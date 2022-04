Livro 25 Personalidades do 25 de Abril

Mesmo sendo historicamente recente, a Revolução dos Cravos tem sempre algo que nos pode surpreender. Conhecemos perfeitamente os acontecimentos. O Quartel do Carmo e a rendição de Caetano. A senha que era "Grândola Vila Morena". O levantamento de felicidade popular. Imaginamos que nos livros de História possam aparecer cronologias hora a hora, minuto a minuto. Mas o que fizerem verdadeiramente cada uma das personalidades que foram importantes no 25 de Abril naquele dia de 1974? Ou, mais ainda, que fizeram aquelas que foram ainda mais importantes na vida democrática seguinte e que tiveram alguma intervenção no dia ou dias seguintes? Somemos o contexto: antes. E o futuro: o depois. E temos então as "Personalidades do 25 de Abril - Antes, durante e depois".

Não perca,por apenas 8,95€





Saiba mais aqui: