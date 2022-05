Soldado russo condenado a prisão perpétua por matar civil desarmado

O tribunal ucraniano condenou um soldado russo a prisão perpétua, esta segunda-feira, por ter morto um civil desarmado no primeiro julgamento por crimes de guerra resultantes da invasão russa de 24 de Fevereiro.Vadim Shishimarin, um comandante de 21 anos, tinha-se declarado culpado de matar Oleksandr Shelipov, de 62 anos, na aldeia ucraniana de Chupakhivka, no nordeste do país, em 28 de Fevereiro, depois de lhe ter sido ordenado que o matasse.O juiz Serhiy Agafonov disse que o jovem de 21 anos executou uma ordem de um superior e disparou vários tiros em direção à vítima, atingindo-o na cabeça.Shishimarin assistiu silenciosamente ao processo a partir de uma caixa de vidro reforçada na sala de audiências e não mostrou qualquer emoção quando o veredito foi lido.O julgamento tem um enorme significado simbólico para a Ucrânia, que acusou a Rússia de atrocidades e brutalidade contra civis durante a invasão e afirmou ter identificado mais de 10 mil possíveis crimes de guerra.A Rússia negou ter como alvo civis e o seu envolvimento em crimes de guerra.O Kremlin não comentou imediatamente o veredito. Disse anteriormente que não dispõe de informações sobre o julgamento e que a ausência de uma missão diplomática na Ucrânia limita a sua capacidade de prestar assistência.