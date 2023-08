Esforcei-me mas, ao contrário do que aconteceu com grande parte dos comentadores televisivos, não encontrei uma única novidade nas intervenções do papa. Quando muito, repetiu frases de certo efeito e boas generalidades, princípios e valores banais a que a circunstância (um milhão e meio de pessoas, meio milhão de pessoas, uma cidade em festa) emprestou mais visibilidade.









