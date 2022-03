Tropas russas a 25 quilómetros do centro de Kiev, hospital em Mykolaiv atacado e cidades cercadas: o 17º dia de guerra

A madrugada deste sábado ficou marcada pelo soar das sirenes em várias cidades ucranianas, depois de o presidente Volodymyr Zelensky ter afirmado que a guerra tinha chegado a um "ponto de viragem estratégico".



As tropas russas estão a cerca de 25 quilómetros do centro de Kiev, a capital ucraniana, segundo o ministério da Defesa do Reino Unido. Foi disparada artilharia para áreas residenciais na capital ucraniana, de acordo com a Reuters.





Um hospital oncológico em Mykolaiv foi bombardeado pelas tropas russas. Maksim Beznosenko, médico-chefe da unidade de saúde, disse que centenas de pacientes estavam no hospital durante o ataque. Não se registaram vítimas, mas o edifício ficou danificado.Caças de Kiev realizaram, durante a madrugada, até dez ataques aéreos a colunas militares russas, segundo a Força Aérea ucraniana. Cinco alvos foram destruídos, "incluindo um veículo aéreo não tripulado e quatro helicópteros".Um depósito de petróleo foi este sábado atingido por ataques russos na cidade ucraniana de Vasylkiv, que provocaram um incêndio no local.As tropas russas atingiram as cidades ucranianas ocidentais de Lutsk e Ivano-Frankivsk com mísséis.As cidades de Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol continuam cercadas e a sofrer fortes bombardeamentos russos, segundo avança o ministério da Defesa do Reino Unido.A Ucrânia afirmou que a Bielorrússia se podia estar a preparar para invadir o país, acusando Moscovo de tentar arrastar o aliado para o conflito.