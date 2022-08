ONU mais próxima da central de Zaporíjia

Os dois beligerantes no conflito da Rússia contra a Ucrânia partilham agora um objetivo comum: a visita de peritos da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) à central nuclear de Zaporíjia. Após os vários alertas emitidos pela ONU face à possibilidade de um “desastre nuclear”, seguidos dos apelos do líder ucraniano a uma “intervenção urgente das Nações Unidas” perante uma catástrofe iminente, o Presidente russo, Vladimir Putin, deu parecer favorável à visita da AIEA, avançou o gabinete da presidência francesa, após um telefonema entre os líderes da França e da Rússia. Putin assegurou ao homólogo francês, Emmanuel Macron, “a sua concordância perante o desdobramento da missão e sobre os métodos mencionados”, avançou o Palácio do Eliseu em comunicado de imprensa. Este passo surge em concordância com o apelo do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à ONU, exigindo “a garantia de segurança do complexo nuclear”.





Ainda durante a chamada, Putin sublinhou que os “obstáculos que persistem sobre as exportações russas não contribuem para uma solução dos problemas relacionados com a segurança alimentar global”. Na mesma linha, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse, durante a visita a Odessa, cidade portuária de onde continuam a ser escoados os produtos alimentares ucranianos, que “além da libertação de cereais e fertilizantes produzidos” na Ucrânia, “é preciso permitir o acesso ao mercado global de alimentos russos fora de sanções.”







Gazprom suspende gás



A empresa russa Gazprom vai voltar a suspender o fornecimento da gás através do gasoduto Nord Stream 1, mas desta vez apenas por três dias, entre 31 de agosto e 2 de setembro. Segundo a elétrica, os motivos para a suspensão prendem-se com trabalhos de manutenção, que irão ser desenvolvidos em conjunto com a Siemens.







Truss promete repreender Putin se for eleita



A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica e candidata à liderança do Partido Conservador, Liz Truss, assegurou esta sexta-feira que “repreenderá” pessoalmente o Presidente russo, Vladimir Putin, na cimeira do G20, caso esta assuma a chefia do Governo, em setembro. A presença de Putin, bem como do homólogo chinês, Xi Jinping, foi esta sexta-feira confirmada para a cimeira do G20, que este ano se realiza na Indonésia, a 15 e 16 de novembro.



O número de mortes no ataque a um bairro residencial de Kharkiv subiu para 21. Já na península da Crimeia, foram registados novos bombardeamentos. Pelo menos quatro explosões ocorreram esta sexta-feira em Sebastopol, perto do aeroporto militar russo de Belbek.