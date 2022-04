Piloto russo faz saudação nazi após vencer prova de karting em Portimão. FIA já abriu processo

A prova inaugural do Campeonato da Europa de Karting FIA, que integra jovens pilotos dos 11 aos 15 anos, decorreu neste fim de semana em Portimão. A prova ficou marcada pela vitória de Artem Severiukhin que, já no pódio, fez uma saudação nazi enquanto se ouvia o hino italiano, ‘Il Canto degli Italiani".

De acordo com o jornal Daily Mail, o piloto, de 15 anos, terá corrido com a bandeira italiana, pois foi impedido de participar com as cores russas. No entanto, logo após o gesto, soltou uma forte gargalhada.

A atitude ganhou uma dimensão ainda maior numa altura em que a Rússia tem em curso a sua "intervenção militar especial" para ‘desnazificar’ a Ucrânia.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) já abriu um processo ao piloto russo.



I thought I have seen some ugly things, but this Russian under the Italian flag is something else.

Mama’s little de-Nazifiers, vol. 3 pic.twitter.com/UwzxzvsyGZ — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) April 11, 2022

Igualmente em comunicado, a equipa Ward Racing deu conta da "rescisão do contrato de corrida" com Severiukhin, por "não ver possibilidade de prosseguir com a atual cooperação", pedindo desculpa a todos os que se sentiram ofendidos ou angustiados com o ocorrido.