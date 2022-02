Como ajudar a Ucrânia: Conheça algumas organizações de ajuda humanitária que estão no terreno

A Rússia invadiu a Ucrânia por mar, ar e terra, deixando os ucranianos em pânico, com milhares de pessoas a tentar fugir do país. Neste sentido, organizações sem fins lucrativos pelo mundo estão a ajudar os cidadãos ucranianos.

Até agora, relata-se a morte de dezenas soldados ucranianos, e outras tantas dezenas de de civis que perderam as suas vidas, como resultado do conflito, entra várias cidades que foram devastadas.

Neste sentido, todos em redor do mundo podem ajudar a Ucrânia mesmo à distância, fazendo doações para Organizações não-governamentais (ONGs).

A Newsweek fez uma compilação de organizações que estão em ação no terreno

- Nova Ukraine (Nova Ucrânia)

A organização escreve que apoia o país trabalhando com outras organizações sem fins lucrativos focadas na Ucrânia. No site, a Nova Ucrânia escreve que realiza o seu trabalho com "altos padrões morais", levando em consideração "valores ocidentais".

- Revived Soldiers Ukraine

Esta organização tem sede no estado norte-americano do Nevada e tem como finalidade a "reabilitação médica" aos soldados do país e defende os "direitos humanos fundamentais" dos cidadãos do país

- Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV)

Este grupo foi criado há quase 160 anos e visa garantir o acesso de água a mais de três milhões e pessoas e melhorar as condições de vida de mais de 66 000 pessoas cujas casas foram destruídas em consequência de batalhas militares.

O presidente do CICV esclarece que "Se a situação de segurança permitir, as nossas equipas agora na Ucrânia continuarão o seu trabalho para reparar a infraestrutura vital, apoiar as instalações de saúde com medicamentos e equipamentos e apoiar as famílias com alimentos e produtos de higiene".

-Médicos sem Fronteiras

Esta organização tem como finalidade o combate de doenças, como a Covid-19. Neste momento, a Ucrânia é o seu principal campo de ação e estão a fornecer aconselhamento psicológico e apoio social aos cidadãos ucranianos.

-Come Back Alive

É uma instituição com sede em Kiev que está a arrecadar fundos para os militares da Ucrânia, com o objetivo de garantir que soldados e voluntários tenham condições para resistir à invasão russa.

-Army SOS

A Army SOS é uma organização que tem como lema: "Está pronto para ajudar o exército [ucraniano] hoje? Amanhã pode ser tarde demais". A finalidade desta iniciativa é angariar munições, escudos e alimentos para os soldados ucranianos.

- Sunflower of Peace

É uma recolha de fundos para fornecer mochilas médicas de primeiros socorros para paramédicos e médicos na linha da frente. Cada mochila tem a capacidade de salvar até 10 vidas. O símbolo da organização, o girassol, é a flor nacional da Ucrânia e ícone do país.