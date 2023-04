Suspeita do ataque a café que matou o blogger Vladlen Tatarsky vai ser hoje ouvida em tribunal

Vladlen Tatarsky, num café em São Petersburgo, na Rússia, vai ser esta terça-feira presente a um juiz.Darya Trepova, de 26 anos, vai ser ouvida no Tribunal Distrital de Basmanny, em Moscovo, que deverá ordenar os termos da prisão preventiva da suspeita, avança a agência AFP. A lei russa prevê uma sentença de prisão perpétua por crimes terroristas. a entregar uma estatueta a Tatarsky . Suspeita-se que o engenho explosivo estava dentro do objeto.Darya Trepova já tinha sido detida no ano passado após participar num comício anti-guerra.