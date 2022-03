'Kyiv Calling': Banda ucraniana faz uma nova versão do sucesso dos Clash 'London Calling'

A banda ucraniana Beton fez uma nova versão da canção 'London Calling', dos Clash, e chamou-lhe 'Kyiv Calling'. O objetivo é angariar fundos para as operações não militares do Movimento de Resistência à Ucrânia Livre.



"Os Clash foram uma das nossas inspirações quando nos apaixonámos pelo punk rock e pela música em geral. Estamos muito felizes por podermos pegar neste clássico icónico e transformá-lo no nosso próprio hino com novo significado e vida. Esperamos que esta canção mostre o espírito dos ucranianos e a nossa rebeldia à agressão russa", disse Andriy Zholob, o vocalista da banda, citado pela Reuters.





A canção foi gravada num estúdio em Lviv.