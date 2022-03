10.º dia de guerra: Corredores humanitários e nova negociação dão esperança enquanto Putin diz que sanções são "guerra"

Neste que é o décimo dia de guerra, o Presidente russo Vladimir Putin destacou que as sanções ocidentais se assemelhavam a "uma guerra" enquanto as forças russas prosseguem com o ataque à Ucrânia, onde o planeamento de evacuação civil de duas cidades foi cancelado. O cessar-fogo temporário, que daria espaço para a criação de corredores humanitários, foi desrespeitado, pelo que o processo de criação destes corredores e retirada da população foi suspenso. Mas mantém-se a esperança em várias cidades ucranianas.Relativamente ao número de refugiados ucranianos, calcula-se um aumento para 1,5 milhões de pessoas a sair da Ucrânia até este domingo, número que se situa neste momento em 1,3 milhões de pessoas.Muitas mulheres e crianças continuaram a chegar a Lviv, na Ucrânia ocidental, enquanto a estação ferroviária estatal está a colocar mais comboios para resgatar a população dos ataques russos às cidades orientais.O Kremlin acusou o Ocidente de comportar-se como um "bandido" ao cortar as relações económicas devido ao conflito que se vive na Ucrânia.Perante as sanções severas vindas do Ocidente, o Presidente Putin advertiu que qualquer tentativa de impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia teria consequências catastróficas para o mundo.O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, encontrou-se com Putin no Kremlin para discutir a crise na Ucrânia. Israel, país com um grande número de imigrantes russos, ofereceu-se para mediar o conflito.A Rússia e a Ucrânia vão realizar na segunda-feira uma terceira ronda de conversações sobre o fim das hostilidades.