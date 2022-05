Zelensky exige “sanções máximas” contra a Rússia no Fórum Económico Mundial em Davos

O presidente ucraniano falou esta segunda-feira durante a sessão de abertura do Fórum Económico Mundial. Aos participantes, Zelensky afirmou que a Ucrânia está "gradualmente a empurrar os invasores para fora" do seu território.

Pediu ainda que sejam concebidos instrumentos de prevenção da guerra, para que uma situação como a que acontece hoje na Ucrânia não volte a acontecer, nomeadamente sanções duras que não deem margem aos agressores. "A história está num ponto de viragem... Este é realmente o momento em que se decide se a força bruta irá governar o mundo", disse Zelenskiy.

Zelensky deixou ainda o pedido para que todas as empresas deixem de negociar com a Rússia, dizendo-lhes que serão bem-vindas na Ucrânia e que poderão tomar parte na reconstrução do país.



Ainda durante o seu discurso, o presidente ucraninao revelou que o país vai precisar de pelo menos cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,6 mil milhões de euros) para suportar economia nacional e que espera que durante a Conferência de Lugano, em julho, os países se possam juntar para discutir a reconstrução da Ucrânia.

O Fórum Económico Mundial decorre numa estância de esqui em Davos, na Suíça, e conta com milhares de participantes/líderes ligados à política e economia, aos negócios e sociedade.