelas ruas. A 64.º Brigada de Artilharia do Exército da Rússia tem sido apontada como uma das unidades militares russas responsável pela ocupação de Bucha e, por isso, também diretamente relacionada com as mais de 300 mortes, segundo o governo ucraniano, que se contam em Bucha.

Segundo o The Times, foi a iniciativa InformNapalm - que monitoriza, com ajuda de voluntários, a atividade militar russa, assim como dos serviços secretos da Rússia -, quem chegou à identidade do comandante da unidade militar em questão: a 51460.

Dados pessoais de Azatbek Omurbekov vieram assim a público, incluindo o email, número de telefone e morada.

Ficou também a saber-se que Omurbekov, a a unidade que comanda, foram abençoados por um bispo da Igreja Ortodoxa russa em novembro, antes de ser enviado para a Ucrânia. "A história mostra-nos que lutamos a maior parte das nossas batalhas com as nossas almas. As armas não são o mais importante. A igreja é onde podemos comungar e prepararmo-nos para o que aí vem. Com a bênção de Deus, esperamos chegar onde os nossos antepassados chegaram", disse o ‘Carniceiro de Bucha’ após a cerimónia religiosa em que foi abençoado.

Azatbek Omurbekov é um militar condecorado, tendo em 2014 recebido pelas mãos de Dmitry Bulgakov, então ministro da Defesa russo, uma medalha de mérito "pelo serviço extraordinário prestado à Rússia".

Várias imagens, que mostram Omurbekov com soldados russos, estão a ser difundidas nas redes sociais, mas muitos dos que aparecem nas fotografias negam qualquer envolvimento no massacre de Bucha, adiantando que as fotos são de 2014, quando ainda serviam o exército, distanciando-se da atual unidade militar comandada pelo ‘Carniceiro de Bucha’.