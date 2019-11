Nasceu a 10 de abril de 1959 em São Paulo, filho de António e Maria, portugueses emigrantes no Brasil. Começou na TV aos 14 anos como auxiliar de Silvio Santos, na Globo.Foi quando este se tornou dono do SBT que Gugu, já com 20 anos, assumiu o estatuto de estrela da TV como apresentador.Atualmente estava na Record. Morreu na 6ª feira, aos 60 anos, nos EUA, após ter caído 4 metros, em casa, enquanto trocava o filtro do ar condicionado.