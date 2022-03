Zelensky na Cimeira da NATO em Bruxelas: “A Ucrânia está à espera de ação real”

A Cimeira extraordinária da NATO arrancou em Bruxelas com o discurso, por videoconferência, do presidente da Ucrânia.O presidente ucraniano falou aos líderes dos países da NATO para pedir "apoio militar sem limites".Zelensky destacou que após um mês de conflito, a Ucrânia ainda não recebeu um único avião, sendo que a defesa aérea é uma das principais fraquezas do país que coloca a Ucrânia "em condições desiguais".Num apelo direto, referiu que "a NATO ainda tem de provar o que está disposta a fazer para proteger as pessoas" e para provar que é a "aliança de defesa mais poderosa do mundo". Segue a mesma a ideia, dizendo que a "Ucrânia já provou o que é capaz de fazer para a segurança da Europa e do mundo" e que agora é o "mundo e a Ucrânia que estão à espera de ação real".Sem pertencer à Aliança, o líder ucraniano diz que o país "está preso numa zona cinzenta entre o Ocidente e a Rússia".O conflito começou há um precisamente um mês, a 24 de fevereiro, e Zelensky diz que a "terrível destruição" é o preço da "resistência heróica" dos ucranianos.