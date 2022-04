Rússia condena Wikimedia a multa por conteúdo "falso" sobre a invasão

Um tribunal de Moscovo impôs na terça-feira uma multa de três milhões rublos, quase 37.800 euros, à Wikimedia, parceira da Wikipedia, por conteúdo "falso" sobre a chamada operação militar especial na Ucrânia, noticia a agência russa de notícias.

De acordo com a TASS, citada pela agência espanhola de notícias, a Efe, o tribunal declarou a Wikimedia culpada por divulgar informações proibidas na Rússia.

Do texto lido em tribunal, deduz-se que sete artigos da Wikimedia são o motivo da multa, incluindo os textos relacionados com a operação militar das forças armadas russas na Ucrânia, os "acontecimentos" em Bucha e a "destruição" da maternidade e do teatro de Mariupol.

A Ucrânia acusou a Rússia de ter cometido crimes de guerra em Bucha, onde foram descobertos os corpos de 412 pessoas assassinadas, algumas com sinais de "tortura e execução sumária", de acordo com as autoridades locais.

As autoridades ucranianas também denunciaram o bombardeamento de uma maternidade e do teatro da cidade, em cujos sótãos estavam refugiadas cerca de 1 500 pessoas.

A Rússia negou ambas as acusações.

Esta é a primeira vez que a Wikimedia é responsabilizada administrativamente no cumprimento de um artigo no Código das Infrações Administrativas da Federação Russa.

Um representante da Wikimedia argumentou que o requisito de eliminar todos os artigos é irrazoável, considerando que é suficiente acrescentar o ponto de vista contraditório, como mandam os princípios da liberdade de expressão.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país, ainda de acordo com a organização.