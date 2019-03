Analgésico que desapareceu em Portugal é o mesmo que matou Prince em 2016

Mais de quatrocentas doses do potente medicamento estão em parte incerta, segundo o Infarmed.

18:53

Foi uma overdose deste medicamento que matou Prince . O artista terá usado um medicamento legal em doses excessivas, mas existem variações produzidas em laboratórios clandestinos que são traficadas como droga.

opiáceo, pelo menos 100 vezes mais forte do que a morfina e com efeitos muito superiores à heroína, droga da mesma família, há muito ilegalizada.



Segundo o Infarmed, o caso abrange 430 unidades do medicamento Fentanilo Basi, solução injetável, 0,05 mg/ml, ampola - 10 unidade(s) - 5 ml, que desapareceram de um distribuidor por grosso de medicamentos de uso humano em Portugal, e estão já em curso "ações inspetivas ao circuito do medicamento".



Presente em 98 medicamentos em Portugal

Em Portugal, o fentanilo é o princípio ativo de 98 medicamentos listados pelo Infarmed. Aparece em várias apresentações, desde comprimidos, bisnagas de gel, spray nasal ou adesivos. O seu uso aparece sempre associado ao tratamento da dor, em casos muito graves.





O potente analgésico, Fentanilo Basi, que desapareceu de um distribuidor português é o mesmo medicamento que matou Prince em 2016.Estão em parte incerta 430 unidades deste medicamento