Crítico de Putin condenado a 25 anos de prisão após defender que a Rússia é liderada por "assassinos"

Kara-Murza, crítico da liderança do presidente da Rússia Vladimir Putin, foi condenado a 25 anos de prisão."[A] Rússia será livre", disse o detido, que negou acusações de traição.



O político da oposição é bastante crítico do Kremlin e incitou várias vezes o Ocidente a impor sanções à Rússia, por violar direitos humanos. Além de traição, Kara-Murza foi acusado de descredibilizar as forças militares russas, depois de criticar a guerra na Ucrânia.



Em entrevista, poucas horas antes de ser detido, o opositor de Putin defendeu que a Rússia era liderada por "assassinos". "Eu estou na prisão por causa da minha visão política. Sei que chegará o dia em que a escuridão sobre o nosso país se dissipe", disse no julgamento.