Papa confessa jovens no 'Parque do Perdão'

O Papa Francisco confessou esta sexta-feira três jovens num longe dos jornalistas, alterando o plano inicialmente previsto, numa curta deslocação ao local onde estão instalados 150 confessionários, no Jardim Vasco da Gama, em Lisboa.

O líder da Igreja católica chegou ao Jardim Vasco da Gama, na zona de Belém, cerca das 09h10, onde permaneceu 20 minutos, durante os quais ouviu as confissões de espanhol Francisco, de 21 anos, da guatemalteca Yesvi, de 33, e do italiano Samuel, de 19.

O confessor que lhe estava destinado tinha uma cadeira branca, onde deveria sentar-se, mas o Papa deslocou-se em cadeira de rodas para outro confessor localizado logo atrás, num local menos exposto, resguardando, assim, o ato de confissão dos três jovens.

Depois de ser ouvido em confissão, o jovem Francisco falou com os jornalistas e descreveu a emoção que sentiu: "Foi uma noite em que não consegui dormir muito, por emoção e pela experiência de estar perto do Papa, de poder falar com ele e olhá-los nos olhos."

O espanhol descreveu o estado de espírito do Papa como "ótimo" e confessou estar de "coração cheio", tendo recebido da equipa do Vaticano um terço que vai guardar a sua vida toda, afiançou.

Questionado sobre que mensagem leva desta experiência, Francisco disse que vai guardar na memória o que o Papa transmitiu na quinta-feira: "Ser valente e não ter medo, acreditar até ao fim, no evangelho e na Igreja Católica."

Transformado por estes dias no 'Parque do Perdão', o Jardim Vasco da Gama tem agora uma pequena capela e 150 confessionários fabricados por reclusos das prisões de Coimbra, Paços de Ferreira e do Porto.

Fora da zona delimitada por baias e com acesso limitado, foram-se concentrado vários crentes e peregrinos, que pela altura da chegada do Papa ao local já eram centenas, sobretudo de países da América Latina, mas também de Portugal e Espanha, a avaliar pelas bandeiras que agitavam e pelos cânticos em castelhano.

A área onde os jovens se confessaram, no Jardim Vasco da Gama, perto do Palácio de Belém, insere-se no espaço que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) designou por 'Cidade da Alegria', que inclui também uma feira vocacional.

Depois da breve passagem por Belém, o chefe da Igreja Católica deslocou-se para um encontro comrepresentantes de alguns centros de assistência sócio-caritativa no Centro Paroquial de Serafina.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.