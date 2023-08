Não inscritos na Jornada também rumam ao Parque Tejo e aguardam passagem do Papa

Teresa e Leonor, de 22 e 20 anos, não se puderam inscrever na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, mas decidiram rumar ao Parque Tejo para tentar ver o Papa Francisco e assistir à sua ultima missa.

A Lusa encontrou-as no setor D do recinto do Parque Tejo, situado já no concelho de Loures, a uma distância considerável do altar-palco onde o Papa presidirá a partir das 09:00 à missa.

O setor D, apesar de também acolher peregrinos inscritos, é o único onde as pessoas que não se inscreveram na JMJ podem permanecer.

As duas irmãs, que dizem ter chegado ao recinto cerca das 06:30 e sem qualquer problema para entrar, estavam sentadas numa cadeira a ler um livro enquanto aguardam a chegada do líder da Igreja Católica.

À sua frente tinham baias de segurança que formavam um corredor por onde é expectável que o Papa passe no papamóvel.

Embora estejam longe do altar-palco e tenham de assistir ao evento através de um dos ecrãs gigantes instalados no parque, estão expectantes.

"Acho que vai ser um evento importante. Acho que é bom ver os jovens todos juntos e unidos por uma boa razão", salientou Leonor.

Teresa disse estar no recinto não só para tentar ver o Papa Francisco, mas também para ouvir as mensagens que tem para transmitir.

"As mensagens são importantes. Acho que são universais e que o papa se importa com todos e não apenas com uma parte da população", considerou.

O Papa está desde quarta-feira em Portugal para presidir à JMJ, um encontro de jovens de todo o mundo com o líder dos católicos.