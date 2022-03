Oitavo dia de guerra: cidade de Kherson tomada pelos russos e mais de um milhão de refugiados ucranianos

Druzhby Narodiv. Em Kharkiv, um bombardeamento provocou a morte de seis civis, entre os quais duas crianças.As tropas russas forçaram esta quarta-feira a entrada no edifício da Câmara Municipal da cidade de Kherson. As autoridades ucranianas já confirmaram a tomada da cidade portuária, no sul do país, por parte do exército de Putin.