Mais de 13 milhões de medicamentos apreendidos em 16 países incluindo Portugal

Medicamentos avaliados em 165 milhões de euros.

Por Lusa | 11:46

Mais de 13 milhões de unidades de medicamentos avaliados em 165 milhões de euros foram apreendidos no âmbito de uma operação europeia de combate ao tráfico ilícito que envolveu 16 países, incluindo Portugal, revelou esta sexta-feira a Europol.



A operação policial de combate ao tráfico ilícito de medicamentos indevidamente utilizados em toda a Europa decorreu entre abril a outubro de 2018 e foi liderada pelas forças policiais francesa (Gendarmerie Nationale) e finlandesa (Tulli), que contaram com o apoio da Europol e das autoridades alfandegárias e reguladoras de saúde dos 16 países.



As polícias detiveram 435 pessoas e apreenderam objetos no valor de 168 milhões de euros, entre os quais 13 milhões de unidades e 1,8 toneladas de medicamentos, explica em comunicado a Europol (o Serviço Europeu de Polícia).



As redes traficaram medicamentos opiáceos, produtos farmacêuticos usados para o tratamento de doenças graves, como o cancro e problemas cardíacos, mas também bem "drogas que aumentam a performance e a imagem".



Além dos medicamentos, as polícias desmantelaram 24 grupos do crime organizado e conseguiram recuperar cerca de 3,2 milhões de euros.



Segundo o Europol, o tráfico de medicamentos tem vindo a crescer nos últimos anos havendo cada vez mais grupos de crime organizado a operar nesta área, que proporciona lucros muito elevados e riscos relativamente baixos tendo em conta as detenções e o quadro penal que envolve este tipo de crimes.



Desde que a operação começou, no ano passado, o número de países participantes cresceu substancialmente, refletindo o crescente compromisso dos países em lidar com essa ameaça, segundo o Europol.



Portugal passou a integrar esta operação este ano, juntamente com outros seis países: Bélgica, Bulgária, Chipre, Lituânia, Sérvia e Ucrânia.



Os primeiros nove estados-membros da UE a fazer parte da operação foram a Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Roménia, Espanha e Reino Unido.



O número de produtos falsificados que estão a ser traficados também está a aumentar, como mostra o número de produtos apreendidos já este ano pelo Europol, que representam mais de metade dos 13 milhões de unidades apreendidas no ano passado,